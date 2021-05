Philips vient de lancer S9000, un nouveau rasoir électrique de grande qualité. Présentation de ce nouveau modèle 2021 particulièrement précis.

Qu’il s’agisse de se raser rapidement, mais avec précision le matin ou bien d’innover avec un style soigné, le rasage est un moment incontournable dans la vie quotidienne de nombreux hommes. Philips veut rendre ce moment plus agréable avec le S9000.

72 lames pour un rasage au plus près

Pour ce nouveau modèle de rasoir, Philips a donc décidé de miser sur 72 lames Dual SteelPrecision qui permettent de garantir un rasage d’une très grande précision et sans faire le moindre effort. Au total, il permet de faire jusqu’à 150.000 actions de coupe par minute. L’ensemble se fait avec beaucoup de précision et une efficacité inégalée sur tous les types de poils.

Comment est-ce possible ? Tout simplement grâce à des fentes 38% plus larges que ce que les précédents modèles que l’entreprise spécialisée pouvaient jusque-là proposer. Autant dire que la différence pourrait vraiment se faire ressentir, notamment dès le premier passage sur les poils longs. Les lames sont aussi auto-affûtées.

Le S9000 mise sur la technologie SkinIQ et des capteurs avancés

Cependant, pour convaincre les plus indécis ou ceux qui considèrent encore que leur vieux rasoir fait toujours l’affaire, Philips va un peu plus loin. L’entreprise mise notamment sur la technologie SkinIQ. C’est comme si vous aviez un véritable assistant personnel dans le rasoir.

Cela passe notamment par différents capteurs destinés à identifier la densité de la barbe, les mouvements que vous réalisez en vous rasant ou encore l’intensité de pression que vous exercez en temps réel. C’est donc un appareil qui s’adapte en temps réel à votre rasage et votre manière de faire.

Philips propose une application dédiée pour le S9000

Attention toutefois, à la différence d’Alexa ou de Siri, cet assistant personnel ne passera pas la voix. En effet, c’est un signal lumineux qui apparaît sur le rasoir pour vous dire si votre pression est trop faible ou trop forte et ainsi vous guider en temps réel dans votre rasage.Un modèle qui mérite vraiment d’intégrer notre comparatif des meilleurs rasoirs électriques.

Vous l’ignorez peut-être, mais c’est essentiel pour raser efficacement, mais aussi protéger votre peau. On trouve aussi l’application Groomstribe disponible sur iOS et Android qui vous offre des conseils et un suivi en temps réel. Au bout de seulement trois rasages, vous verrez la différence. Le prix de vente de ce petit bijou est de 279,99 €.