Siren souhaite lancer à grande échelle ses chaussettes intelligentes pour éviter les amputations chez les personnes diabétiques. L’entreprise vient de lever 11,8 millions de dollars pour son projet.

L’une des complications du diabète est le pied diabétique. Cette complication de la maladie se traduit par une perte de sensibilité aux pieds ainsi qu’une cicatrisation difficile des plaies augmentant considérablement le risque qu’une blessure au pied s’infecte sans que le malade s’en rende compte. Cette complication, si elle est négligée ou mal traitée, peut amener à une amputation du pied. Le risque est bien plus important qu’il n’y parait. Selon la fédération des diabétiques, 10% des malades risquent une amputation. Selon les chiffres de la fondation, cela représente près de 10.000 amputations par an en France. Les chaussettes intelligentes de Siren sont pensées pour avertir de manière prématurée du risque de blessure et d’infection du pied diabétique.

11,8 millions de dollars levés pour les chaussettes intelligentes

Selon nos confrères américains du journal en ligne spécialisé dans les nouvelles technologies, « Techcrunch », l’entreprise de San Francisco, Siren, aurait levé 11,8 millions de dollars pour ses chaussettes intelligentes pensées pour les pieds diabétiques. La ronde, de série B, était dirigée par Anathem Ventures et soutenue par Khosla, DCM et Founders Fund. Dans le cadre de cette augmentation, Jason Krikorian de DCM (co-fondateur du fabricant Slingbox Sling Media) rejoindra le conseil d’administration de l’entreprise.

Notez que Siren avait déjà levé 22 millions de dollars de financement en série A en 2017, une autre série A de 6,5 millions de dollars en 2018 ainsi qu’un cycle de démarrage de 3,4 millions de dollars. L’entreprise, basée à San Francisco aux États-Unis, est spécialisée dans les chaussettes intelligentes et lavables. La firme met à disposition ses chaussettes dans une dizaine d’états américains à ce jour et envisage de passer à l’échelle nationale cette année.

Des chaussettes intelligentes Siren destinées à surveiller le pied diabétique

Concrètement, les chaussettes disposent de plusieurs capteurs disposés dans 6 régions du pied. Ces capteurs mesurent la température des différentes zones du pied. En détectant qu’une région semble devenir plus chaude que les autres, cela pourrait indiquer la présence d’une inflammation causée par une blessure dont le malade ne se rend sans doute pas compte et qu’il faut soigner rapidement.

Les chaussettes intelligentes de Siren fonctionnent avec une application smartphone via une connexion Bluetooth. Des alertes peuvent aussi être envoyées au médecin suivant le patient atteint de diabète qui pourra décider, à distance, si une consultation est nécessaire pour évaluer la blessure. Une surveillance à distance particulièrement bienvenue en cette période de pandémie.