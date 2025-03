Après Moulinex et Ninja, Philips riposte avec un Air Fryer vapeur… à double cuve

Avec son tout nouveau modèle de la série 5000, Philips réinvente le Air Fryer familial. Cuisson vapeur, double panier, cuisson synchronisée : la marque frappe fort pour rivaliser avec Moulinex et Ninja.

Dans la grande famille des Air Fryers, chacun y va de sa petite innovation. Moulinex avait déjà intégré la cuisson vapeur à son Easy Fry Grill & Steam. Ninja, de son côté, a misé sur le Combi avec cuisson simultanée et technologie HyperSteam.

Mais Philips, jusqu’ici absent de cette bataille de la vapeur, revient sur le devant de la scène avec un modèle qui coche (presque) toutes les cases : un Air Fryer à cuisson vapeur et double panier.

Une double cuve pour une double efficacité

Premier élément qui change la donne : le modèle NA552/00 est doté de deux paniers de tailles différentes (6 L et 3 L), permettant de cuire simultanément deux plats différents, avec des modes de cuisson adaptés. L’un des deux paniers est équipé pour la cuisson vapeur, une première chez Philips.

Les dimensions de la bête quelque peu imposante. Pas idéale dans une petite cuisine.

L’intérêt ? Cuire des légumes ou du poisson à la vapeur tout en préparant des frites croustillantes ou des nuggets dans l’autre compartiment. Et pour ne rien gâcher, les temps de cuisson sont synchronisés automatiquement, histoire que tout soit prêt en même temps. Fini les accompagnements froids en attendant que le plat principal cuise !

Cuisson vapeur : la vraie valeur ajoutée

La technologie Air Steam est clairement l’atout principal de ce nouvel appareil. Contrairement à une cuisson à l’eau, elle préserve jusqu’à 87 % de nutriments en plus (selon Philips) et offre une texture moelleuse sans rendre les aliments spongieux. On peut donc y cuire des brocolis, des raviolis, du poisson, du riz ou même réchauffer des restes sans les dessécher.

Autre détail malin : la fonction de nettoyage vapeur automatique, qui facilite l’entretien en décollant la graisse. C’est ce genre de petite chose qu’on apprécie vraiment au quotidien.

19 modes de cuisson, 12 présélections et jusqu’à 1,2 kg de poulet

Côté cuisson, Philips voit large : 19 modes disponibles (grill, rôti, cuisson vapeur, cuisson mixte vapeur+air, wok, réchauffage, maintien au chaud…) avec en prime 12 présélections d’ingrédients pour simplifier la vie des utilisateurs.

Sa capacité totale de 9 litres permet d’accueillir un poulet entier de 1,2 kg, jusqu’à 1,6 kg de légumes ou encore 1,1 kg de frites. Bref, de quoi nourrir une tablée sans stress.

Autres points notables : il est compatible avec le lave-vaisselle, doté d’un rappel de secouage pour un résultat homogène, et permettrait d’économiser jusqu’à 80 % d’électricité par rapport à un four traditionnel.

Verdict : une vraie réussite sur le papier

Avec ce modèle, Philips ne se contente pas de suivre la tendance : il vient clairement jouer dans la cour des grands avec une approche plus complète que ses concurrents. Le combo vapeur + double panier + cuisson synchronisée est rare sur le marché, voire inédit dans cette gamme de prix (comptez 259,99 € pour l’acquérir).

Il faudra attendre les premiers retours sur la durée (et les tests plus poussés) pour confirmer ses performances, mais sur le papier, c’est un appareil malin, bien pensé, et taillé pour le quotidien.

A lire aussi Thermomix TM7 vs Air Fryer vs Cookeo : quel produit choisir ?

Si vous l’avez testé, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire !