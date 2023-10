PlayStation Portal : la console est en rupture stock, mais qui sont les acheteurs ? Dénoncez-vous !

Si vous avez suivi les dernières annonces de Sony, vous n’avez pas pu passer à côté de la PlayStation Portal : un appareil qui n’est pas vraiment une console portable à l’intérêt limité et qui serait déjà en rupture de stock aux États-Unis et au Japon… Bizarre ?

L’annonce du nouvel appareil estampillé PlayStation avait été pour le moins remarquée… et pas pour les bonnes raisons. Alors que la plupart des sociétés se dirigent vers les consoles portables, Sony a tenu à présenter une sorte d’entre-deux avec sa PlayStation Portal qui n’est ni une console fixe, ni une console portable…

En résumé, vous devrez être connecté à votre PS5 (qui devra donc être allumée et pas trop loin) et si possible en Wi-Fi pour profiter de vos jeux sur la PlayStation Portal… Vous l’aurez compris, il s’agit donc d’une console portable condamnée à rester chez vous : raison pour laquelle beaucoup considéraient qu’il ne fallait pas acheter cette console.

Et pourtant, à peine les précommandes ouvertes : la console est déjà en rupture de stock aux États-Unis et au Japon. Pourquoi ?

Retrouvez aussi : le prix du PlayStation Plus explose et ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle

Un véritable public pour la PlayStation Portal ?

Avant de tirer de grandes hypothèses sur les ventes de la PlayStation Portal, il ne faut pas exclure que (peut-être) un véritable public existe. Certains évoquent des jeunes adultes à la recherche d’un appareil qui leur permettrait de jouer à leurs jeux dans le lit ou dans une autre pièce de la maison lorsque la télé familiale est utilisée.

À 219,99€, cela ferait sans doute un peu cher pour un accessoire, mais cela reste une probabilité à prendre en compte et il est possible que la PlayStation Portal soit un franc succès : « en tout cas, on te le souhaite » comme dirait Laurent Paganelli.

PlayStation Portal : une rupture de stock trompeuse ?

Le premier argument sur lequel nous passerons vite est qu’il est probable que certaines personnes pensent que la PlayStation Portal est une vraie console portable… Si on ne lit pas attentivement la description du produit et qu’on se fie aux visuels : on pourrait croire qu’il s’agit d’une sorte de Steam Deck ou d’une ASUS ROG Ally faite par Sony… Dommage, mais non.

Une rupture de stock organisée ?

Mais il se pourrait aussi que cette rupture de stock ait été prévue par Sony… En effet, la plupart des consoles de la marque ont été en rupture de stock à leur sortie. L’objectif est simple :

Vendre une petite quantité de consoles aux revendeurs,

Créer une rupture de stock,

Créer le manque et de l’intérêt autour de son produit.

Et oui, si le produit est en rupture de stock, c’est qu’il est bon puisque les consommateurs se l’arrache ? Sony joue constamment sur cette stratégie et il est possible que la firme japonaise ait réitéré cette tactique pour sa PlayStation Portal…

PlayStation Portal pre-orders have sold out at all online retailers in Japan! 👀#PlayStation



Amazon: Sold out

Rakuten Books: Sold out

Yodobashi: Sold out

Bic Camera: Sold out

Yamada Webcom: Sold out

Sofmap: Sold out

Joshin: Sold out

Sony Store: Sold out

Edion: Sold out

Aeon:… pic.twitter.com/D8N9FAOi9z — Genki✨ (@Genki_JPN) September 29, 2023

PS1, PS2, PS3, PS4 et PS5 : toutes ont été en rupture de stock à leur sortie. Les stocks auront été plus long à refaire pour la dernière console Sony qui a dû se confronter à de véritables pénuries de matériaux…

Une différence culturelle ?

Il ne faut toutefois pas exclure le fait que tous les pays ne possèdent pas la même culture et que les consoles portables peuvent être appréciées différemment en fonction du territoire.

Il n’est, par exemple, pas anodin que la console soit en rupture de stock uniquement au Japon et aux États-Unis : deux pays particulièrement attirés par le jeu-vidéo nomade (à titre d’exemple, la PS Vita qui fut un véritable échec pour Sony, avaient des ventes plus élevées dans ces deux pays) et, soit encore facilement trouvable en France.

Le Japon faisait à lui seul la moitié des ventes de la PS Vita…

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas combien de précommandes ont effectivement été passées pour la PlayStation Portal : seul le temps nous dira s’il s’agissait d’un coup de com savamment organisé ou d’un réel engouement pour la console.