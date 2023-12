Philips OneBlade : -50% sur la tondeuse homme n°1 des ventes

Oui, la barbe, on l’aime… mais bien entretenue ! Il en est de même pour la coupe de cheveux. Alors messieurs, il serait temps d’investir dans les meilleurs outils possible pour en prendre soin. Et quand c’est à petit prix, c’est encore mieux.

Philips est décidément d’humeur généreuse en cette fin d’année. Après avoir dégainé un bon plan pour sa machine Expresso Broyeur à -38% et une méga promo sur le Airfryer, la marque revient aujourd’hui avec une nouvelle offre bien loin d’être rasoir !

Oui messieurs, celle-ci vous concerne, bien qu’elle puisse aussi satisfaire ces dames. Darty vous propose le nec plus ultra de la tondeuse électrique Philips, la OneBlade à -50%. Si vous souhaitez faire passer un message à Noël, vous savez ce qu’il vous reste à faire…

Philips OneBlade : La tondeuse visage à -50% sur Darty

Si vous rêvez d’avoir une coupe ou une barbe nickel comme chez le barbier : c’est l’offre de cette fin d’année qui devrait vous plaire. Présenté à -50% sur le site de Darty, le rasoir électrique est le bon plan idéal à glisser sous le sapin.

La Philips OneBlade est donc au prix de 29,99€ sur Darty au lieu de 59,99€. La livraison n’étant pas gratuite, vous avez toujours la possibilité de commander votre tondeuse directement sur le site et de la récupérer directement dans le magasin Darty le plus proche de chez vous !

Philips OneBlade : ça vaut quoi ?

Le OneBlade de chez Philips se présente comme l’outil ultime pour le rasage, le stylisme et la taille de la barbe. Cette innovation se situe à mi-chemin entre le rasoir électrique et la tondeuse à barbe, consolidant ainsi plusieurs fonctions en un seul appareil. Avec une seule lame, la question se pose : peut-on vraiment tout faire parfaitement ?

La technologie OneBlade

L’atout majeur du OneBlade réside dans sa lame et la sécurité qui l’accompagne. Il semble pratiquement impossible de se blesser grâce au système de protection du OneBlade, quel que soit le sens d’utilisation. Et même si vous avez prévu de vous raser d’autre partie que celle du visage. Un sabot est d’ailleurs dédié au rasage des parties intimes, vous n’avez donc aucune crainte à avoir.

Étanchéité et autonomie

Vous pouvez mettre à l’épreuve votre rasoir électrique OneBlade sans problème, même allumé, il continue de fonctionner sous des trombes d’eau. La OneBlade se recharge aussi aisément, que ce soit à la maison ou en déplacement, ce qui en fait un compagnon idéal au quotidien et en voyage. Il offre une autonomie de 60 minutes pour une charge de 3 heures.

Tondeuse de précision et lame 360

Pour les contours, le rasoir électrique OneBlade s’avère être une tondeuse de précision très pratique. La possibilité d’utiliser la lame sur sa tranche permet de dessiner avec précision les limites de la barbe, que ce soit au niveau du cou ou des joues.

La lame 360 innovante de la tondeuse électrique OneBlade pivote dans toutes les directions, s’adaptant ainsi aux courbes de votre visage. Vous pouvez aisément tailler et raser les zones les plus difficiles d’accès avec moins de passages et davantage de confort.

Bref, c’est sans hésiter l’une des meilleures tondeuses électriques sur le marché, si ce n’est la meilleure puisqu’elle est n°1 des ventes sur le site de Darty. Les avis clients sont unanimes, la tondeuse électrique OneBlade est un atout majeur pour prendre soin de leur barbe.

Les plus Technologie OneBlade,

Douceur du rasage,

Entretien du visage au top,

Nettoyage simple. Les moins Les lames de rechange à prévoir.

Caractéristiques de la Philips OneBlade QP2734/31

Couleur Vert/Gris Nombre de positions de coupe 5 Usage rasoir homme Oui Usage rasoir femme Oui Panneau de commande Écran tactile Accessoires fournis Trousse de rangement – couvercle de protection Garantie 2 ans Autonomie 60 min

