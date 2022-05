Les petits smartphones vont disparaitre pour de bon malgré des millions de ventes

Alors que nos téléphones deviennent de plus en plus grand, Eric Migicovsky, fondateur de Pebble, veut inciter les constructeurs à inverser la tendance pour un retour aux smartphones petit format. Si l’intention est louable, elle semble pour le moment utopique.

Nous sommes dans l’ère des smartphones de grande taille, c’est indéniable. Ceux qu’on appelait auparavant les phablets sont désormais la norme, si bien que le terme a progressivement disparu depuis 5 ans. Entre 2017 et 2020, la taille des écrans de smartphones vendus a augmenté de 50%. Il devient de plus en plus compliqué de se procurer des modèles de moins de 6 pouces. La tendance est même à la surenchère avec l’arrivée imminente de smartphones pliables et même des smartphones enroulables, qui par leur format hybride vont maintenant doubler la taille de leurs écrans.

Evolution de la taille des smartphones vendus (valeur en « pouces ») / Source Statista

La raison ? D’une part, les smartphones deviennent de véritables stations de divertissement, les utilisateurs regardent leurs séries en transport, et quoi de plus agréable qu’un grand écran. Le corollaire de cette tendance réside dans celle de nos smartphones à devenir de plus en plus puissant, et ce à tous les niveaux : SoC hyper performant en jeu, écran AMOLED de très haute résolution allant jusqu’à 120Hz, caméra de niveau professionnel, mais aussi connexion ultra rapide avec la 5G. Il faut donc pouvoir proposer une autonomie suffisante et donc, une batterie plus imposante. Mais l’hégémonie du smartphone de grande taille est elle inéluctable ? Pas pour tout le monde.

Les smartphones petit format font de la résistance

Mais il existe une frange de la population résistante, qui est en demande de smartphones plus petits, celle pour qui les iPhone d’avant, les Google Nexus, les anciens Sony Xperia ou encore les flagships de HTC sont une douce nostalgie vers laquelle on aimerait revenir. C’est le cas de Eric Migicovsky, précurseur des montres connectées avec Pebble, qui fait parler de lui ces derniers jours avec son site appelé sobrement smallandroidphone.com. Sur cette page, l’entrepreneur se prête à rêver d’un smartphone Android avec plusieurs critères :

Un smartphone de moins de 6 pouces (à l’instar de l’iPhone Mini)

Une caméra de haute qualité

L’OS Android en version stock, sans surcouche

Le tout pour un budget entre 650 et 750€.

Le but de la manoeuvre : convaincre un constructeur comme Google, Samsung ou Sony de fabriquer un tel smartphone grâce au bouche-à-oreille. Et si cela n’a aucun effet, le plan B sera pour Eric Migicovsky de construire lui-même ce téléphone, ayant lui-même une expérience dans le hardware avec Pebble (qu’il a ensuite vendu à Fitbit). Mais à une condition : celle de réunir 50 000 signatures sur la plateforme. Effet d’annonce ou initiative crédible ? Comme il l’avoue lui-même, se lancer dans le marché ultra concurrentiel du smartphone n’est pas mince affaire. Surtout que le marché a, semble-t-il, d’autres priorités.

Le futur reste incertain

Ces dernières années, le smartphone de petite taille (disons « de taille moyenne ») a eu ses quelques fiers représentants. On pense évidemment à l’iPhone SE et sa diagonale d’écran pleine de nostalgie, ains qu’à l’iPhone Mini. Mais pour Apple, ces deux modèles n’ont pas atteint leurs objectifs commerciaux : l’iPhone SE pourrait bien disparaitre tout simplement de la gamme après des ventes décevantes alors que l’iPhone Mini va connaitre le même sort l’année prochaine pour la sortie de l’iPhone 15. Google, qui était jusque là l’un des derniers avec Sony à proposer des smartphones de taille moyenne, a progressivement augmenté la taille de ses écrans, y compris dans sa gamme « a ».

Le retour des smartphones de petite taille n’est pas pour tout de suite et toutes les pétitions du monde ne pourront rien y faire. Et comme le remarque le journaliste de Ivan Mehta de The Next Web, « il semble y avoir un écart entre la demande et les chiffres de vente réels », avant de rappeler que si l’iPhone SE domine le marché des smartphones de taille réduite, c’est surtout pour son prix et non par sa taille.

Alors que les consommateurs font entendre dans les media et les réseaux leur désir de smartphones compacts ,il semble y avoir un écart entre la demande (de smartphones de tailles réduites) et les chiffres de vente réels. Ivan Mehta / The Next Web

En attendant, si vous êtes sur Android, vous pouvez toujours croiser les doigts comme Eric Migicovsky et attendre que la tendance s’inverse d’ici quelques années. Longue sera la route avant que ce chevalier blanc des petits écrans puisse réaliser son rêve et celui de millions de gens.