PlayStation a racheté Bungie (Halo, Destiny 2) pour 3,6 milliards de dollars

Le créateur de Halo aujourd’hui à la charge de Destiny 2, Bungie, rejoint les PlayStations Studios aujourd’hui. Sony a sorti le chéquier et la coquette somme de 3,6 milliards de dollars pour acquérir le développeur.

L’heure est à la consolidation dans le secteur du jeu vidéo. On appelle « consolidation » le fait qu’un marché soit dominé par une poignée d’acteurs, qui rachètent tour à tour les entreprises les plus petites entreprises en dessous d’elles pour s’affronter l’une et l’autre. En rachetant Bethesda pour renforcer son offre Game Pass, Microsoft a lancé l’assaut. Ce à quoi PlayStation a répondu en acquérant Bluepoint et Nixxes, ce qui n’était pas au même niveau pour la plupart des observateurs. Et alors que Xbox a frappé fort en rachetant Activision-Blizzard, on attendait désormais une réponse de Sony. C’est chose faite.

Bungie intègre les PlayStation Studios pour 3,6 milliards de dollars

La marque PlayStation a en effet annoncé hier avoir finalisé l’acquisition du studio Bungie, responsable entre autres de Destiny 2 et de la création de la série Halo sur Xbox, pour 3,6 milliards de dollars. Bungie rejoint donc l’écurie PlayStation, mais les deux acteurs ont tenu à être rassurant sur cela. Destiny 2 restera bien cross-platform et continuera de sortir sur toutes les consoles possibles, les prochaines mises à jour seront toujours en parité entre la Xbox Series X et la PS5, et il n’est absolument pas prévu de favoriser les consoles Sony à l’avenir.

Alors, à quoi va servir véritablement ce rachat ? Bungie conserve son indépendance, qu’il a gagné en se séparant de Microsoft puis d’Activision au cours des dernières années. Il ne s’agit donc pas pour Sony d’avoir un nouveau studio exclusif, mais plutôt d’avoir un savoir-faire qui lui manque aujourd’hui : créer des jeux-service comme Fortnite, des expériences qui tiennent sur le temps et sont supportées par des vagues de DLCs et autres season pass. C’est du moins ce que met en avant Jim Ryan, grand patron de PlayStation, pour ce rachat. On peut donc s’attendre à ce que les jeux free-to-play deviennent toujours plus important sur sa plateforme, alors que Bungie aidera les PlayStation Studios à réussir à créer des expériences au long terme.

A l’avenir, nul ne sait donc vraiment ce qu’il se trame. On peut cependant imaginer que Bungie sera aussi libre de créer une nouvelle expérience exclusive pour son nouveau patron. Plus encore, Jim Ryan a déjà commencé à teaser que de nouvelles acquisitions n’allaient pas tarder à être annoncées sur les prochains mois… On est toujours curieux de voir qui rejoindra le giron PlayStation Studios, même si la consolidation du marché inquiète.