Pico vient d’annoncer la sortie prochaine de Pico 4, son nouveau casque VR autonome. Un concurrent direct du Meta Quest 2. Comparatif des deux casques de réalité virtuelle.

On l’oublie souvent mais c’est l’entreprise chinoise Pico qui a sorti le premier casque de réalité virtuelle autonome (sans câble le reliant à un PC). La filiale de ByteDance avait effectivement lancé, dès 2017, son premier casque sans fil baptisé Pico Goblin. Plus tard, la firme peu connue en France se plaçait de nouveau en pionnier en lançant Pico Neo, le premier casque VR autonome doté de contrôleurs avec 6DoF. Avec la sortie du Pico 4, le constructeur chinois, qui s’était surtout focalisé sur l’Asie, entend cette fois venir concurrencer directement un poids lourd du marché, le Meta Quest 2.

Nous allons donc comparer le Pico 4 et le Meta Quest 2 pour vous aider à savoir quel est le meilleur casque VR entre les deux.

Design : une différence qui se voit entre les deux casque VR

C’est d’emblée ce qui saute aux yeux. Le design entre les deux casques est nettement différent. Alors que le Meta Quest 2 est assez massif, le Pico 4 est beaucoup plus compact que son concurrent et d’apparence plus moderne. Le casque chinois ressemble effectivement davantage à des lunettes de ski un peu épaisses. Les deux casques sont de couleur blanche. Autre différence marquante, le Pico 4 n’utilise qu’une seule sangle derrière la tête alors que le Quest 2 utilise aussi une seconde qui se règle sur le dessus de la tête. Notez que les deux casques disposent d’une entretoise pour les porteurs de lunettes.

Côté design, avantage donc au Pico 4, moins imposant et plus récent.

Casque VR autonome : Pico 4

Répartition des poids et confort : légèreté à défaut de maintien pour le Pico 4

La comparaison des poids donne un net avantage au casque chinois. En effet, avec seulement 295 grammes sans la sangle, il est nettement plus léger que le Meta Quest 2 qui affiche un peu plus de 503 grammes sur la balance. Un paramètre non négligeable pour les longues sessions de jeu. De plus, la batterie du Pico 4 est astucieusement placée à l’arrière de la sangle (donc à l’arrière de la tête) offrant une bien meilleure répartition des poids du casque que le Meta Quest 2 dont l’intégralité du poids est réparti sur votre visage.

N’ayant pas pu encore tester le Pico 4, il nous est difficile de faire une véritable comparaison au niveau du confort de port. Nous ne savons pas, par exemple, si les mousses de protections sont agréables ou si l’espace au niveau du nez ne laisse pas passer la lumière sur le Pico 4. Cependant, avec son poids plume et son ingénieux système de répartition des poids, l’avantage semble encore pencher du côté du Pico 4 entre les deux casques autonomes.

Casque VR autonome : Meta Quest 2

Suivi et cartographie de l’environnement : des capteurs, en veux-tu, en voilà

Le Pico 4 utilise quatre caméras SLAM bien placées autour du cadre fin pour le suivi des mouvements et la cartographie de l’environnement. On trouve aussi, cachée sous le couvercle du casque autonome, une puissante caméra RVB de 16 Mpx produisant des couleurs vives. Cette caméra couleur permettra, dans le futur, d’utiliser aussi des applications de réalité mixte. Le suivi des mouvements des contrôleurs et le positionnement dans l’espace sont réalisés avec la technologie Pico SLAM omnidirectionnel exclusive qui promet un suivi très précis et une latence très faible. Le Pico 4 propose aussi un positionnement spatial 3 DoF avec des capteurs qui se fixent sur les jambes pour plus de réalisme dans les mondes virtuels.

Le Meta Quest 2 utilise lui aussi 4 caméras pour le suivi des mouvements et la cartographie de l’environnement. La technologie est cependant un peu plus ancienne que celle utilisée par Pico donc, logiquement, le suivi du Quest 2 est un peu moins bon, un peu moins rapide et moins précis que le Pico 4. Pas de possibilité d’applications en réalité mixte sur le Quest 2 non plus. Le casque de Meta a cependant un avantage dont ne profite pas le Pico 4 (du moins pour le moment) qui est le Hand Tracking ou suivi des mouvements des mains et des doigts. Notez, par ailleurs, que Meta serait en train de travailler à aller plus loin avec un suivi du corps (Body Tracking), grâce à de nouveaux contrôleurs équipés de caméras.

Pico 4 discret et performant

Écrans et définition : place à la jeunesse

Le Pico 4 utilise deux écrans dotés d’une définition de 2.160 x 2.160 pixels par œil contre 1.832 x 1.920 pixels par œil pour le Quest 2. Avantage donc au Pico 4 qui propose une définition supérieure au casque de Meta. Avec une densité de 1.200 ppp, le Pico 4 propose un rendu aussi supérieur face aux 773 ppp de Meta. C’est encore avantage au Pico 4 en ce qui concerne le champ de vision. Le casque chinois propose une FoV de 105 degrés contre 100 degrés pour le casque de Meta.

Encore une fois, le Pico 4 se démarque en ce qui concerne l’ajustement de la distance inter-pupillaire qui est progressive sur le casque chinois alors qu’il n’y a que 3 niveaux d’ajustement prédéfinis de l’IPD pour Meta. Avantage toutefois au Quest 2 en ce qui concerne la vitesse de rafraîchissement puisqu’elle peut grimper à 120 Hz avec certaines applications sur le Quest 2 contre 90 Hz sur le Pico 4.

En ce qui concerne les écrans et la définition, le Pico 4 se différencie donc nettement du Quest 2 avec des rendus meilleurs mais un taux de rafraichissement moins bon.

Meta Quest 2 avec sangle au-dessus de la tête

Contrôleurs : une différence de vibration entre les casques VR

Les contrôleurs des deux casques proposent des boutons assez similaires. Le design est toutefois différent et ceux de Pico semblent plus compacts et plus jolis. Au-delà de la précision de suivi des mouvements qui semble meilleur chez Pico, la différence se fait aussi au niveau des vibrations. Le retour par vibration du casque chinois est effectivement plus évolué puisqu’il propose une fréquence de vibration qui peut varier de 50 à 500 Hz offrant une sensation de toucher au contact dans le monde virtuel qui est plus réaliste et plus précis. Les contrôleurs Meta ne proposent qu’une seule fréquence de vibration.

Grâce à un meilleur retour par vibration, les contrôleurs du Pico 4 semblent plus intéressants que ceux du Quest 2.

Batterie et autonomie : caractéristiques à sens unique

Avec sa batterie de 5.300 mAh, le Pico 4 dispose d’une autonomie de 3 heures environ. C’est davantage que le Quest 2 et sa batterie de 3.648 mAh qui ne propose souvent qu’une autonomie de 2 heures pour les jeux voire moins si le jeu est très gourmand. Aucune indication sur le temps de charge du casque chinois n’a été donnée pour le moment mais Pico parle d’un système de charge rapide basé sur du Qualcomm Quick Charge 3.0. Il faut compter environ 1 heure pour charger le Quest 2.

Côté autonomie, avantage donc au Pico 4. Il n’est pas possible, pour le moment, de comparer les temps de charge de la batterie.

le Pico 4, c’est l’éclat

Processeur, RAM, audio et stockage : un hardware légèrement différent

Les deux casques autonomes sont équipés d’une puce Qualcomm Snapdragon XR2. Aucune différence donc dans la puissance des deux appareils. Même constat au niveau du stockage, on trouve une version 128 et une version 256 Go sur le Pico 4 ainsi que chez Meta. Au niveau de la RAM, on remarque une différence avec 8 Go pour le Pico contre 6 Go pour le Quest 2.

C’est cependant du côté de l’audio qu’une nette différence se fait entre les deux casques. Le Pico 4 est équipé d’écouteurs binauraux intégrés au casque mais ceux-ci sont pilotés par une technologie qui reconstruit le champ sonore offrant un son spatial d’une grande précision. Fait très surprenant, le casque chinois n’est pas équipé d’une prise Jack et aucun casque externe ne peut donc être connecté. Une désagréable surprise pour ceux qui ne veulent pas embêter leurs voisins avec le son de leurs jeux.

L’avantage du Hardware est à mettre au crédit du Pico 4 avec plus de RAM mais un point faible vient ternir son tableau avec l’absence de prise jack.

Catalogue d’applications : quel casque possède l’offre la plus fournie ?

Le catalogue de jeux et d’applications disponibles est aussi évidemment un facteur à prendre en considération. Cette fois, l’avantage va clairement du côté du Quest 2 qui, fort de ses 2 années d’existence, des ventes très importantes et le fait de pouvoir le connecter via l’Oculus Link à un PC propose un vaste catalogue de jeux et d’applications.

Celui du Pico 4 est plus réduit pour le moment même si l’on trouve de grands noms de jeux et d’applications en réalité virtuelle comme Peaky Blinders The King’s Ransom, Ultimechs, ou encore The Walking Dead : Saints & Sinners- Chapter 2 : Retribution, etc. Nul doute cependant que celui-ci n’aura de cesse de s’étoffer dans les prochains mois. Côté vidéo VR pas de soucis, les vidéos en réalité virtuelle peuvent aussi bien être lues sur l’un ou l’autre de casques. On trouve aussi quelques applications d’environnement social.

Le Meta Quest 2 possède un catalogue plus fourni

Les autres différences entre les deux casques à prendre en considération

Notez que le Pico 4 dispose de grilles d’aération sur le devant du casque évitant ainsi l’apparition de buée lors des sessions intenses de jeux ou de fitness.

Le casque chinois ne nécessite pas de lier de compte Facebook bien que cette obligation vient d’être récemment levée par Meta.

Les deux casques sont idéaux pour les jeux en réalité virtuelle mais aussi pour regarder des vidéos ou du porno en réalité virtuelle. Le Pico 4 semble cependant plus adapté en ce qui concerne les activités fitness ou sportives notamment par son poids plume et ses grilles d’aération mais aussi par l’environnement fitness proposé. Le casque chinois est aussi pensé pour proposer de futures applications en réalité mixte .

notamment par son poids plume et ses grilles d’aération mais aussi par l’environnement fitness proposé. . Notez que le Meta Quest 2 offre l’avantage d’avoir un petit catalogue d’accessoires Meta intéressants que le Pico 4 n’a pas pour le moment.

Le Meta Quest 2 est sorti en octobre 2020 et va donc fêter ses deux ans. La date de sortie prévue pour le Pico 4 est le 18 octobre 2022 dans treize pays européens, dont la France. Il sortira aussi dans quelques pays asiatiques. Le Pico 4 version 128 Gb sera commercialisé au prix de 429 €. Il faudra compter 499 € pour la version 256 Gb. Un prix légèrement inférieur au Quest 2 donc puisqu’il faut débourser environ 449 € pour la version 128 Gb et 549 € pour le 256 Gb.

Conclusion : Quel est le meilleur modèle de casque de réalité virtuelle ?

Il n’y a pas vraiment photo entre les deux modèles. Le Meta Quest 2 souffre de deux ans d’ancienneté et le Pico 4 propose des caractéristiques souvent supérieures au casque de Meta. Définition, autonomie, design, confort, suivi des mouvements, audio et poids font la différence entre les deux casques. Côté tarif, l’avantage est aussi du côté du casque chinois. Les seuls avantages dont dispose le casque Quest 2 se trouvent au niveau du catalogue de jeux et d’applications qui est plus fourni pour le moment mais aussi sur la possibilité d’ajouter des accessoires ou d’utiliser un casque audio.

D’ici la sortie du futur Meta Quest 3, le Pico 4 est sans nul doute la nouvelle référence en matière de casque de réalité virtuelle autonome grand public.