Samsung voit flou : son dernier smartphone S23 présente déjà des défauts

Après une sortie remarquée en février 2023, les smartphones Galaxy S23 de Samsung font l’objet de vives critiques ! La raison : trop de photos prises avec l’appareil seraient floues et certains accusent même un trucage d’images à l’insu des utilisateurs…

Le Samsung Galaxy S23 avait pourtant reçu des critiques dithyrambiques… Il n’a fallu qu’à peine un mois de commercialisation avant que le « meilleur smartphone de 2023« ne soit confronté à ses premières polémiques. Le premier grief concerne l’appareil photo : des images floues ont été remarquées à plusieurs reprises par des utilisateurs.

Des flous importants et involontaires sur le S23

La première polémique est la plus problématique pour la marque coréenne : les photos prises avec le module 50 mégapixels présentent un flou en forme d’anneau !

Source : Tralax, Android Hilfe Forum

Comme vous pouvez le constater, les photos prises par les Galaxy S23 possédant un module 50 mégapixels défectueux sont nettes au milieu et possèdent un anneau de flou autour avant de redevenir nettes sur les bords.

Il est possible sur le S23 d’exporter une image prise par l’appareil photo en RAW (une version brute et sans modification logicielle). C’est ce qui a permis aux utilisateurs de remarquer la présence de flou en amont et donc confirmant que le problème est bien lié à la partie hardware du téléphone.

Concrètement, cela signifie qu’une simple mise à jour ne suffira pas et il faudra ramener votre appareil chez le constructeur s’il présente ce dysfonctionnement. Toutefois, ce flou ne semble présent que sur une minorité de S23 – principalement des modèles construits au Vietnam – et ne toucherait pas les modèles Ultra.

Samsung maquille les images de la Lune

La deuxième polémique repose sur des photos prises de la Lune. En prenant une photo de la Lune ou simplement en pointant votre smartphone vers notre satellite naturel, l’appareil embellit le rendu à l’écran afin de se rapprocher de ce que vous verriez à l’œil nu.

Pour ce faire, le smartphone utilise un réseau neuronal entrainé sur une centaine d’images pour proposer des détails que l’appareil ne serait pas en mesure de capturer. Cette falsification d’image rappelle certaines pratiques d’Huawei.

La marque chinoise utilisait des images prises par un reflex et issues de stocks photo (Getty Images, Shutterstock) pour mettre en avant la qualité de l’appareil de son smartphone… Que ce soit par l’ajout d’images préenregistrées ou par le calcul d’une intelligence artificielle pour améliorer l’image, les deux marques ne montrent pas réellement ce dont est capable l’appareil photo.

Précisons tout de même que cette amélioration indésirée ne touche que la Lune et ne s’étend pas à d’autres objets (pour l’instant) : vous ne risquez donc pas de voir votre visage modifié lors d’un selfie. De plus, il y a fort à parier qu’une telle fonctionnalité puisse être très appréciée par certains utilisateurs (sur Instagram ou Snapchat, notamment). On aurait toutefois préféré avoir la possibilité de désactiver cette fonctionnalité avant toute capture de cliché.

À gauche la photo prise / À droite l’amélioration par Samsung

Source image : ibreakphotos sur Reddit

Pour le moment, aucune communication n’a été faite par la marque concernant les deux polémiques. Si l’une n’est qu’un défaut produit ne faisant pas tant débat, l’autre soulève une question de fond plus complexe : jusqu’où seriez-vous prêt à laisser votre smartphone « améliorer » votre capture de la réalité ?