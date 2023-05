Ce jet-ski électrique sorti de Star Wars vole au-dessus de l’eau

Un constructeur américain du nom de Pelagion a développé une moto des mers qu’il a baptisé Pelagion Hydroblade eFoil. De la même manière qu’une trottinette ou une moto sur la terre ferme, il est possible de piloter cet engin à toute vitesse au-dessus de l’eau.

Pour se déplacer sur l’eau, bien entendu, nous avons les planches de glisse nautiques, les bateaux (et même les voitures bateaux) et les jet-skis… Le mode de déplacement que nous allons découvrir aujourd’hui pourrait se rapprocher de ce dernier, mais à une différence près : il permet de voler au-dessus de l’eau.

Cap sur les mers et les océans avec le Pelagion HydroBlade eFoil

L’HydroBlade eFoil se présente sous la forme d’une planche à foil, une sorte d’hydroptère composé de plusieurs hélices et qui reste à flot en le maintenant à une certaine vitesse. Dans le cas de l’appareil proposé par Pelagion, nous avons deux moteurs alimentés par deux batteries externes ainsi qu’un guidon permettant de piloter l’engin en toute simplicité, que ce soit à genoux ou debout.

L’hydroptère mis au point par Pelagion vous permettra de voler au-dessus de l’eau !

Lorsqu’il ne fonctionne pas, seule la partie où se situe le guidon flotte, ce qui permet à son utilisateur de s’installer dans les meilleures conditions. Le guidon étant amovible : il est possible de l’abaisser ou de le surélever en fonction de votre taille et votre position sur l’appareil.

Tout comme sur une moto, l’appareil avance en tournant la poignée du guidon. Le pilote prend alors de la vitesse et à partir de là, les deux foils (ainsi que l’aileron servant de gouvernail relié au guidon et situé à l’avant de l’appareil) vont se soulever.

De ce fait, son utilisateur a l’impression de naviguer au-dessus de l’eau (comme s’il volait) tant qu’il maintient sa vitesse. Toutefois, si la vitesse du bolide venait à décélérer, les deux foils ainsi que l’aileron redescendraient et le pilote se retrouverait alors au niveau de la surface de l’eau.

Les deux foils permettent de propulser la moto des mers.

Des caractéristiques techniques assez éloignées des jet-skis

Afin de fonctionner, l’Hydroblade eFoil possède deux moteurs montés sur les foils arrière, chacun d’une puissance de 5kW. Ils peuvent monter jusqu’à 8kW si nécessaire afin d’atteindre une vitesse de pointe de 70 km/h. À titre de comparaison, les jet-skis thermiques ont des moteurs plus puissants allant généralement jusqu’à 20kW et leur permettant d’atteindre des vitesses maximales comprises entre 100 et 150 km/h.

En revanche, cet hydroptère fait fort en proposant deux batteries de 29 kilogrammes chacune pour une puissance totale de 11kWh – permettant d’obtenir une autonomie d’environ 4 heures soit plus que des jet-skis classiques.

Pour ce qui est du poids de l’engin, celui-ci dépasse les 110 kilogrammes, mais les concepteurs espèrent atteindre 104 kilogrammes pour une meilleure maniabilité sur l’eau. L’appareil en lui-même mesure environ 3 mètres 50 et la coque du navire est faite d’un matériau composite léger dont la composition n’a pas été précisée par Pelagion.

Au niveau du design, les plus grands fans de Star Wars ont déjà dû remarquer que l’Hydroblade eFoil ressemblait aux speeder bikes que l’on retrouve dans Le Retour du Jedi, le dernier film de la trilogie originale.

Qui n’a jamais rêvé de chevaucher un speeder bike comme dans Star Wars ?

Le Pelagion HydroBlade eFoil encore en phase de tests

Même s’il a été dévoilé en septembre 2022, l’Hydroblade eFoil est actuellement toujours en phase de tests. Un prototype a été mis au point et testé au sud de la Floride et a permis de savoir si le guidon amovible était parfaitement fonctionnel.

En effet, son bon fonctionnement permet à l’utilisateur de conserver sa stabilité sur l’appareil tout en pouvant le diriger à droite ou à gauche. Un élément crucial pour espérer voir cet engin arpenter nos mers.

Pour finir, il est possible d’apposer un smartphone sur ce guidon grâce à un support préalablement installé par les concepteurs. Une application dédiée permet même d’avoir accès à des statistiques en temps réel : niveau d’autonomie de la batterie, vitesse actuelle, distance parcourue, etc.

Selon Pelagion, lorsque son hydroptère sera enfin commercialisé, il faudra débourser la somme de 20 000 dollars pour l’acquérir. Un prix conséquent, surtout quand on sait que celui d’un jet ski peut être bien moins onéreux…