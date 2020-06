L’été arrive et avec lui les envies de surfer en liberté. Ça tombe bien, la start-up YuJet vient tout juste de dévoiler un surf qui n’a rien d’un surf normal. Électrique, il vous propulse sur l’eau et pas besoin de vagues pour se faire. La planche de surf peut s’utiliser sur les lacs ou autres surfaces peu agitées grâce à son propulseur électrique.

Cette planche de surf électrique s’inscrit dans la tendance des sports extrêmes pratiqués par de plus en plus d’adeptes. En outre, l’électrique est privilégié par beaucoup de fabricants désormais pour être en phase avec les enjeux environnementaux. On pense notamment aux vélos électriques. Le sport dont il est question ici ? Le jet surf, un sport à sensations à mi-chemin entre le surf et le jet-ski.

Quelles sont les caractéristiques du nouveau YuJet ?

La planche de YuJet est un monstre de puissance en fibre de carbone. Totalement électrique (zéro émission), la planche de surf est équipée d’un propulseur qui projette le surfeur sur la surface de l’eau. On a donc droit au meilleur des deux mondes : l’agilité d’un surf avec la puissance d’un jet-ski mais sans les nuisances sonores et l’entretien. Sa vitesse de pointe est de 40 km/h, de quoi s’octroyer de vraies bonnes sensations sur l’eau. De plus, une télécommande portable sans fil sert à contrôler et diriger l’appareil. Pas seulement destinée aux surfeurs professionnels, la planche électrique YuJet s’adresse à tous les profils de surfeurs. Qu’ils soient débutants comme confirmés. À savoir si dans la réalité c’est vraiment le cas ou non.





Batterie de l’appareil

Pour une planche de surf électrique, la batterie est plus que convenable. En effet, YuJet annonce une autonomie allant jusqu’à 40 minutes de glisse sans pauses. Il s’agit d’une batterie lithium rechargeable et bien sûr waterproof. Et une fois la batterie retirée de son emplacement, la planche électrique ne pèse alors plus que 9 kilos, un réel atout pour la transporter avec soi.

Prix de la planche électrique avec propulseur

Doté d’un propulseur électrique, le surf est assez coûteux. Comptez tout de même 9,999 dollars pour vous l’offrir. Mais il est loin d’être le seul à ce prix élevé. La plupart des planches de surf électriques sont haut de gamme et réservées à des sportifs aisés qui recherchent plus de “fun”.

Le jet surf : un sport en pleine expansion grâce à la planche de surf électrique

La tendance du jet surf remonte à 2013. Depuis de nombreuses innovations sont passées pour améliorer et optimiser l’expérience de surf au maximum. Les planches utilisant du carburant ont laissé la place aux planches électriques plus respectueuses de l’environnement. Encore peu présents sur le sol français, les américains en sont eux de vrais fans. Et les concurrentes de YuJet ne manquent pas. On peut ainsi citer la marque Radinn qui propose des surfs ultra design ou encore la firme suédoise Awake. Cette dernière propose le modèle RAVIK pour un total de 15900 euros !

Le surf électrique avec propulsion permet de toucher un public plus large (qui en a les moyens) car il rend possible la pratique de surf n’importe où. Plus besoin de se rendre aux abords de l’océan pour profiter de l’effet des vagues.