Photopea : l’alternative gratuite à Photoshop sur le web

Vous cherchez une bonne alternative à Photoshop sans avoir avoir à débourser un sou ? Alors Photopea est fait pour vous.

Alors qu’Adobe serait sur le point de proposer une version gratuite de Photoshop sur le web, il existe déjà une excellente alternative avec Photopea. Créée par un seul développeur de 32 ans, Ivan Kutskir, cette application en ligne reprend non seulement les fonctionnalités basiques du logiciel d’Adobe, mais aussi les plus avancées pour les utilisateurs les plus exigeants. Photopea se permet même de surpasser son maitre à bien des égards. Petit tour d’horizon.

Photopea : l’essentiel de Photoshop en ligne

En lançant Photopea, les habitués de Photoshop ne seront pas dépaysés puisque l’interface est, à dessein, semblable à bien des égards. Vous trouverez la fameuse barre d’outils à gauche ainsi que le menu des calques et styles sur la droite de l’écran. Répondent présents les outils de sélection et de perspective le lasso, le clonage ou l’effaceur d’éléments. Tous les réglages de base sont aussi présents comme la luminosité, le contraste, la saturation ainsi que les différents filtres de flou, de distorsions et bien d’autres. Même les raccourcis clavier sont les mêmes que dans l’application d’Adobe.

Avec Photopea, vous ne serez pas dépaysés

Photopea supporte la globalité des formats de la suite Adobe : fichiers .PSD bien sûr, mais aussi .AI (Illustrator),. XD (Adobe XD) et bien sûr les fameux PDF. D’ailleurs, l’outil propose toute une série de modèles de fichiers, qu’il s’agisse de mockups pour créer son propre logo ou de templates de qualité adaptés aux réseaux sociaux.

Les avantages de Photopea sur Photoshop

En plus d’être gratuit, Photopea se démarque de son ainé à plusieurs niveaux. Le fait déjà qu’il soit en version web le rend compatible à toutes les machines, y compris sur des systèmes comme Chrome OS ou Linux. L’autre avantage est bien sûr un gain en performance considérable par rapport à Photoshop, qui peut mettre sur certains ordinateurs une dizaine de secondes à se lancer.

Enfin, Photopea supporte une plus large palette de formats de fichiers et pourra notamment éditer des fichiers GIMP (alternative open source de Photoshop) mais aussi Sketch, l’application de modélisation 3D. Fait notable, l’application vous permettra aussi d’éditer des PDF à la manière d’un Adobe Acrobat.

Et le meilleur dans tout ça : aucune des fonctionnalités de Photopea n’est cachée derrière un abonnement payant, l’offre Premium vous permettra simplement de supprimer la publicité et de doubler les possibilités de l’historique de modifications, qui passe ainsi de 30 à 60 jours.