Des scientifiques créent de la peau en laboratoire pour rendre les robots plus humains

Des chercheurs de l’université de Tokyo ont réussi à créer un doigt robotique couvert de peau humaine.

L’objectif de Shoji Takeuchi et de ses collègues derrière la création d’une peau humaine synthétique était d’habiller les robots afin de rendre les interactions avec les vrais humains plus transparentes ou gênantes comme avec Aiko Chihira de Toshiba. Si l’invention n’est pour le moment pas parfaite, elle reste prometteuse pour diverses applications médicales.

C’est quoi cette peau humaine pour robot ?

En des termes compliqués, les chercheurs japonais ont utilisé un mélange de collagène et des cellules cutanées humaines – des fibroplastes dermiques – puis ont déposé ce mélange sur une fine couche de peau. Enfin, ils ont versé un liquide contenant des cellules kératinocytaires pour former une peau extérieure.

Plus simplement, comprenez que les chercheurs ont utilisé des cellules trouvables habituellement dans la peau et les ont rassemblés pour recréer un tissu humain. Ce tissu était épais de quelques millimètres et était même capable de guérir après une coupure en une semaine.

« Les matériaux biologiques sont intéressants parce qu’ils peuvent détecter et s’adapter dynamiquement à leur environnement. » Ritu Raman, une ingénieure du MIT

Le véritable point noir de cette technologie

Pour survivre, cette peau doit fréquemment être replongée dans un bain de sucre, d’acides aminés et d’autres éléments… Donc à moins d’avoir un Terminator qui prenne des bains plusieurs fois par jour dans cette lotion ou se l’applique en crème hydratante, il y a peu de chance de voir un cyborg à peau humaine arriver de si tôt.

Toutefois, il s’agit là d’un premier pas intéressant dans la reconstitution de peau humaine qui doit être encouragée, car certes cela pourrait servir à habiller des robots, mais à terme pourrait également servir en médecine pour des greffes de peau.