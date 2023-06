Plus besoin d’attendre l’hiver : skiez sans fin en été grâce à ces pistes indoor

Vous trépignez d’impatience à l’idée de retrouver les pistes de ski cet hiver ? N’attendez plus et testez ces pistes de ski infinies.

Vous n’êtes pas fan de la plage ou regrettez déjà la saison de la raclette ? Pas de soucis, vous pouvez revivre votre hiver en été. Pour cela, pas besoin d’aller à Dubaï sur les pistes de skis factices qui climatisent à outrance et utilisent de la fausse neige, mais seulement d’un géant tapis de course incliné qui fera office de piste de ski infinie – qui aurait d’ailleurs pu figurer dans notre top des meilleures innovations pour le ski.

Une piste de ski infinie pour l’été

C’est le pari de Ski Indoor 4810 qui propose – depuis 2019 – trois gammes de tapis :

La piste infinie MB : qui dispose de plusieurs degrés d’inclinaison et peut atteindre son plus haut degré en 8 secondes (4 personnes en simultané).

: qui dispose de plusieurs degrés d’inclinaison et peut atteindre son plus haut degré en 8 secondes (4 personnes en simultané). La piste infinie XXL : qui mesure 7 mètres de large sur 11 de long (9 personnes en simultané),

: qui mesure 7 mètres de large sur 11 de long (9 personnes en simultané), La piste infinie CROCO : qui possède comme le MB un système de projection pour afficher des exercices sur la piste (slalom géant, tracé, etc.).

Présents à Nîmes et à Passy, ces centres de ski indoor ne doivent pas être confondus avec le complexe d’Amnéville. Ici pas de climatisation excessive pour descendre la température à -5°C : s’il fait chaud, vous pourrez skier en short. Seul le casque (vélo ou ski) et les chaussures de ski sont obligatoires – les gants ne sont que recommandés.

Cette piste est-elle aussi bien qu’une vraie ?

Sur plus de 100 avis sur internet (Google et TripAdvisor) mélangeant à la fois des skieurs novices et plus expérimentés, seul un commentaire ne met pas 5 étoiles – mais seulement 4 – car la pratique devient un monotone.

Il est vrai que ne pas voir le décor changé peut être une source de monotonie, mais au même titre que les tapis de course ont au fur et à mesure intégré des écrans pour faire défiler un paysage, l’intégration d’images est peut-être la prochaine étape du développement de ces pistes infinies.

Le véritable avantage que l’on y voit est que vous pourrez tomber sans glisser indéfiniment. Sur la neige, une chute peut s’éterniser sur de longs mètres, alors que sur le tapis, dès que vous tombez : tout s’arrête.

Dans tous les cas, ce genre de complexe n’espère pas remplacer les pistes de ski, mais sert plus à s’entraîner dans son coin (ou en groupe) avant d’aller montrer ses nouveaux talents à l’extérieur.