Pixel Fold : Google y travaillerait toujours, la bêta d’Android 12L le prouve

On attendait le Google Pixel Fold pour la fin 2021, mais la rumeur voulait que Google l’ait abandonné. Cependant, le code d’Android 12L nous montre un curieux appareil…

Selon toute vraisemblance, 2022 sera l’année des smartphones pliables. Après avoir été dominé par Samsung et ses Galaxy Fold comme Galaxy Flip, la catégorie commence à accueillir de nombreux concurrents. On pense notamment à Vivo avec son NEX Fold, ou encore OPPO avec son Find N. Huawei a lui aussi commencé à s’inspirer de son concurrent, quand Motorola semble vouloir revenir à la charge avec un nouveau RAZR. Mais qu’en est-il des efforts de Google lui-même, dont le Pixel Fold semblait parti pour être dévoilé en fin d’année 2021 ?

Le Google Pixel Fold est bien vivant dans le code d’Android 12L

Le Pixel Fold, dont le nom de développement est « Pipit », semblait déjà réapparaître sur les benchmarks la semaine dernière. Cette semaine, c’est 9to5Google qui nous donne ce qui semble une preuve de vie pour le projet. La bêta d’Android 12L, la version d’Android dédiée aux smartphones à écran pliable, est toujours en cours. Et dans son code, le site a repéré une nouvelle mention de « Pipit » liée à deux animations dont la plus parlante est ci-dessous.

Il s’agit naturellement d’une animation destinée à la première configuration du téléphone, qui reprend par ailleurs le même design que celle déjà vu sur les Pixel 6. Plus important encore, elle nous permet de voir une chose : que Google partirait sur la même idée que ses amis chinois, à savoir un smartphone pliable qui reprend les dimensions d’un smartphone classique lorsqu’il est plié. Si l’on se base sur le schéma, l’écran intérieur utiliserait un ratio d’approximativement 7:8, soit très proche d’un format carré. Bien évidemment, puisqu’il s’agit d’animations trouvées dans une bêta d’un système qui n’est pas encore disponible, et concernant un téléphone dont on ne sait rien tout est à prendre avec des pincettes. Qui sait ce que deviendra vraiment le Pixel Fold une fois disponible sur le marché.

Le Pixel Fold semble malgré tout assez loin de nous. Nous apprenions en fin d’année 2021 que Google avait annulé ses commandes de composants pour son smartphone pliable, et pensions donc qu’il avait abandonné le projet. Ces dernières nouvelles nous font plutôt dire que l’entreprise a choisi de changer de plans et redémarrer de zéro. D’ici à ce qu’Android 13 soit présenté à la Google I/O, nous aurons peut-être un peu plus à nous mettre sous la dent.