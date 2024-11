Le Philips Air Fryer Série 2000 est à mini prix pour la Black Friday Week d’Amazon

Le Air Fryer Série 2000 de Philips s’invite dans l’immense liste de promotion pour le Black Friday d’Amazon. Et en prime, les recettes incluses ne sont autres que celles de Cyril Lignac.

Le Philips Airfryer Série 2000 est l’appareil incontournable pour cuisiner sainement tout en conservant le plaisir de plats croustillants. Avec une capacité de 4,2 litres et une puissance de 1500 W, cet Airfryer compact allie efficacité, polyvalence et facilité d’utilisation.

Pour la Black Friday Week , Amazon propose cet appareil à un tarif exceptionnel : seulement 59,99 €. Une occasion à ne pas manquer pour se doter d’un appareil performant et recommandé par Cyril Lignac, rien que ça.

Profitez de la Black Friday Week : Air Fryer Philips Série 2000 à 59,99 €

En promotion pour la Black Friday Week , le Philips Air Fryer Série 2000 est disponible à 59,99 €, une réduction de 33 % par rapport à son prix habituel de 89,99 €. Cette offre exceptionnelle inclut également le partenariat avec Cyril Lignac, qui enrichit l’expérience avec des recettes inspirées, disponibles sur l’application HomeID.

ACHETEZ le Air Fryer Série 2000 de Philips

Déjà désigné « Choix d’Amazon », cet appareil a conquis de nombreux utilisateurs avec une note de 4,5 étoiles sur 5 et plus de 300 unités vendues le mois dernier. Compact, polyvalent et facile à nettoyer, il est parfait pour cuisine de bons petits plats le plus simplement possible.

Pourquoi choisir le Philips Air Fryer série 2000 ?

Le Philips Air Fryer Série 2000 (NA229/00) repose sur la technologie RapidAir , qui garantit une cuisson homogène et rapide. Les aliments cuits à l’Air Fryer sont croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur, sans nécessiter de grandes quantités d’huile. La plaque brevetée StarPlate assure un flux d’air parfait, permettant des résultats savoureux, à chaque utilisation.

Avec ses 13 options de cuisson, cet appareil ne se limite pas à frire sans huile : il peut également griller, rôtir, cuire au four et réchauffer. Il est particulièrement intuitif grâce à son écran tactile numérique avec 9 programmes préréglés, notamment pour les frites fraîches et surgelées, le poulet, les légumes ou encore les gâteaux. Il suffit de sélectionner le type d’aliment pour obtenir un résultat parfait, sans effort.

Compact mais performant, il est capable de cuire jusqu’à 500 g de frites ou 6 pilons de poulet en un seul passage, ce qui le rend idéal pour les petites familles ou les couples.

PROFITEZ DE -33% sur Amazon

Récapitulons : les atouts du Philips Air Fryer série 2000

La circulation d’air chaud offre des résultats dorés à l’extérieur et tendres à l’intérieur, avec très peu d’huile.

Polyvalent, cet appareil permet de frire, griller, rôtir, cuire au four ou réchauffer facilement.

Sélectionnez simplement votre type d’aliment : frites, poulet, légumes, gâteaux et plus encore. Vous pouvez également régler manuellement la température et la durée.

Avec sa capacité de 4,2 litres, il est parfait pour les petits foyers, sans encombrer l’espace.

Les éléments amovibles passent au lave-vaisselle.

Grâce à l’application HomeID, découvrez des recettes faciles et inspirées, adaptées à cet appareil. Idéal pour varier vos repas tout en économisant du temps.