Ce PC portable gaming ultra-performant de Lenovo profite d’une belle réduction

Ne ratez pas cette offre Lenovo : économisez 800€ sur le pc portable gaming Yoga Pro 9i Gen 8 dès aujourd’hui.

Voici le PC portable Lenovo Yoga Pro 9i Gen 8, équipé d’un processeur Intel Core i7 de 13e génération et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060. Avec ses 16 Go de mémoire et 1 To de stockage SSD, cet ordinateur est idéal pour le gaming, la création de contenu et les tâches professionnelles exigeantes. Actuellement en promotion avec une réduction de 800€, c’est le moment parfait pour profiter de cette machine puissante à un prix réduit.

Actuellement disponible sur le site officiel Lenovo, le pc portable Yoga Pro 9i Gen 8, est proposé à un tarif de 1299,00€ au lieu de 2099.00€. Soit une belle réduction de 38%, et 800€ d’économies dans votre poche !

Yoga Pro 9i Gen 8 : à ce prix-là, il vaut quoi ?

Pour ceux qui cherchent un ordinateur performant pour le travail et le gaming, voici ce que le Lenovo Yoga Pro 9i Gen 8 a à offrir.

Affichage

Le Yoga Pro 9i Gen 8 est doté d’un écran mini-LED 3,2K avec une résolution de 3200 x 2000 pixels. Il offre une luminosité de 1000 nits et une couverture à 100 % des espaces colorimétriques Adobe RGB et DCI-P3, assurant des images nettes et des couleurs précises.

Performance

Équipé d’un processeur Intel Core i7-13705H de 13e génération et de 16 Go de mémoire LPDDR5X, cet ordinateur gère sans problème les tâches exigeantes, qu’il s’agisse de jeux, de montage vidéo ou de multitâche intensif.

Graphisme

Avec sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 de 8 Go GDDR6, le Yoga Pro 9i Gen 8 peut supporter les jeux les plus récents comme Cyberpunk 2077, et le prochain GTA VI (quand il sortira). Cela permet de jouer avec des paramètres graphiques élevés et d’obtenir une expérience fluide.

Connectivité et accessibilité

Le modèle inclut le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.1 pour une connexion rapide et stable. Il est équipé de ports HDMI 2.1, USB-C avec Thunderbolt 4, et d’un lecteur de carte SD, facilitant la connexion à divers périphériques.

Processeur Processeur Intel® Core™ i7-13705H 13e génération (cœurs E jusqu’à 3,70 GHz, cœurs P jusqu’à 5,00 GHz Système d’exploitation Windows 11 Professionnel 64 Carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8Go GDDR6 Mémoire totale 16 Go LPDDR5X-6 400MHz (soudée) Disque dur 1 To SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Écran 16″ 3,2K (3 200 x 2 000), mini-LED, réfléchissant, non tactile, HDR 1000, 100 % Adobe RGB, 100 % DCI-P3, 1 000 nits, 165 Hz, verre

Les plus Carte graphique

Processeur

Mémoire

Disque dur Les moins Non tactile

En résumé, le Lenovo Yoga Pro 9i Gen 8 est un ordinateur portable puissant et polyvalent, parfait pour le gaming et la création de contenu. Avec une réduction de 800€, c’est une excellente opportunité pour acquérir cette machine à un prix avantageux.