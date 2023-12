Plaque de cuisson aspirante : 5 raisons de préférer l’installation d’une hotte

La plaque de cuisson aspirante arrive dans de plus en plus de foyers. Pourtant, certains aspects font pencher la balance vers la hotte traditionnelle.

Refaire sa cuisine est l’un des budgets les plus importants de sa maison. Trouver et installer tous ses appareils électroménagers est un investissement qui demande du temps et de l’argent. Parmi eux, les plaques de cuisson sont un indispensable dans toutes les cuisines : induction, vitrocéramique, électrique… Le choix est large, mais tous requièrent l’ajout d’un autre élément indispensable : la hotte.

La hotte a ce désavantage de prendre de la place, de demander une installation conséquente et de ne pas pouvoir être positionnée n’importe où. Depuis quelques années, une innovation a permis de ne pas avoir à penser à cette contrainte : la plaque de cuisson aspirante. Cet appareil combine les feux d’une plaque classique avec en son centre une hotte intégrée. Cette dernière permet d’éviter l’installation d’une hotte classique au-dessus des plaques.

Si l’intérêt des plaques avec hottes intégrées est réel au vu du nombre de ventes et de l’attrait qu’elles ont pour les consommateurs, elles restent encore imparfaites. Et ce, pour plusieurs raisons. Voici celles qui pourraient faire pencher la balance sur la bonne vielle hotte traditionnelle.

A lire aussi Prime Électroménager : 5 astuces à connaitre pour réparer vos appareils

Pas de système d’éclairage sur la plaque de cuisson aspirante

Qui dit absence de hotte au-dessus des plaques, dit absence de lumière sur vos poêles, casseroles ou wokes. Il est donc important de réfléchir avant l’achat d’une plaque aspirante s’il est possible d’installer un luminaire l’éclairant.

Il n’y a rien de plus désagréable que de cuisiner sans voir clairement l’avancée de vos plats. Si seule l’odeur de bruler vous alerte sur votre mijoté de légumes, vous pouvez simplement remercier la hotte d’aspirer les mauvaises senteurs (à défaut de vous éclairer).

Il existe des systèmes d’éclairage pour certains modèles de hottes intégrées, positionnées sur un mur attenant (et non sur le plafond ou entre les feux de la plaque). Mais, la lumière ne sera jamais plongeante et une zone d’ombre se retrouvera dans la plupart de vos plats.

Une plaque moins performante en mode évacuation

En plus de l’éclairage, la hotte intégrée est moins performante que la hotte traditionnelle, notamment en mode évacuation. On vous explique. La hotte intégrée possède un système d’évacuation sous la plaque et jusqu’en dehors de votre cuisine.

Il faut donc un raccordement entre le meuble de la plaque et l’extérieur. Ce qui peut être compliqué à installer, particulièrement, car le chemin est plus long que pour la hotte traditionnelle (le raccordement du plafond à l’extérieur est souvent plus simple).

Ainsi, le raccordement étant plus long, le tirage est moins bon. Et comme la fumée et les odeurs montent, l’aspiration demande plus de puissance, ce qui provoque une baisse d’efficacité. A contrario, le mode recyclage (permettant de recycler les odeurs et la fumée pour la libérer directement dans la cuisine) est plus efficient.

A lire aussi Les 30 accessoires indispensables pour votre cuisine

Le budget de la plaque aspirante plus important

C’est de moins en moins le cas, car les produits sont de plus en plus nombreux et leur prix baisse d’année en année. Aujourd’hui, il faut compter désormais entre 1 500 € et 4 000 € chez la plupart des marques qui proposent cet appareil 2 en 1 (Bora, Bosch, Miele, Siemens, Ikea…).

Quand on sait que la pose d’une hotte classique coute entre 150€ et 600€ et qu’une plaque à induction commence aux alentours de 150€, on peut vite faire le calcul : l’option de la plaque avec hotte intégrée est bien plus onéreuse.

La taille et la profondeur de la plaque induction aspirante

L’installation d’une hotte classique est évidemment plus complexe puisqu’il faut passer par le plafond et avoir une compatibilité de sa cuisine avec le modèle. Il en est de même avec la plaque aspirante : le système d’aspiration, au lieu d’être au-dessus de la plaque, se retrouve en dessous. Exit donc les plaques sur le four ou les rangements sous la plaque.

Tout ce qui se trouve en dessous de la plaque aspirante est réservé au système d’aspiration. De même, vérifier bien la taille de la plaque, puisqu’avec une hotte intégrée, la place est rétrécie. Il n’est également plus possible de glisser sa casserole d’un feu à l’autre sur certaines plaques (pour éviter d’abimer la hotte). Ce qui peut changer les habitudes de cuisine.

Le liquide qui se renverse sur la hotte intégrée

Enfin, dernier aspect et non des moindres : une hotte intégrée située entre les plaques peut s’avérer dangereux si vous renversez du liquide dessus. Certes, vous n’avez normalement pas à vous soucier de ça, car la hotte est étanche et ses éléments peuvent être passés au lave-vaisselle. Mais si cela arrive régulièrement, vous finirez par regretter le choix de la hotte classique.