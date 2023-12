PHILIPS Airfryer Essential Compact : -50% sur la friteuse sans huile n°1 sur Cdiscount

C’est LE produit que l’on voit absolument partout en ce moment. Friteuse ou cuisson comme au four mais sans ajout de matière grasse, c’est le meilleur allié pour une cuisine saine mais gourmande. Et si vous hésitiez à vous le procurer, nous vous avons dégotté une petite offre qui devrait vous décider.

Le Airfryer de Philips, si vous n’en avez jamais entendu parler, alors vous vivez sûrement dans une grotte. C’est l’objet phare de tous les cuisiniers en herbe (ou pas). « Tu cuisines encore à la poêle ou à la friteuse ?? Ah non, moi j’ai mon Airfryer. » Oui véridique, cette phrase nous l’avons déjà entendu. Et même si elle peut être un poil agaçante, on la comprend. Le Airfryer c’est une petite révolution pour une cuisine saine oui mais ultra gourmande ! Alors si vous souhaitez tester à votre tour cette technologie de cuisson à air, ce bon plan sur le Airfryer Essential Compact devrait vous séduire. Mesdames et Messieurs, pour les petits ventres sur pattes que vous êtes, Cdiscount vous propose -30% sur la friteuse sans huile Philips. Et même -50% pour les plus chanceux… Soyez patients, on vous explique tout juste ici.

PHILIPS Airfryer Essential Compact : la friteuse sans huile à 75€ sur Cdiscount

Ce produit révolutionnaire est en promotion pour la fin d’année sur Cdiscount sur le modèle blanc. Affiché actuellement au prix de 94,99€ au lieu de 150,88€, vous pouvez bénéficier d’un avantage supplémentaire de 20% si vous faites partie des heureux élus du programme Cdiscount à volonté.

Le PHILIPS Airfryer Essential Compact peut donc vous revenir à 75,99€ au lieu de 150,88€ grâce au code “PHILIPS20CD”.

ÉCONOMISEZ 30% ou 50% sur le PHILIPS Airfryer Essential Compact Acheter

Près de 50% d’économies sur le Airfryer de Philips ? Oui c’est possible. Même si vous n’êtes pas encore membre du programme Cdiscount à volonté, il vous suffit d’y souscrire avant de passer à votre achat et ainsi vous pourrez bénéficier des 20% supplémentaires. La friteuse sans huile n°1 sur le marché à moitié prix, ça ne se refuse pas.

Et si vous craignez de manquer de recettes, pas ne panique. Philips a pensé à tout. Votre nouveau copain de cuisine ne vient pas seul, il amène avec lui l’application NutriU à télécharger pour découvrir des centaines de recettes plus savoureuses les unes que les autres tous les jours.

Cette promo sur le PHILIPS Airfryer Essential Compact est-elle vraiment intéressante ?

Les petits plus offerts par Cdiscount : la livraison vous est offerte, une garantie sur le produit de deux ans, ils peuvent reprendre votre four (parce que oui il ne vous servira plus) et vous pouvez retourner le produit si jamais vous changer d’avis. Bien qu’on n’en doute…

Le Philips Airfryer Essential Compact ça vaut quoi ?

La promesse de Philips et son Airfryer : savourez des aliments sains, croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur, grâce à la technologie Rapid Air.

La friteuse à air Philips Airfryer est connue pour utiliser la technologie de cuisson par air chaud pour préparer des aliments croustillants avec moins de matières grasses que les méthodes de cuisson traditionnelles. Elle peut griller, rôtir, cuire au four et même frire sans plonger les aliments dans l’huile. Si ça ce n’est pas une révolution ! Et si cette friteuse sans huile est numéro 1 sur le marché ce n’est pas pour rien…

Adios à votre four avec le Airfryer de Philips.

Les avis clients sont unanimes avec une note de 4,6, la friteuse à air est plus que validée par la street ! Pour ce qui est des spécificités du modèle PHILIPS Airfryer Essential Compact Digital HD9252/00, avec une capacité de 4,1 litres, cette friteuse s’adresse principalement aux personnes seules ou aux couples sans enfant. Bien que la plupart des retours clients estime qu’elle est tout à fait satisfaisante pour un foyer de 3 à 4 personnes. Cependant, elle intègre le panneau de commande tactile et les programmes des versions plus volumineuses de la même gamme.

Aussi, avec l’Airfryer Philips, vous bénéficiez d’une cuisson 40 % plus rapide qu’avec un four ordinaire et consommez jusqu’à 60 % d’énergie en moins. C’est tout bénef quoi ! Et on ne parle même pas du design. Si on le voit plus facilement en noir, le blanc lui sied également très bien au teint ! Et au moins vous n’aurez pas le même que toutes les Bree Van de Kamp de France.

PROMO – 50 % sur le PHILIPS Airfryer Essential Compact Voir l’offre

Les plus Le design,

Pas besoin de préchauffage,

Format relativement compact,

Peu bruyante,

Application NutriU intéressante. Les moins Panier petit, pas pratique pour les familles,

Mélange obligatoire des préparations en cours de cuisson,

Revêtement salissant.

Caractéristiques du PHILIPS Airfryer Essential Compact Digital HD9252/00

Fonctions spéciales Arrêt automatique

Parois froides

Compatible lave-vaisselle

Bouton marche/arrêt

Signal Prêt-à-utiliser

Thermostat

Témoin lumineux

QuickClean

Affichage LED

Technologie brevetée Rapid Air

Réglage de la durée Capacité Paniel 0,8 kg / Cuve 4.1L / 4 portions Nombre de personnes 4 Matériau du boîtier Blanc Compatible lave-vaisselle Oui Alimentation 1 400W Longueur du cordon 0,8m Poids 4,55 kg Hauteur / Profondeur / Largeur (en cm) 29,5 / 36 / 26,4 Garantie 2 ans

Vous l’aurez compris comme la plupart des clients, nous validons le Airfryer ! C’est le moment ou jamais de s’en procurer un avec cette belle promotion sur Cdiscount. Dépêchez-vous, elle ne risque pas de rester longtemps…