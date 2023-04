L’invention pour ne plus perdre ses chaussettes gagne le concours Lépine et on ne sait pas pourquoi

En mai 2022, la marque Keep’socks ressortait médaillée du concours Lépine grâce à son invention permettant de ne plus perdre vos chaussettes. Si l’intention derrière l’objet est louable, l’ustensile en lui-même interroge.

Marre de perdre vos chaussettes dans le lave-linge ? Nathalie Gras a peut-être la solution qu’il vous faut ! En créant sa société Keep’socks, l’entrepreneuse a offert une solution à de nombreuses familles perdant leurs chaussettes dans les limbes de la machine à laver. Médaille d’Argent du concours Lépine en 2022 dans la catégorie « arts de vivre », on vous en dit plus sur cette innovation aussi utile qu’intrigante.

Ne perdez plus vos chaussettes avec Keep’socks

L’innovation de Keep’socks se présente comme un clip qui pince deux objets ensemble. Concrètement, il s’agit de deux boules en polypropylène recyclable aimantées que vous pourrez joindre entre elles pour conserver vos chaussettes par paire.

Cette invention peut également servir à étendre le linge à l’extérieur et ne côute « que » 8,45 € à l’unité ou 75,99 € par pack de 10.

La marque explique sur son site qu’en moyenne une personne perdrait 1 200 chaussettes au cours de sa vie et grâce à son invention, chaque individu pourrait économiser 3 200 € !

Une invention qui existe déjà depuis 1853

David M. Smith ! Vous ne connaissez peut-être pas ce nom et pourtant, cet homme inventait et déposait le brevet d’une invention similaire en 1853 ! Aujourd’hui, vous pouvez en plus vous équiper d’une de ses créations pour un prix ridiculement petit – on en trouve à moins de 20 € sur amazon pour des lots de 50 !

Mais quel est donc cet objet mystérieux permettant d’étendre du linge en le pinçant ou de joindre deux petits objets entre eux à moindre coût ? Vous l’aurez deviné : c’est une pince à linge…

Alors peut-être que les pinces à linge ne tiennent pas suffisamment dans le tambour de la machine à laver, mais il nous semble tout de même assez cher de dépenser quasiment 10 € juste pour regrouper des chaussettes.