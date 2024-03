PC portable transparent : allez-vous l’adorer ou le détester ?

Lenovo a présenté le PC portable transparent Thinkbook Transparent Display Laptop Concept au MWC (salon de la tech de Barcelone) et si son visuel intrigue, son utilité reste encore à trouver.

Les sociétés de la tech ne savent-elles plus comment innover ? C’est une question qui pourrait se poser tant les dernières nouveautés semblent loin des intérêts du grand public. Dans le domaine des téléviseurs, cela a donné lieu aux TV transparents qui n’ont pour le moment aucun intérêt pour un usage domestique et pour les PC portable cela donne aujourd’hui le Thinkbook Transparent Display Laptop Concept.

Un PC portable transparent très esthétique et… c’est à peu près tout.

À quoi ça sert un PC transparent ?

Bien sûr, une réponse simple et parsemée de mauvaise foi pourrait être « A rien » mais vous vous en doutez, si Lenovo se lance dedans, c’est qu’ils ont fait des études de marché et pensent qu’il y a un véritable avenir) pour cette technologie.

Il y a donc bel et bien une (ou plusieurs) utilité à ce produit comme :

Un ordinateur esthétique qui en mettra plein la vue aux personnes qui seront dans votre bureau.

La possibilité de voir à travers et de ne pas avoir la vue bloquée.

En dehors de cela, ce concept permet aussi à quiconque de voir ce que vous faites sur votre ordinateur…

De la transparence et des limites évidentes pour un PC portable

En dehors de son utilité limitée (pour un prix non révélé, mais qui à n’en pas douter sera très salé), le PC de Lenovo possède aujourd’hui des limites majeures comme :

Un clavier tactile apparemment peu efficace,

Une résolution de 720p max…

Des atouts peu séduisants comme la caméra de l’autre côté de l’écran qui n’apporte rien de bien intéressant.

Il convient toutefois de préciser que ce PC n’est pour le moment pas prévu à la commercialisation et n’est pour le moment qu’un concept. Il est tout à fait possible qu’il ne voie jamais le jour et serve seulement à montrer que Lenovo sait faire des écrans transparents.