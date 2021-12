PlayStation : bientôt son propre Xbox Game Pass rempli de jeux cultes

Sony serait en train de travailler sur une nouvelle formule de son abonnement PlayStation Plus. Ce afin d’enfin se mettre au même niveau que le Game Pass, qui propose ses derniers titres directement jouables et le cloud gaming intégré.

Si Microsoft n’a pas vraiment gagné le duel Xbox One VS PS4, il n’empêche que cette lutte a donné beaucoup d’idée à Phil Spencer. Plutôt que de se concentrer sur les consoles, le géant américain a mis au service de sa marque de gaming toute la puissance du cloud Azure de Microsoft. Le résultat ? Le Xbox Game Pass, l’une des offres les plus intéressantes du marché qui balaye sans effort ce que Sony et son PlayStation Plus font pour la PlayStation 5. Du moins, pour le moment.

Un vrai Game Pass pour la PS5

Selon les informations de Jason Schreier, journaliste de Bloomberg toujours bien informé sur le milieu du jeu vidéo, la division PlayStation de Sony serait en train de travailler sur un nouvel abonnement. Ce dernier, dont le nom de code est « Spartacus », serait la fusion des deux services que nous connaissons actuellement aujourd’hui. D’un côté le PlayStation Plus, qui offre 3 à 4 titres par semaine aux utilisateurs tout en leur permettant d’utiliser les fonctionnalités en ligne de la console. Et de l’autre le PlayStation Now, un catalogue de jeu que l’on peut emprunter à loisir et auquel on peut également jouer en cloud sur un nombre limité de plateformes.

Ce nouveau service, dont nous ne connaissons pas encore le nom officiel, se diviserait en trois tiers. Le premier tier serait l’équivalent du PlayStation Plus connu aujourd’hui. Le second tier y ajouterait la possibilité de jouer à de nombreux titres PS4 et certains titres PS5. Le dernier tier rajouterait des démos de jeu étendues, le cloud gaming ainsi qu’une librairie de jeux PS1, PS2, PS3 et PSP. Tristement la meilleure console portable de Sony, à savoir la PS Vita, serait absente faute potentiellement de son recours au tactile. Ce service devrait être lancé au cours du printemps 2022, mais les prix de ces différents tiers ne sont pas encore connus.

Après la baffe mise par Xbox sur ce Game Pass, qui offre lui aussi trois tiers divisés entre PC, consoles, et Ultimate où le cloud gaming est inclus, Sony se devait de réagir. Cela fait des mois que les joueurs demandent plus de la part de l’entreprise japonaise, qui pour le moment a réagi en soignant ses sorties PlayStation Plus. Voilà qui n’a pas suffi à endiguer la fuite : la proposition commerciale du Game Pass conjuguée à la Xbox Series S est tout simplement un trop bon deal pour être refusé. Avec son propre service, et particulièrement en intégrant des classiques de la PS1 et de la PS2, Sony pourrait cependant vite renverser la tendance : les titres cultes de cette époque sont parmi les plus recherchés et révérés de nos jours. Si PlayStation soigne son catalogue, il est sûr d’attirer de nombreux utilisateurs.