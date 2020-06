Photophone : Les Meilleurs Smartphones Photo 2020

On fait souvent référence à cet élément lorsqu’on décrit les photos des smartphones. En fait, il s’agit du rapport entre la luminosité la plus forte et la luminosité la plus faible qui peut être pris en compte par l’appareil. C’est pourquoi une plage dynamique étendue est l’idéal pour capter les tons les plus clairs comme les plus foncés et donc pour avoir un rendu de qualité. Si votre image se compose d’un ciel très lumineux et d’un bâtiment, un appareil doté d’une bonne dynamique mettra en valeur les deux éléments. Les bâtiments auront leur couleur d’origine et ne seront pas dans l’ombre.