Perte de cheveux : une solution miracle aurait été trouvé et mettrait fin à la calvitie

Les souris pourraient nous aider à retrouver nos cheveux perdus ! C’est en tout cas ce que pensent des chercheurs de Chicago, on vous explique comment.

L’alopécie (ou plus communément la calvitie) est probablement la hantise de beaucoup d’hommes et touche 70 % des Français, dont 20 % des hommes entre 20 et 30 ans.

Si vous en faites partie, pas de problème, des scientifiques, ont peut-être trouvé la solution grâce à des souris. Après vous avoir présenté le casque qui favorise la repousse des cheveux, voici l’étude scientifique qui pourrait mettre un terme à la calvitie.

La perte de cheveux : c’est fini grâce aux souris

Les scientifiques ont mené leurs travaux sur des souris génétiquement modifiées et ont publié leurs résultats dans le PNAS.

Plus spécifiquement, ils ont découvert qu’ils pouvaient stimuler les cellules souches situées autour du cuir chevelu, leur donnant une seconde vie.

En effet, la perte de cheveux est dû au vieillissement de ces cellules qui deviennent plus raides et empêchent la croissance des cheveux. Le procédé des scientifiques consiste alors à ramollir les cellules afin de les rendre plus susceptibles de stimuler, à leur tour, le follicule pileux, nécessaire à la pousse des cheveux.

On vous rassure, pas besoin de parler allemand, il faut juste regarder les souris et leurs cheveux naissants.

« Ce ne sont pas de nouvelles cellules souches qui sont générées. Nous stimulons les cellules souches existantes pour faire pousser les cheveux. Nous manipulons souvent des cellules souches, mais parfois, elles ne sont pas capables de générer les cheveux », Rui Yi, chercheurs spécialisés en dermatologie.

Il est l’un des auteurs de la publication tirée de ces recherches, et publiée sur PNAS.

Zoom sur un follicule pileux. Les cellules souches se situent tout autour du follicule et restent en vie même si le follicule pileux ne fonctionne plus.

Les scientifiques se sont rendu compte qu’il était possible de stimuler la production d’une Acide Ribonucléique (ARN). Cette macromolécule porteuse d’informations génétique est généralement produite grâce à l’Acide Desoxyribosenucléique, le fameux ADN.

En stimulant la production d’un certain type d’ARN, le miR-205, les scientifiques forcent la production d’acides aminés utiles pour la formation de protéines. Ces protéines sont favorables au ramollissement des cellules souches du cuir chevelu. Ils ont ensuite remarqué que cela améliorait la croissance des cheveux chez les souris jeunes, mais aussi sur les souris âgées !

« Les poils des souris ont commencé à pousser dix jours après avoir commencé l’expérience. En cas de succès, nous conserverons les procédés les plus intéressants, afin de tester si l’ARN miR-205 peut potentiellement favoriser la croissance des cheveux chez l’homme », Rui Yi, un des chercheurs à l’origine de l’étude

La perte de cheveux : c’est du passé.

L’IA aussi veut mettre un terme à la calvitie

Dans un autre registre, c’est l’intelligence artificielle qui a été utilisée par des chercheurs chinois pour concevoir des patchs à micro-aiguilles.

Durant 13 jours, les chercheurs ont appliqué des patchs permettant au corps de fabriquer des nanoenzymes favorables à la repousse des cheveux. A la fin du traitement, les souris avait un pelage plus épais !

Le patch composé d’une multitude de micro-aiguilles se place au niveau de la zone où la souris perd ses poils.

Une équipe de scientifiques de l’Université de Californie à Riverside s’est concentrée sur une méthode assez similaire à celle des chercheurs de la Northwestern University Feinberg School of Medicine, une. Ils souhaitent stimuler la production de facteur de croissance transformant-béta (TGFβ).

Cette entité chimique qui se présente sous la forme d’un ensemble de protéines est à la fois impliquée dans l’activation des cellules à l’intérieur des follicules pileux, mais aussi de leur arrêt. Il ne reste plus qu’à tester toutes ces découvertes sur l’Homme !