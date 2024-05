Le Play Store introduit un nouveau badge pour contrer les applis frauduleuses

Serait-ce la fin des fausses applications officielles sur le Play Store ? C’est en tout cas ce que promet le catalogue d’applis avec ce nouveau badge.

Le Google Play Store n’a pas toujours été irréprochable en ce qui concerne la répression des applis frauduleuses. Mais il pourrait bien faire un grand pas en avant avec cette nouvelle fonctionnalité de badges, qui va certainement mettre dans l’embarras bon nombre de hackers. On fait le point complet.

Les fausses applications n’auront plus leur place sur le Play Store

C’est une mesure que l’on attendait depuis un bon moment, et qui pourrait enfin mettre un terme aux arnaques dissimulées derrière des applications soi-disant « officielles ». Pour renforcer la sécurité du Play Store, Google a mis le turbo au cours des derniers mois pour faire face aux applis frauduleuses qui prolifèrent et qui sèment le doute chez les utilisateurs.

Et pour cela, la firme américaine a notamment revu sa procédure de contrôle en faisant appel à 20 personnes (au minimum) pour tester toutes les nouvelles applis pendant deux semaines, avant de valider leur intégration sur le Play Store. L’occasion de détecter de potentielles anomalies, et de s’assurer qu’il n’y a pas anguille sous roche.

Mais Google ne s’est pas arrêté en si bon chemin, puisque le géant de la tech s’apprête également à déployer des badges « Gouvernement » qui attestent de la fiabilité des applis officielles. Une véritable nécessité, surtout en voyant le nombre de fausses applications qui ont émergé en se faisant passer pour des logiciels d’État…

Un petit badge qui veut dire beaucoup

Dans les faits, ces nouveaux badges seront donc présents sur toutes les applications officielles et « affiliées à un organisme gouvernemental », comme Google le précise dans une fenêtre contextuelle. L’assurance de pouvoir les installer sans crainte de télécharger un virus malicieux, du moins sur le papier.

Et pour pouvoir obtenir ce fameux badge, les développeurs d’applis officielles devront donc fournir des preuves qui garantissent l’authenticité de ces applications. Cela passe notamment par l’utilisation d’adresses e-mail vérifiées et, si besoin, des procédures de vérification supplémentaires. Google ne va plus rien laisser passer, et les pirates informatiques ont du souci à se faire…