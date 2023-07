Jusqu’à -85% pour du stockage dans le cloud à vie : une promo à ne surtout pas rater

pCloud un des leaders du stockage en ligne casse le prix de ses offres à vie ! Jusqu’au 17 juillet, profitez de 85% de réduction sur certains abonnements.

Contrairement à Google Drive ou iCloud, pCloud ne se limite pas à 10 ou 15 Go. Sa première offre de stockage en ligne comme à 500 Go et cela peut monter jusqu’à 2 To ! Autant dire qu’avec un tel espace de stockage, vous pourrez conserver de nombreux fichiers volumineux sans vous soucier d’une limite de place.

Il s’agit là d’un des arguments pour céder à la tentation du stockage en ligne mais pCloud (qui était le meilleur espace de stockage cloud selon nos tests) va plus loin en proposant des offres Lifetime qui sont exceptionnellement réduites de 85% (pour l’offre maximale) : une promo à ne pas manquer.

Article rédigé par Meilleure-Innovation et sponsorisé par pCloud

C’est quoi pCloud ?

Si vous ne connaissez pas pCloud, sachez qu’il s’agit d’un service de stockage en ligne basé en Suisse comptant prêt de 19 millions d’utilisateurs. Ces solutions de stockage en cloud sont disponibles à peu près partout :

Sur ordinateur : MacOS, Windows et Linux,

: MacOS, Windows et Linux, Sur mobile : Android ou iOS.

Dans les deux cas, l’objectif est simple : vous permettre de stocker vos fichiers ailleurs que sur vos appareils, tout en vous laissant l’opportunité d’y accéder où que vous soyez.

A ce titre, pCloud dispose d’une application de bureau et d’une app mobile, toutes deux intuitives afin de vous faciliter l’accès à vos données.

Vos données seront conservées dans des datacenters au Luxembourg et respecteront les lois suisses de confidentialité et les réglementations RGPD.

pCloud : le stockage en ligne à prix cassé

À l’occasion de la fête nationale, pCloud réduit de 85% le prix de ses offres Lifetime du 10 au 17 juillet :

Forfait Premium 500 Go : 139 € (au lieu de 570 €, soit -75%).

: 139 € (au lieu de 570 €, soit -75%). Forfait Premium Plus 2 To : 279 € (au lieu de 1140 €, soit -75%).

: 279 € (au lieu de 1140 €, soit -75%). Forfait Custom 10 To : 890 € (au lieu de 6000 €, soit -85%).

