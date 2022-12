Cocorico ! Le fabricant français Pixii a enfin dévoilé, en exclusivité mondiale, son tout premier appareil photo 64 bits. Et on a vite flashé dessus ! Nouveau processeur, traitement visuel unique, design épuré… Mise au point rapide sur les grandes nouveautés à connaître.

Le nouveau compagnon des amoureux de photographie vient enfin de voir le jour, en décembre 2022. Son petit nom ? A2572, et nul doute que vous risquez bien de l’entendre souvent. En effet, ce petit appareil photo marque un grand pas en avant dans le domaine de la prise de vue, et pour cause : il est le tout premier boîtier 64 bits au monde !

Fruit du travail acharné de Pixii, une petite startup de Besançon, l’appareil A2572 a pour objectif de conquérir le monde de la photo grâce à ses performances hors normes. On vous raconte tout !

À lire aussi : Notre comparatif des meilleurs smartphones photo

Pixii A2572 : comme le futur de l’appareil photo est brillant !

Sur le marché de la photographie, il y a des marques qui créent la tendance et d’autres qui se contentent de la suivre. Et bien Pixii fait indéniablement partie de la première catégorie ! Après seulement cinq ans d’activité, la petite startup bourguignonne s’est vite imposée comme une actrice majeure du futur de la photo.

L’arrivée d’un tout nouveau modèle en 64 bits vient donc démontrer, une fois de plus, toute l’expertise de cette petite entreprise française. Il faut dire que depuis ses débuts, Pixii a toujours proposé des appareils de qualité, ultra haut de gamme, et qui cherchent constamment à repousser les limites de la photographie.

Avec son A2572, la startup française Pixii espère bien titiller les leaders du secteur ! (© Pixii)

Ainsi, la jeune franchise confirme son statut prometteur dans le secteur. Avec le A2572, Pixii offre un appareil photo fidèle à son savoir-faire : un capteur Sony APS-C 26 Mpix, un boîtier télémétrique d’inspiration Leica et un excellent viseur analogique viennent vêtir la belle machinerie qu’il renferme. Mais vous vous en doutez sûrement : le plus intéressant se cache dans le cœur de la bête !

Et si l’on s’amuse à désosser le Pixii A2572, on peut y découvrir un tout nouveau processeur aux performances démesurées. En effet, ce dernier permet notamment de s’aventurer dans les contrées inconnues du « 64 bit ». Si l’on compare aux anciens modèles, il n’y a pas photo : la petite startup française a franchi un sérieux cap !

Sur le même sujet : Notre comparatif des sacs d’appareils photo

Des progrès qui s’invitent à la vitesse de la lumière

Qui aurait pu parier que Pixii, seulement cinq ans après sa création, vienne scotcher la concurrence en proposant une nouvelle technologie exclusive ? Honnêtement, pas grand monde. Et si la petite entreprise a su progresser aussi vite, nul doute que son futur suive le même chemin !

Les caractéristiques du nouveau Pixii A2572 ont de quoi donner le tournis ! (© Pixii)

Grâce au tout nouveau processeur du A2572, couplé avec un FPGA programmable et un SoC, l’appareil photo démontre des progrès magistraux par rapport à son prédécesseur. Parmi les grandes nouveautés, on compte notamment une autonomie deux fois plus longue, un moulinage des images décuplé ou encore une mesure de l’exposition et un débit Wi-Fi ultra rapides. Bref, un vrai monstre !

Mais alors, de telles spécifications suffisent-elles à inquiéter les ténors du milieu, tels que Nikon et Sony ? Il est encore trop tôt pour se positionner, mais nul doute que cela présage de très belles choses à l’avenir. En faisant le premier pas vers l’appareil photo 64 bit, Pixii s’offre une légère avance en vue du développement futur de nouveaux algorithmes de traitement d’image, toujours plus perfectionnés.

Les propriétaires d’A1571 sont aux anges : ils ont enfin accès au 64 bit, pour seulement 320 € ! (© Pixii)

Dans le même temps, le fondateur de l’enseigne David Barth l’a déjà déclaré plusieurs fois : « Il ne s’agit que de la première étape du projet ». Les prochaines nouveautés s’annoncent donc excitantes !

Enfin, le constructeur a annoncé aux propriétaires de processeurs A1571 qu’ils pouvaient désormais passer au nouveau modèle, le A2572, grâce à une mise à jour exclusive. Son tarif : « seulement » 320 € ! Alors montez dans le wagon, avant qu’il ne soit trop tard !