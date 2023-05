Cette peluche étrange suce votre pouce, mais pourquoi faire ?

Amagami Ham Ham est une peluche dont la seule utilité est de vous sucer le pouce. Si son visuel mignon peut attirer les arctophiles (fans de peluches), une question demeure : pourquoi faire ?

Vous avez toujours rêvé de vous faire sucer le doigt par une peluche ? Non ? Pas grave, grâce à Amagami Ham Ham, votre non-rêve est exaucé ! Récoltant plus de 10 000 $ sur Indiegogo, la peluche en forme de chien est bien partie pour mordiller les doigts de tous les futurs acheteurs, mais pourquoi paierait-on un tel objet ?

Une peluche qui vous mordille les doigts comme un bébé

Présentée au CES, cette innovation aurait bien eu sa place dans notre flop 10 des pires gadgets… son seul but est de vous mordiller ou sucer les doigts gentiment comme le ferait un bébé ou chiot qui n’a pas fait ses dents…

Les créateurs de cette peluche mettent en avant que leur petit compagnon transmettrait de nombreuses émotions de manière non verbale sans risque de se faire mordre à cause de dents grandissantes.

On ne vous le cache pas, on ne comprend pas vraiment l’intérêt d’une telle chose. Car quand bien même, vous seriez en adoration devant un bébé ou un chiot qui vous mordille le doigt, les émotions positives provenant de cet acte seraient très fortement liées à l’amour que vous portez à l’être au bout de l’index – et non à une peluche programmée pour. Et surtout : qui a envie de mettre un doigt dans une peluche ?

Ce silence de mort en fond fini d’achever notre maigre intérêt pour la peluche

Un prix excessif qui risque de rebuter les plus téméraires

Imaginons que vous soyez tout de même attirer par cette peluche et mourriez d’envie de glisser votre doigt dans une peluche… Bizarre, mais admettons ! Le prix devrait calmer vos ardeurs :

55 $ la peluche en promo ! Sinon c’est 79 $ !

Sinon c’est 79 $ ! 110 $ les deux peluches (au lieu de 158 $) une affaire donc (non)…

La peluche n’est pas agressive et ne risque pas de vous mordre. En revanche avec un tel tarif, le prix semble avoir une dent contre nous.