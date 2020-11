VREC-DZ700DC : pour filmer l’avant et l’arrière

L’entreprise japonaise, Pioneer, vient de dévoiler une nouvelle gamme de 3 Dashcams. Découverte de ces modèles innovants, performants et simples à monter.

De plus en plus d’automobilistes s’équipent de Dashcam. Ces caméras de surveillance, qui peuvent enregistrer en temps réel les images depuis le pare-brise avant mais aussi arrière, sont particulièrement utiles pour prouver une incivilité, une responsabilité en cas d’accident, retrouver un délit de fuite, etc. Pioneer vient de dévoiler 3 nouveaux modèles qui se montrent particulièrement utiles tant pour les particuliers que ceux qui font un usage professionnel de leur véhicule, ceux qui prêtent leur voiture ou font de la location. Un tel enregistrement d’événement est particulièrement utile auprès des assurances mais aussi des forces de l’ordre dans des situations délicates.

Pioneer lance 3 nouvelles Dashcams

La firme nippone vient donc de lancer une nouvelle gamme de 3 Dashcams. Ces caméras embarquées sont faciles à installer à l’intérieur de la voiture, généralement sur le pare-brise avant. Les trois modèles de Dashcams Pioneer sont équipés de détecteurs de chocs. Ainsi, la caméra capturera automatiquement les événements même si la voiture est stationnée sur un parking et le véhicule éteint.

Des caméras qui offrent toujours une bonne qualité d’image

Côté qualité d’image, vous pouvez compter sur du Full HD 1080p. Une excellente qualité d’image donc qui permet d’offrir des preuves fiables en cas d’accident, d’infraction ou encore de délit de fuite. Les éléments tels que la plaque d’immatriculation sont bien visibles. Les Dashcams Pioneer sont aussi équipées d’un mode nuit qui permet d’obtenir des images de qualité dans des conditions de faible luminosité ou de nuit.

Un enregistrement en boucle et un suivi GPS

Pour le stockage, les caméras emportent une carte micro SD de 16 Go. N’ayez crainte que la mémoire soit remplie. En effet, l’enregistrement se fait en boucle. Lorsque la mémoire est pleine, les nouvelles images sont enregistrées sur les premières. Les incidents sont, quant à eux, conservés dans un dossier sécurisé. Les Dashcams Pioneer sont aussi équipées d’un capteur GPS. Ainsi, sur les enregistrements, apparaissent l’emplacement précis, la date, l’heure ainsi que la vitesse du véhicule. Des informations importantes pour disposer de preuves incontestables.

La nouvelle gamme de caméras embarquées Pioneer mériterait sans doute d’intégrer notre comparatif des Dashcams 2020.

Pioneer VREC-DH200 : un modèle simple et compact

Modèle entrée de gamme des Dashcams Pioneer, le VREC-DH200 est la plus petite Dashcam du marché. Très discrète, elle ne propose toutefois qu’un champ de vision de 130 degrés. L’accès aux enregistrements se fait via Wi-Fi avec un smartphone. Côté tarif, ce modèle est vendu au prix de 119 euros.

VREC-DZ600 : un grand angle de vision

Le modèle moyen de gamme de l’entreprise japonaise se démarque de la précédente par une taille supérieure mais aussi un plus grand angle de vision. La VREC-DZ600 permet effectivement un enregistrement des événements à 160 degrés. Elle peut aussi bien enregistrer des images à l’avant du véhicule qu’à l’intérieur de l’habitacle. Son prix est de 159 euros.

VREC-DZ700DC : pour filmer l’avant et l’arrière

Enfin, ce dernier modèle de Dashcam Pioneer reprend une caméra avant similaire à la VREX-DZ600. La VREC-DZ700DC propose cependant une seconde caméra embarquée qui permet de filmer à l’arrière du véhicule. Elle est vendue au tarif de 219 euros.