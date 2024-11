Top 5 pièges anti moustiques (vraiment efficaces) grâce au CO2 !

“L’homme est un loup pour l’homme”, disait Hobbes. Eh bien à ce compte-là, le moustique est un tigre pour l’homme ! Chez Meilleure-Innovation, on a passé une bonne partie de l’été a chercher et essayer des anti-moustiques efficaces. On espère que ce comparatif vous plaira et qu’il vous sera utile !

Avec environ 800 000 morts par an dans le monde, le moustique est l’animal le plus meurtrier, à cause des maladies qu’il transmet par sa piqûre. Bien qu’en France métropolitaine, nous soyons épargnés par le Chikungunya, la fièvre jaune ou encore le virus Zika, on a pu récemment enregistrer une hausse des cas de dengue, autre affliction pouvant (rarement) se révéler mortelle. Si le risque de contamination demeure très faible aujourd’hui, le sujet reste sérieux, outre les désagréments habituels causés par la trompe de ces faméliques et invasifs vampires de jardin.

Aux grands maux, les grands remèdes : lâchez les produits gadgets comme les spirales, les lumières bleues ou les sprays…À la place, nous vous présentons des solutions vraiment efficaces pour réduire significativement le nombre de ces petits prédateurs d’hémoglobine humaine. On ne vous cache pas qu’elles sont relativement onéreuses, mais durables et particulièrement mosquitocidaires !

Voici notre comparatif des 5 pièges (ou ‘bornes’) anti-moustiques (dont un bonus & naturel défiant toute concurrence) qui feront la différence lors de vos apéros en terrasse.

Nos conseils avant d’acheter votre borne à moustiques :

1) Ne pas laisser d’eau stagnante proche de chez vous.

2) N’oubliez pas de prendre en compte le coût des attractants et des recharges de CO2.

3) Vérifiez que vous avez un fournisseur de CO2 proche de chez vous.

4) Vérifiez que vous pouvez l’installer à une distance d’au moins 3 mètres pour ne pas être dérangé par le bruit.

1. Biogents : la solution évolutive la plus accessible !

À l’origine, le piège fabriqué par la marque allemande Biogents se résume en un drôle de récipient à hauteur de tibia, qui diffuse par les interstices de son couvercle blanc une odeur proche de celle d’un corps humain. Attirés, les moustiques se présentent à l’embouchure d’un tuyau central, tombent dans un filet et empruntent le chemin de l’enfer par déshydratation.

Pour employer ce caveau d’insectes à bon escient, il vous faut :

le brancher à une prise électrique via une rallonge, afin de ventiler l’attractif et d’aspirer les moustiques ;

le positionner à l’ombre, si possible près de la végétation et à l’abri du vent (utilisable à partir de 15°C). Biogents recommande de le positionner à plus de 5m de votre terrasse ;

installer une recharge BG-Sweetscent (durabilité : 2 mois) ;

laisser tourner 24h/7j à 5 Watts (l’appareil est relativement silencieux) pendant quelques jours/semaines pour constater des résultats.

Nul besoin d’insecticide, ni d’UV qui peuvent attirer d’autres insectes plus utiles. Le piège Biogents de base coûte 167 €.

Nota Bene : vous pouvez vous procurer 6 mois de recharge pour 52,90 €.

Vous souhaitez décupler l’efficacité de ce produit ? Biogents vous propose un kit CO2 (indispensable de notre point de vue) qui permet de multiplier par 5 les captures de moustiques tigre, mais aussi attirer toutes les espèces de moustiques dont le moustique commun qui nous pique principalement en fin de journée et la nuit. Avec une bouteille de 10 kg (non incluse), vous boostez votre piège pendant une vingtaine de jours. À ce titre, pour optimiser la consommation de gaz, l’accessoire ‘timer’ (pile de 9V non incluse) vous permettra de programmer les horaires de diffusion de CO2 pour optimiser la consommation de votre bouteille (et faire de sacrées économies).

Testé et approuvé par de nombreux utilisateurs qui ont l’habitude de se faire dévorer dès qu’ils ont le malheur d’arpenter leur potager, ce piège Biogents est recommandé par l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire), notamment dans leur rapport de 2021. Si bien que même les autorités publiques de plusieurs pays ont adopté ce système pour protéger la population.

Un kit complet (pièce avec option CO2, attractif, timer pour bouteille de CO2) vous coûtera dans les 350 € + 85 € de consigne sur les bouteilles de CO2.

Le récap et l’avis de la rédaction

Ce piège représente clairement le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il est aussi efficace que d’autres pièges bien plus chers et ne consomme quasiment rien en énergie. Le clapet qui se ferme automatiquement quand on coupe l’électricité, ainsi que la longueur du câble électrique et du câble à CO2 sont des atouts par rapport à d’autres pièges. Cependant, on aimerait une version ‘premium’ plus design permettant de cacher la bouteille de CO2 et d’intégrer le timer, voir de rendre le produit connecté pour le contrôler facilement à distance et recevoir des rappels pour les recharges.

Efficacité : 4,5/5 . Nous avons attrapé environ 40 moustiques par jour lors de nos tests, la moyenne communiquée par la marque est de 30.

. Nous avons attrapé environ 40 moustiques par jour lors de nos tests, la moyenne communiquée par la marque est de 30. Design : 2/5 . C’est le seul axe d’amélioration du produit. Vous pouvez néanmoins le camoufler dans la végétation de votre jardin (« c’est aussi là où il est le plus efficace » d’après le fabricant) ou cacher la bouteille assez facilement (abris, caisson, housse, …).

. C’est le seul axe d’amélioration du produit. Vous pouvez néanmoins le camoufler dans la végétation de votre jardin (« c’est aussi là où il est le plus efficace » d’après le fabricant) ou cacher la bouteille assez facilement (abris, caisson, housse, …). Consommation électrique : 5/5. Moins de 1€ par mois, c’est le moins énergivore du marché.

Moins de 1€ par mois, c’est le moins énergivore du marché. Prix : 4,5/5 . C’est le meilleur rapport qualité / prix / efficacité du marché.

. C’est le meilleur rapport qualité / prix / efficacité du marché. Attractifs : 5/5 . C’est le meilleur prix du marché par rapport à la durée de vie des attractants (24€ – 2 mois). Ils sont aussi performants (si ce n’est plus) que les autres d’après nos tests.

. C’est le meilleur prix du marché par rapport à la durée de vie des attractants (24€ – 2 mois). Ils sont aussi performants (si ce n’est plus) que les autres d’après nos tests. Bruit : 4/5 . Nous avons calculé 45 décibels à moins de 1m et 39 décibels à 3 mètres. On vous conseille donc de la positionner à plus de 3m minimum pour ne pas être gêné. Biogents conseille 5m minimum.

. Nous avons calculé 45 décibels à moins de 1m et 39 décibels à 3 mètres. On vous conseille donc de la positionner à plus de 3m minimum pour ne pas être gêné. Biogents conseille 5m minimum. Connectivité / Programmation : 3,5/5. Il n’y a malheureusement pas de connexion à distance (bluetooth ou wifi) mais l’accessoire TIMER répond à la plupart des besoins.

Dimensions de la borne : 37cm de diamètre par environ 40cm de haut

Nos conseils pour optimiser l’usage d’une borne à moustiques :

1) Utilisez la borne dès le mois de Mai pour limiter la reproduction des moustiques et gagner en efficacité pour le reste de l’été.

2) Placez votre borne au meilleur endroit : demandez conseils à votre vendeur ou faites des tests à plusieurs endroits. Cela peut tout changer en terme d’efficacité !

3) Utilisez la borne à minima 6h par jour aux heures du passage des moustiques (souvent tôt le matin et en fin de journée). Une utilisation adaptée aux meilleurs horaires permet de prolonger la durée de vie de sa bouteille de CO2.

4) Désactivez votre borne en cas de vents forts ou de pluie. N’oubliez pas de la réactiver une fois que les intempéries sont passées, car un temps humide offre des conditions idéales pour les captures.

2. Borne Willo de Wiliv : anti-moustique mais pas anti-esthétique !

À présent, on passe dans le milieu de gamme. Vous aviez remarqué que le design du piège précédent laisse un peu à désirer. Pour pallier ce problème, il existe un produit d’une marque française : la borne Willo de Wiliv commercialisée depuis l’été 2024 et made in France. Elle fonctionne exactement sur le même principe de biomimétisme que le piège de Biogents, mais l’objet est nettement plus décoratif. Avec sa lumière intégrée, on dirait une sorte de veilleuse, si bien qu’on pourrait presque regretter de la laisser à 5 ou 10 mètres de la maison !

Pour y voir plus clair, voici quelques avantages intéressants qui justifient les 849 € de la borne achetée seule (999 € avec la bouteille de CO2 de 5 kg et un attractif olfactif pour 1,5 mois) :

une application mobile Wiliv qui fonctionne via Bluetooth, afin d’estimer et de programmer sa consommation de CO2, mais également de profiter d’un accompagnement sur les gestes de prévention, le placement du piège et l’identification des types de moustiques à chasser ;

en plus d’être robuste, grâce à un habillage en métal époxy pour une durabilité accrue, et de résister aux intempéries, la borne est assez légère (11 kg) et compacte (74,7 x 39,7 x 22,7 cm), et fonctionne avec des bouteilles de 5 kg, à recharger toutes les 2 à 4 semaines ;

Les consignes de placement de la borne sont les mêmes que les autres pièges : à l’ombre, à proximité de la végétation, et protégée des vents trop forts. Pour garantir une efficacité à son meilleur potentiel, n’oubliez pas de nettoyer régulièrement le filet et le cône d’aspiration du piège.





Où acheter la borne à moustiques Willo au meilleur prix ? Dans un point de vente proche de chez vous : voir les boutiques / revendeurs.



Dimensions de la borne : H : 74,7 cm x L : 39,7 cm x l : 22,7 cm

Le récap et l’avis de la rédaction

Ce piège possède le meilleur design du marché. Il fait partie des plus efficaces et consomme très peu d’énergie. Cette borne compacte et connectée ne peut malheureusement que contenir des bouteilles de 5kg seulement (vérifiez que vous avez un fournisseur de CO2 proche : nos conseils et liens à ce sujet à la fin de l’article).

Efficacité : 4,5/5 . Tout comme la première borne de ce classement, nous avons attrapé environ 40 moustiques par jour lors de nos tests, la moyenne communiquée par la marque est de 30.

. Tout comme la première borne de ce classement, nous avons attrapé environ 40 moustiques par jour lors de nos tests, la moyenne communiquée par la marque est de 30. Design : 4/5. La borne est vraiment design et se fond dans le décor. Nous regrettons néanmoins la longueur du câble électrique bien trop court (la marque conseille de faire le branchement à l’intérieur avec une rallonge / prolongateur de 1,5mm² max), l’absence de clapet pour le filet de captures en cas de coupure électrique, et l’absence d’une version compatible avec des bouteilles à CO2 de 10 kilos. Le remplacement plus régulier du CO2 sur cette borne peut devenir contraignant et plus couteux : le rechargement des bouteilles coûte bien plus cher par kilo de CO2 sur les 5kg vs les 10kg. Enfin, pour le prix, on aimerait qu’une bâche de protection soit disponible et offerte (la marque nous indique que cela sera le cas en 2025).

Précisions de la marque concernant son choix d’un format de 5kg : ‘Nous avons porté une attention particulière à l’ergonomie et au poids du piège ainsi qu’au poids de la bouteille de CO2. En effet, nous avons fait le choix du 5 kg (14 kg quand la bouteille est pleine) compte tenu de nombreux retours clients sur la difficulté de porter/manipuler des bouteilles de 10 kg pleines de gaz (26 kg quand elles sont pleines). Willo se veut pratique et très facile à installer, porter, déplacer, … peu importe l’âge et la « force » du client.‘

Consommation électrique : 4,5/5. Environ 1,5€ par mois.

Environ 1,5€ par mois. Prix : 4/5 . Cette borne reste assez chère mais elle est fabriquée en France et dispose d’atouts uniques, un bon rapport qualité/prix se situerait aux alentours de 700€ selon nous.

. Cette borne reste assez chère mais elle est fabriquée en France et dispose d’atouts uniques, un bon rapport qualité/prix se situerait aux alentours de 700€ selon nous. Attractifs : 4/5 . La marque propose des attractants qualitatifs mais plus cher et moins durables (30€ – durée : 1,5 mois) que ceux de Biogents, qui fonctionnent aussi très bien sur cette borne.

. La marque propose des attractants qualitatifs mais plus cher et moins durables (30€ – durée : 1,5 mois) que ceux de Biogents, qui fonctionnent aussi très bien sur cette borne. Bruit : 4/5 . Nous avons calculé 45 décibels à moins de 1m et 39 décibels à 3 mètres. On vous conseille donc de la positionner à plus de 3m minimum pour ne pas être gêné.

. Nous avons calculé 45 décibels à moins de 1m et 39 décibels à 3 mètres. On vous conseille donc de la positionner à plus de 3m minimum pour ne pas être gêné. Connectivité / Programmation : 4/5. L’application est simple, ergonomique et intuitive. On regrette l’absence d’option pour une connexion à distance (wifi + cloud) et le peu d’options de configuration de la lumière. Wiliv nous précise qu’une mise à jour de l’app comprenant de nouvelles fonctionnalités est prévue d’ici l’été 2025.

3. Qista BAM VISIO+ : la borne anti-moustiques française connectée !

Très populaire aussi bien sur le terrain B2B que B2C, la marque française Qista, lancée en 2014, a été remarquée par la revue scientifique Animals dans le cadre d’un article sur la lutte internationale contre les moustiques et les dangers qu’ils représentent pour l’homme. Elle compte près de 13 000 bornes installées dans plus d’une centaine de collectivités et villes dans 36 territoires en France et à travers le monde.

Dimensions de la borne : Hauteur : 82,5 cm, Profondeur : 52 cm, Largeur : 32,3 cm.

Qista BAM VISIO+ est la borne connectée la plus puissante que nous avons testée. Le procédé est le même : du CO2 pour imiter la respiration humaine, et un leurre olfactif (fabriqué par Qista) imitant l’appétissante odeur de notre peau de primate ! Seules les femelles moustiques seront attirées façon pub Axe, puis aspirées dans un funeste filet. Comme pour les autres pièges de ce comparatif, les autres insectes utiles à l’écosystème resteront en mode OSEF.

Selon Qista, les atouts de la borne sont nombreux :

vous pouvez facilement suivre l’évolution des performances de votre machine grâce à un capteur optique et un algorithme capables de vous dresser un rapport de captures sur une période donnée,

vous pouvez paramétrer et contrôler la borne sans être chez vous grâce à sa connexion Wifi,

vous pouvez utiliser une bouteille de CO2 de 10 kilos,

la borne dispose d’un clapet pour bloquer les moustiques en cas de coupures électriques,

vous pouvez paramétrer des ‘groupes de bornes’, ce qui est très pratique quand on en a plusieurs (principalement pour les entreprises ou les grands domaines comme Karine Le Marchand et son domaine des Belles âmes.).

vous pouvez prendre une option d’entretien annuel (nettoyage de la borne, changement des attractants & du CO2) qui peut s’avérer également pratique.

vous bénéficiez d’un support/SAV et de techniciens réactifs et présents partout en France.

Pour l’installer au meilleur endroit, vous pouvez procéder à une étude d’implantation avec votre conseiller ou directement sur l’application Qista (prochainement). En effet, l’idée est de trouver un endroit stratégique, proche des nids de moustiques, avec un minimum d’obstacles pour la diffusion du gaz. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez espérer une réduction de piqûres à hauteur de 88%, mais seulement après 3 ou 4 semaines d’après la société. En effet, les oeufs de moustiques de votre jardin peuvent mettre du temps à éclore, et vous allez avoir quelques nouvelles salves même après installation de votre nouveau matériel.

Nota Bene : il est possible d’équiper les bornes d’un panneau solaire afin de les rendre autonomes.

Concernant les coûts, cette borne Qista est proposée à partir de 1449€ (sans consommables : CO2 & attractants). C’est relativement cher, mais les services et les fonctionnalités du produit peuvent répondre à certains besoins.

Où acheter la borne à moustiques QISTA au meilleur prix ? Sur le site officiel de la marque : qista.com.



Le récap et l’avis de la rédaction

Qista semble proposer une borne et des services très attractifs. Néanmoins malgré ses atouts et sa connectivité, son efficacité, son bruit ainsi que par son module unique de comptabilisation des moustiques en font une solution moins efficace que les précédentes. Elle nous semble par ailleurs moins adaptée pour les particuliers ayant besoin d’une seule borne ou disposant d’un espace extérieur restreint.

Efficacité : 2,5/5 . Malgré plusieurs essais dans les mêmes conditions que les autres bornes, nous n’avons attrapé qu’en moyenne 10 moustiques par jour. Précisons que la moyenne communiquée par la marque est de 30.

. Malgré plusieurs essais dans les mêmes conditions que les autres bornes, nous n’avons attrapé qu’en moyenne 10 moustiques par jour. Précisons que la moyenne communiquée par la marque est de 30. Design : 3/5 . La borne est sobre et qualitative d’un point de vue de l’esthétique. Elle peine néanmoins à se fondre totalement dans le décor en raison de ses parties blanches et de son gros boitier diffuseur d’attractants. On apprécie en revanche la taille compatible avec des bouteilles de 10kg ainsi que le verrou avec un jeu de clés pour sécuriser l’accès à la bouteille et au filet.

. La borne est sobre et qualitative d’un point de vue de l’esthétique. Elle peine néanmoins à se fondre totalement dans le décor en raison de ses parties blanches et de son gros boitier diffuseur d’attractants. On apprécie en revanche la taille compatible avec des bouteilles de 10kg ainsi que le verrou avec un jeu de clés pour sécuriser l’accès à la bouteille et au filet. Consommation électrique : 4/5. Environ 2€ par mois, c’est la borne avec le ventilateur le plus puissant mais aussi celle qui consomme le plus (22W environ quand elle est active, et 5W environ le reste du temps).

Environ 2€ par mois, c’est la borne avec le ventilateur le plus puissant mais aussi celle qui consomme le plus (22W environ quand elle est active, et 5W environ le reste du temps). Prix : 3/5 . Cette borne est relativement chère mais dispose d’atouts et de services uniques. Et son prix est similaire à son concurrent direct ‘Ma Boite à Moustique’. Nous ne la recommandons pas pour les particuliers ayant besoin d’une seule borne ou avec un espace extérieur restreint.

. Cette borne est relativement chère mais dispose d’atouts et de services uniques. Et son prix est similaire à son concurrent direct ‘Ma Boite à Moustique’. Nous ne la recommandons pas pour les particuliers ayant besoin d’une seule borne ou avec un espace extérieur restreint. Attractifs : 3/5 . La marque propose des attractants qualitatifs mais ce sont les plus chers et les moins durables du marché (27,5€ – durée : 1 mois).

. La marque propose des attractants qualitatifs mais ce sont les plus chers et les moins durables du marché (27,5€ – durée : 1 mois). Bruit : 2,5/5 . Nous avons calculé 55 décibels à moins de 1m et 45 décibels à 3 mètres (de son côté la marque indique 55db à 6 mètres et 45db à 10 mètres). Cette borne est la plus bruyante parmi celles que nous avons testée. De plus, elle comprend 2 ventilateurs (1 pour la capture et 1 pour la diffusion) avec une fréquence différente, ce qui rend le bruit encore plus important. Il est donc conseillé de la positionner à plus de 10m minimum pour ne pas être gêné.

. Nous avons calculé 55 décibels à moins de 1m et 45 décibels à 3 mètres (de son côté la marque indique 55db à 6 mètres et 45db à 10 mètres). Cette borne est la plus bruyante parmi celles que nous avons testée. De plus, elle comprend 2 ventilateurs (1 pour la capture et 1 pour la diffusion) avec une fréquence différente, ce qui rend le bruit encore plus important. Il est donc conseillé de la positionner à plus de 10m minimum pour ne pas être gêné. Connectivité / Programmation : 4,5/5 . L’application avec une connexion WIFI est simple, ergonomique et intuitive. Le seul bémol : l’obligation de sélection de plages horaires de 10h minimum par jour (6-8h nous aurait mieux convenu) ainsi que le manque d’intelligence de la borne (pas d’arrêt automatique en cas de pluie ou de vents forts).

. L’application avec une connexion WIFI est simple, ergonomique et intuitive. Le seul bémol : l’obligation de sélection de plages horaires de 10h minimum par jour (6-8h nous aurait mieux convenu) ainsi que le manque d’intelligence de la borne (pas d’arrêt automatique en cas de pluie ou de vents forts). Comptabilisation par capteur optique : 1/5. L’idée du « monitoring est géré par capteur optique piloté par un algorithme avancé pour un suivi encore plus précis » est bonne et ingénieuse. La possibilité d’avoir un graphique pour suivre la tendance de ses captures par jour, semaine, mois ou encore d’une année à l’autre peut-être très intéressante et pertinente. Toutefois, nous avons relevé un taux d’erreur de comptabilisation de 99% dans le cadre de notre essai. La marque que nous avons contactée à cet égard, n’a pas su régler le problème mais a indiqué que le taux d’erreur moyen était de 15-20% habituellement.

4. Ma boîte à moustique : la solution la plus sophistiquée ?

Tout comme la borne Willo, on apprécie le travail de design apporté à Ma Boite à Moustique, qui permet même d’ajouter une plante sur le dessus pour encore plus la fondre dans le petit écosystème de votre jardin. À la manière de Qista, vous pouvez compter sur un professionnel pour étudier la zone et vous donner des recommandations afin d’exploiter tout le potentiel de ce piège biomimétique.

100% made in France selon les standards de qualité obligatoires, elle fonctionne avec des bouteilles consignées de CO2 biosourcées (5 ou 10 kg), rechargeables auprès d’un distributeur local implanté à plus de 140 emplacements en France. Quant à l’attractif qui imite l’odeur de la peau humaine, il s’agit du même que Biogents, le fameux “Mozzibait”.

Mais là où Ma Boîte à Moustique semble vraiment intéressante, c’est sur la consommation de CO2, avec :

une application (non-obligatoire) à connecter en Bluetooth pour surveiller la consommation de CO2 et programmer à des créneaux horaires une diffusion entre 0,2 et 0,4 litres/min ;

un brevet de machine intelligente, avec un algorithme capable de s’appuyer sur des données locales (hygrométrie, pluie, température, etc.) pour cibler les moments où les moustiques sont les plus présents ;

plusieurs modes : automatique, qui répartit les valeurs sur trois plages horaires (06h00-08h00, 16h00-20h00 et 20h00-22h00), forcé (CO2 à fond de de 06h00 à 23h00) manuel, ou pluie (qui réduit la consommation de CO2 dès qu’il pleut).

Autrement dit, vous avez toutes les cartes en main pour optimiser votre consommation de CO2 juste avec votre smartphone. En somme, une solution tout à fait intéressante pour protéger les cours ou grands jardins, quitte à diviser les coûts (1260 €) entre copropriétaires ou voisins… De notre point de vue cette borne s’adresse principalement aux entreprises et collectivités.

Où acheter la « Boite à Moustique’ au meilleur prix ? Dans un point de vente proche de chez vous ou sur le site officiel : voir le site et les revendeurs.



Le récap et l’avis de la rédaction

Non testé pour le moment.

5. Bonus : la maison des chauves-souris !

Plus écologique que jamais, découvrez le meilleur nichoir spécial chauve-souris dans notre article sur les 10 meilleurs produits à 25€ max pour lutter contre les insectes volants !

Une solution écologique et effroyablement stylée pour attraper les moustique et en faire de la bat-pâtée !

Questions Fréquentes

Quel est le meilleur moyen de lutter contre les moustiques ? Supprimer les points d’eau stagnants (ou les recouvrir) et installer un nichoir à chauves-souris. Il existe également une dizaine d’écogestes pertinents que l’on vous conseille de découvrir sur qista.com/fr/10-ecogestes-antimoustiques/ et bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/environnement-sante/comment-supprimer-moustique-tigre. Si cela ne suffit pas, l’achat d’une borne anti-moustiques peut être utile. A quelle distance un moustique peut-il nous voir ? La plupart des sources scientifiques indiquent une perception du CO2 grâce à l’odorat jusqu’à 30m en moyenne. Entre 1 et 10 mètres de distance, le moustique se sert ensuite de sa vue pour identifier la source de la respiration. Enfin, à moins de 1 mètre, le moustique détecte la signature thermique et l’humidité de sa proie. Sources : francetvinfo.fr, ncbi.nlm.nih.gov, orkin.com, radiofrance.fr. A quelle distance de son lieu de naissance peut aller un moustique ? D’après les scientifiques, la plupart des moustiques se déplacent de 1 à 15 kilomètres, mais certaines espèces peuvent aller jusqu’à 65 kilomètres. Source : vdci.net/mosquito-biology-101-life-cycle/. Quelle est la durée de vie moyenne d’un moustique ? Cela dépend des espèces et de l’environnement mais les scientifiques s’accordent à donner une moyenne de 2 à 3 semaines pour les moustiques mâles. Les femelles peuvent par contre vivre en moyenne 6 semaines, mais certaines jusqu’à plusieurs mois. Pour plus d’infos sur ce sujet : cmmcp.org/mosquito-information/faq/how-long-do-mosquitoes-live. Où acheter une bouteilles de CO2 en France ? Voici quelques liens pour trouver un fournisseur proche de chez vous : wiliv.com/carte-points-vente/, eho-energies.fr/vos-energies-pres-de-chez-vous/ et graines-caillard.com/CO2. A noter que les distributeurs de boissons / bières proposent en général ce service (exemple : la chaine nationale ‘V and B’). Enfin, certains e-commerçants proposent l’échange à domicile (exemple : achatnature.com). À quels moments de la journée les moustiques sont-ils les plus actifs ? Le moustique tigre est principalement diurne, c’est-à-dire qu’il est actif pendant toute la journée. Il a des pics d’activité surtout à l’aube et au crépuscule. En revanche, le moustique commun est nocturne. Il est actif du crépuscule à l’aube, piquant surtout pendant la nuit. Quels sont les mois pendant lesquels les moustiques sont actifs en France ? Concernant les moustiques tigres : de mai à fin novembre avec un pic entre juin et septembre. Concernant les moustiques communs, entre avril et novembre avec un pic d’activité entre juin et août. Que penser des lâcher de coccinelles pour lutter contre les moustiques ? C’est une légende, il n’y a pas de lâcher de coccinelles C’est un phénomène qui se produit lorsque deux conditions sont réunies : une migration des coccinelles due au manque de nourriture et la présence de la tramontane pendant cette migration. Incapables de lutter contre la force de ce vent, elles sont repoussées vers la mer, notamment dans le sud-est de la France. Ne pouvant pas nager, elles se posent dès qu’elles aperçoivent l’océan, ce qui explique leur prolifération occasionnelle sur les plages.

Le moustique tigre agit dans un rayon de 150 mètres autour de son point de ponte. Pour pondre (environ 200 oeufs), la femelle a besoin d’un point d’eau stagnant pendant environ 5 jours, la plupart du temps dans les récupérateurs d’eau, les regards de gouttière ou encore sous les terrasses. Voici quelques tutoriels pratiques réalisés par la Mairie de Bordeaux :

Installer une moustiquaire sur un regard de descente d’eau pluviale.

Supprimer les larves de moustiques sous une terrasse sur plots

Installer une moustiquaire sur un récupérateur d’eau de pluie