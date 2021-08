Les scooters et les motos électriques prennent une place de plus en plus importante sur le marché des deux roues. Que ce soit en location, libre-service ou bien à l’achat, l’utilisation croissante de ces moyens de locomotions s’explique par une volonté de transition écologique – que l’on remarque bien avec les nombreuses aides allouées par l’Etat si l’on se décide à acheter -.

Mais avant de mettre la main à la poche, il est important de tout savoir sur la première étape qui vous permettra de profiter de votre deux-roues électrique : le permis. Quel permis faut-il pour l’usage d’un deux roues ? Quelles sont les puissances maximales possibles avec un permis B ? Peut-on conduire un scooter électrique avant 18 ans ?

Les différents permis en fonction des types de scooters électriques

Nous nous efforcerons de répondre à toutes vos questions dans ce guide « quel permis pour quel scooter ? ». Il existe des permis différents en fonction de la taille de votre cylindrée, des scooters 50cm³ comme le NUI aux grosses cylindrées telles que la Harley-Davidson Livewire.

Permis scooters électriques sans permis (50cc)

Un scooter ou une moto électrique dits « sans permis » équivaut à un véhicule 2 deux de 50cm³ maximum. La puissance ne peut pas dépasser 4kW et la vitesse 45km/h. Par exemple, les scooters électriques équivalents 50cc en libre service à Paris peuvent être conduits sans avoir besoin de passer un permis. En réalité, même s’il n’est pas nécessaire d’avoir un permis pour conduire ce genre de véhicule, une formation doit être suivie. Cette dernière permet d’obtenir le permis AM. Attention une exception est faite pour ceux qui possèdent le permis B – ou permis voiture -.

Le permis AM

Le permis AM (ex BCR) est délivré après une formation. Il est ouvert à toutes personnes de plus de 14 ans – le poids n’a pas d’importance -. Il faut aussi avoir obtenu l’ASSR1 et l’ASSR2 – si vous ne trouvez plus l’attestation de ces formations, il est possible de faire une attestation sur l’honneur -. La durée de la formation AM est de 8h minimum (à faire sur deux jours) et se déroule comme suit :

Echange sur la sécurité routière

sur la sécurité routière Conduite sur piste puis sur route

sur piste puis sur route Sensibilisation aux risques routiers – avec un représentant légal si mineur -.

Le permis est délivré à la suite de cette formation et ne nécessite aucune épreuve pour le valider. Par contre, si vous avez le permis voiture, la formation n’est pas nécessaire et le permis AM est automatiquement acquis.

Permis scooters électriques équivalent 125cc

Si vous souhaitez passer à un scooter ou une moto électrique à plus gros cubes, c’est possible avec l’obtention d’un permis spécifique. On parle ici des scooters ou « motos légères » n’excédant pas 125cm³ et 11kW. On peut par exemple penser à la BMW C-Evolution – moteur de 15 chevaux équivalent 125 -. Les scooters électriques 3 roues ont, par rapport aux 2 roues, un régime spécial puisqu’il est possible d’aller jusqu’à 15kW. Pour pouvoir conduire ce type de véhicules 2 ou 3 roues, il est nécessaire d’avoir le permis A1. Il existe deux voies pour l’obtenir :

Passer le permis A1

Ce permis ne peut pas être délivré aux personnes de plus de 16 ans. Pour le passer, deux épreuves doivent être validées. La partie théorique – ou code moto – se présente comme un QCM de 40 questions pour lequel il ne faut pas dépasser 5 fautes. Ensuite, la partie pratique est une formation de 20h minimum divisée en deux catégories à l’issue desquelles on vous soumet à une évaluation. Si vous validez le code et la pratique, le permis vous est délivré pour une durée de 15 ans.

Passer une formation pour le permis scooter électrique 125cm³

Un autre moyen permet de conduire des scooters et motos électriques équivalent 125cm³. Pour cela, il faut justifier l’obtention du permis B. Si vous avez déjà le permis voiture, il ne sera donc pas nécessaire de passer le permis A1 pour conduire un 125cc. Il vous suffit de suivre une formation de 7h. Durant une journée, vous serez amené à suivre des cours théoriques pendant 3h puis des cours pratiques sur piste et sur route. Pas d’évaluation requise, vous repartirez de votre formation avec une carte attestant de l’obtention du permis A1.

Le prix de la formation varie beaucoup entre les écoles. En effet, aucun minimum n’a été imposé par l’Etat. Attention néanmoins au tarif très bas et renseignez-vous sur la qualité de la formation à laquelle vous voulez assister.

attestation de suivi de formation pour 2 ou 3 roues équivalent 125cc

Permis scooters et motos électriques grosses cylindrés

Pour pouvoir conduire tous les autres types de 2 roues électriques, vous devrez forcément obtenir votre permis A2, le permis moto classique. Néanmoins, ce dernier ne permet pas de conduire toutes les cylindrées car il se limite aux motos dont la puissance n’excède pas 35kW – soit 47,5 chevaux -. Pour pouvoir aller plus loin, il faudra passer le permis A – une extension du permis A2 -.

Le permis A2

Pour obtenir le permis A2, il faut au moins avoir 18 ans et valider la théorie et la pratique. La partie théorique est un « code moto » où un QCM de 40 questions vous est soumis – moins de 5 fautes pour la validation -. Une fois la théorie validée, il faut passer la partie pratique. Cette dernière impose de faire un minimum de 20h de conduite – 15h si vous avez déjà le permis A1 -. A l’issue de ces heures de conduite, un test en deux parties – sur piste et en circulation – vous sera demandé. Si la pratique est une réussite, le permis A2 pourra vous être délivré.

Le permis A

Le permis A vous permet de conduire les gros cubes sans limitation de puissance. Ce permis ne pourra être passé qu’après deux ans de permis A2. Il faudra aussi avoir minimum 20 ans. Aucune évaluation ne vous sera demandée, seulement une formation de 7h dont 2h de théorie et 5h de pratique.

La plupart des permis nécessitent une préparation de plusieurs heures avant l’examen. Pour vous inscrire, il existe de nombreuses écoles de conduite agréées qui possèdent leur site internet et où vous pouvez retrouvez les tarifs et toutes les informations dont vous aurez besoin.