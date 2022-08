À l’occasion de l’ouverture de la Gamescom, Sony a dévoilé la DualSense Edge, sa toute première manette gaming haute performance et ultra personnalisable destinée à la PS5. Très attendue, celle-ci vient concurrencer sa rivale : la manette Xbox Elite.

Il y a quelques mois, Tom Henderson du site Try Hard Guides mettait au jour une rumeur selon laquelle Sony travaillerait sur une nouvelle manette pour sa Playstation 5. La rumeur est aujourd’hui confirmée puisque la firme a profité du retentissement médiatique de la Gamescom 2002 — le grand salon européen du jeu vidéo — pour lever le voile sur la DualSense Edge « Pro », sa première manette sans fil qui se veut la déclinaison premium de la DualSense standard. Plus performante et hautement personnalisable, cette manette a déjà de quoi séduire les gamers les plus exigeants.

Sony DualSense Edge : une manette personnalisable

La manette DualSense Edge garde les caractéristiques indispensables de la version antérieure telles que les gâchettes adaptatives, les moteurs de vibrations haptiques ainsi que le gyroscope. Un boîtier de rangement est aussi fourni, ainsi qu’un câble USB-C tressé.

Cette version premium de la DualSense propose des options personnalisables afin de s’adapter aux différents styles de jeu des gamers. Les sticks sont interchangeables : les sticks classiques peuvent être remplacés par des sticks bombés longs ou courts, fournis directement avec la manette. La sensibilité des sticks est aussi ajustable et toutes les configurations peuvent être enregistrées dans plusieurs profils (trois au maximum) permettant aussi plusieurs réglages selon les jeux. Ces configurations seront accessibles au moyen d’un nouveau bouton Fn spécialement dédié à cet usage.

Autre avantage et non des moindres : les joueurs auront la possibilité de retirer l’ensemble du bloc mécanique de chaque stick analogique lorsque ceux-ci commenceront à montrer des signes d’usure trop importants, et ils pourront être remplacés par d’autres blocs (vendus séparément).

Personnalisation ultime oblige, tous les boutons sont ré-affectables à volonté. Sony a mis au point un logiciel de contrôle qui permet de régler de façon précise les zones mortes et le point de saturation des sticks comme des gâchettes analogiques.

Comme pour sa rivale — la manette haut de gamme Xbox Elite Series 2 — vous pourrez changer les sticks et ajuster les boutons supplémentaires à l’arrière. Les loquets à l’arrière à l’arrière permetteront d’ajuster leur course sur trois positions.

Les deux boutons arrière peuvent être affectés à n’importe quel autre bouton de la manette. Ils ont l’avantage de proposer des touches interchangeables, en forme de demi-dômes ou de palettes.

Sony se lance enfin sur le marché concurrentiel des manettes

Étonnement, Sony arrive assez tard sur le marché des manettes. Le segment du gaming est pourtant un marché lucratif et en pleine croissance. Avec la DualSense Edge, la firme s’essaye pour la première fois à la conception haut de gamme de manette pour une de ses consoles de salon. Chez son rival Microsoft par exemple, la manette Xbox Elite Series 2 est commercialisée depuis trois ans déjà.

L’autre particularité pour la Playstation 5 c’est que des accessoiristes tiers proposent déjà de manettes dites « professionnelles » : les Reflex Pro et Reflex FPS de chez SCUF. Sony espère néanmoins que les gamers se tourneront vers la version officielle proposée par la firme. Pour l’heure strictement aucune information concernant la date de sortie et le prix de la DualSense Edge n’a été communiquée. Il faudra attendre les prochains mois pour en savoir davantage.