Le plateau ultime pour ne pas renverser vos cocktails cet été

Stylup est un plateau créé par une société française nommée Handstable. Sa spécificité ? Il défie les lois de la gravité et empêche vos verres de tomber !

Vous avez prévu de partir en vacances cet été avec des amis et de boire des cocktails (ou autres boissons festives), mais voilà problème : vous êtes nombreux et il faut transporter plusieurs verres. A cela, 2 solutions : soit faire des allers-retours (le choix de la sécurité), soit s’équiper d’un plateau, mais encore faut-il savoir s’en servir… C’est pour cette raison que Stylup a créé le plateau antidérapant qui défie les lois de la gravité. Comment ? On vous explique ça tout de suite.

Retrouvez aussi : le bar vous suit à la plage grâce à cette tireuse à bière portable de Cooler Keg

Le plateau pour transporter des verres comme un serveur professionnel

La marque explique sur son site que le revêtement baptisé « suction surface » reprend les propriétés du gecko. Ce petit lézard possède en effet la capacité de s’accrocher au mur sans sécréter de colle ou de substance adhésive.

Tom Cruise est un gecko ?

Grâce à cette surface adhésive, mais non collante, les verres peuvent être incliner à 45° sans jamais tomber du plateau.

Toutefois, attention, l’adhérence des verres dépend en grande partie de leur pied : plus celui-ci sera plat, plus il collera au plateau.

Pour décrocher votre verre, il suffira alors de légèrement le faire pivoter sur la base.

Un plateau qui a manifestement séduit

Le plateau Stylup se vend en noir et en gris pour 39,99€. Seul bémol ? Il a été victime de son succès, est actuellement en rupture de stock – conséquence directe de sa forte exposition après un passage remarquée dans Zone Interdite.

Initialement orienté vers le marché des professionnels, le plateau Stylup séduit aussi les amateurs qui y voient l’occasion de ne plus renverser des verres ou des bols à chaque apéro.