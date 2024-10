Blender chauffant Philips Soup Maker : l’offre parfaite pour la saison des soupes

Vous aussi le changement d’heure vous déprime ? Et si on vous disait que Philips peut vous mettre un peu de baume au cœur ? Son Soup Maker est à -23% sur Boulanger. L’occasion de se réchauffer avec une bonne petite soupe.

L’hiver approche, les températures baissent et le changement d’heure est imminent… C’est la saison idéale pour se blottir chez soi avec une soupe bien chaude.

Grâce au blender chauffant PHILIPS Soup Maker, préparer des veloutés maison n’a jamais été aussi simple. En promotion à 79,99€ au lieu de 104,99€ chez Boulanger, cet appareil polyvalent et efficace va devenir votre meilleur allié en cuisine.

Boulanger offre 23% sur le Philips Soup Maker

Les températures baissent et avec elles l’envie d’une bonne soupe maison se fait ressentir. Mais si vous n’avez pas envie de vous lancer dans une longue préparation, le Soup Maker de Phillips est fait pour vous. On dit adieu aux soupes en brique et bienvenue à celles très réconfortantes faites le plus simplement et rapidement possible.

Et si vous envisagiez déjà d’investir dans l’un de ses appareils, sachez que sur Boulanger, le Soup Maker est proposé à 79,99 au lieu de 104,99€.

En plus de bénéficier d’une réduction de 23%, le Philips Soup Maker HR2203/80 est garanti deux ans et disponible à un prix imbattable.

Vous pouvez choisir de le retirer gratuitement en magasin ou de vous le faire livrer à domicile à partir de 8,99€.

Les points forts du Philips Soup Maker

Le blender chauffant Philips HR2203/80, issu de la Viva Collection, vous offre une véritable polyvalence en cuisine. Voici pourquoi il est si pratique et pourquoi vous allez l’adorer :

Livre de recettes inclus : pour stimuler votre créativité, Philips inclut un livre de 30 recettes pour vous aider à varier les plaisirs et explorer de nouvelles saveurs.

Polyvalence : le Soup Maker propose 5 programmes prédéfinis, vous permettant de préparer non seulement des soupes avec morceaux ou des veloutés, mais également des compotes et des smoothies. De plus, une fonction de mixage manuel est incluse pour ajuster la texture des préparations selon vos envies.

Grande capacité : doté d’un bol en inox d’une capacité de 1,2 litres, il permet de préparer jusqu’à quatre portions, parfait pour un repas en famille ou pour préparer à l’avance des soupes pour la semaine.

Rapidité et efficacité : avec une puissance de chauffe de 1000 W, le Philips Soup Maker garantit des préparations rapides. Vos soupes sont prêtes en moins de 18 minutes, un véritable atout pour des dîners express pendant les longues soirées d’hiver.

Facilité d’entretien : le bol et les lames en inox sont amovibles et compatibles lave-vaisselle, ce qui vous garantit un nettoyage sans effort après chaque utilisation.

Que vous soyez adepte des soupes réconfortantes en hiver, des compotes maison ou des smoothies frais, le Philips Soup Maker vous accompagne tout au long de l’année. Son design élégant, avec une finition argentée et un panneau de commande noir, s’intègre facilement dans n’importe quelle cuisine.

Avec sa fonction de mixage manuel, vous pouvez ajuster la consistance de vos soupes, allant d’un velouté bien lisse à une soupe avec morceaux.

L’appareil se présente sans Bisphénol A, pour garantir la meilleure qualité possible des aliments préparés. Sa conception compacte est idéale pour les cuisines où l’espace est compté sans faire aucune concession sur sa capacité.