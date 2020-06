PhotoRoom est une startup française qui a mis au point une application extrêmement simple pour supprimer l’arrière-plan d’une photo et placer les personnes ou objets dans un autre décor.

Détourer un objet ou une personne est compliqué sans logiciel photo professionnel..

Prendre une photo avec son smartphone ou son photophone est désormais devenu une routine. Les filtres de réalité augmentée permettant d’ajouter des effets sont aussi devenus banals et très appréciés des plus jeunes. Cependant, pour modifier une photo et changer l’arrière-plan ou “background”, il fallait, jusqu’ici, maîtriser un logiciel évolué de retouche d’image ce qui n’est pas à la portée de tous. PhotoRoom est une application extrêmement simple qui permet de réaliser cette opération, mais aussi d’y ajouter d’autres arrières plans. Explications…

PhotoRoom enlève en un clin d’œil le fond d’une photo

Concrètement, l’utilisation de PhotoRoom est très simple. L’utilisateur choisit une photo et la suppression du fond se fait très facilement en ne conservant que la ou les personnes sur la photo. Il est aussi possible d’éliminer un intrus du cliché. Grâce à de nombreux modèles, il est possible de choisir un nouveau fond et même d’ajouter des objets. Pour plus de réalisme, il est aussi possible d’ajouter des ombres en modifiant les éléments individuellement. C’est l’utilisateur qui choisit exactement ce qu’il souhaite pour obtenir la photo truquée de son choix.

Très gros succès pour cette application de retouche de photo

Lancée fin 2019, l’application PhotoRoom a commencé à décoller à partir du mois de février. L’application de changement de fond d’une photo a très souvent été recommandée, que ce soit dans les discussions en ligne, les webinars ou bien encore les didacticiels. Désormais, ce sont plus de 300.000 utilisateurs qui utilisent activement l’application tous les mois. Un succès qui est dû, en grande partie à sa simplicité et au potentiel qu’elle offre.

Une version gratuite et une version Pro pour supprimer le background d’une photo

PhotoRoom est disponible gratuitement. La version gratuite laisse toutefois un filigrane sur le cliché. Si vous êtes un professionnel ou si vous utilisez régulièrement l’application, vous pouvez opter pour la version payante qui supprime le filigrane et vous permet de débloquer davantage de fonctionnalités. Comptez 9,49 dollars par mois (environ 8,40 euros) pour la version Pro et 46,99 dollars pour une licence sur une année (environ 41,55 euros). Pour le moment seule la version iOS est disponible ici. La jeune pousse française derrière ce projet travaille à une version Android ainsi qu’à une version web.

Un ancien de GoPro derrière PhotoRoom

Interrogé par nos confrères américains du journal « TechCrunch », Matthieu Rouif, le PDG et cofondateur de PhotoRoom, explique d’où est venue l’idée de l’application : « Ma vision originale vient de mon époque où je travaillais chez GoPro » avant d’ajouter : « J’ai souvent dû supprimer l’arrière-plan des images et, lorsque le concepteur était absent, je passais une tonne de temps à le faire manuellement ».