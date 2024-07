Ce PC portable Lenovo perd un tiers de son prix sur la Fnac durant l’été

Ne ratez pas cette offre Fnac : économisez 300€ sur le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 dès aujourd’hui.

Vous cherchez un ordinateur portable alliant performance et élégance ? Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est une excellente option. Équipé d’un processeur Intel Core i7 de 13e génération et de 16 Go de RAM, ce modèle est parfait pour les tâches quotidiennes. avec une réduction de 300€, c’est une opportunité à ne pas manquer.

Avec son écran de 15,6 pouces en résolution Full HD, il offre une expérience visuelle immersive. Le design fin et léger en Gris Arctique rend ce laptop idéal pour les déplacements. Que ce soit pour le travail ou le divertissement, le Lenovo IdeaPad Slim 3 saura répondre à vos besoins avec efficacité.

Direction la Fnac pour profiter des -300€

Actuellement disponible sur la Fnac, le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3, est proposé à un tarif de 599.99€ au lieu de 899.99€. Soit une belle réduction de 33%, et 300€ d’économies dans votre poche !

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page Fnac.

Ajoutez le pc portable à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 899.99€, mais vous le paierez à 599.99€.

Lenovo IdeaPad Slim 3 : Un choix judicieux ?

Vous cherchez un ordinateur portable fiable pour le travail et les loisirs ? Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 est une option à considérer.

Performances

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est équipé d’un processeur Intel Core i7 de 13e génération et de 16 Go de RAM. Il est conçu pour offrir de bonnes performances pour vos tâches quotidiennes, qu’il s’agisse de bureautique ou de navigation web.

Le stockage SSD de 512 Go assure des démarrages rapides et un fonctionnement fluide.

Affichage

Son écran de 15,6 pouces Full HD (1920 x 1080) IPS offre des images claires et nettes. Avec une luminosité de 300 nits et une finition anti-reflets, il est agréable à utiliser, même en plein jour.

Connectivité

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 propose une bonne connectivité avec plusieurs ports, dont deux USB-A 3.2, un USB-C, un port HDMI et un lecteur de carte SD. Vous trouverez également une prise casque pour vos besoins audio.

Audio et Vidéo

Pour les appels vidéo, il dispose d’une webcam 720p avec obturateur de confidentialité. Les haut-parleurs stéréo optimisés par Dolby Audio garantissent une bonne qualité sonore pour vos films et musiques.

Autonomie et Mobilité

Avec un poids de 1,7 kg et une autonomie pouvant atteindre 10 heures, ce laptop est idéal pour les déplacements. Sa batterie longue durée permet de travailler toute la journée sans avoir à le recharger constamment.

Écran 15,6 pouces Full HD (1920 x 1080) IPS, 300 nits Processeur Intel Core i7-13620H, 10 cœurs (6P + 4E) Mémoire 16 Go LPDDR5 Stockage 512 Go SSD M.2 PCIe NVMe Carte Graphique Intel UHD Graphics intégrée Connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Ports 2x USB-A 3.2, 1x USB-C, HDMI, lecteur de carte SD, prise casque Audio Haut-parleurs stéréo, Dolby Audio Webcam 720p avec obturateur de confidentialité Système d’exploitation Windows 11 Home

Les plus Écran,

Autonomie,

Processeur. Les moins Carte graphique

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un choix solide pour ceux qui ont besoin d’un ordinateur portable fiable et performant pour un usage quotidien. Il combine un bon processeur, un écran de qualité et une connectivité complète, le tout dans un design léger et facile à transporter.