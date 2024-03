Le prix de ce PC portable 2-en-1 est en chute libre sur le site officiel Dell

Offre à saisir sur le site officiel Dell ! Profitez de -36% de réduction sur le PC portable Dell Inspiron 2-en-1. Comment profiter de cette offre ? On vous explique tout.

Si vous cherchez un PC portable qui peut à la fois servir de PC et de tablette, alors le Dell Inspiron 2-en-1 est une excellente option. Il est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go, offrant ainsi assez de puissance pour toutes vos activités, que ce soit pour travailler ou pour se divertir. Ce modèle se démarque par un prix attractif qui le rend particulièrement intéressant pour ceux désirant renouveler leur équipement sans lâcher l’équivalent d’un salaire mensuel.

Direction le site officiel de Dell pour bénéficier de -35% !

Si habituellement le pc portable Dell Inspiron 2-en-1 est affiché au prix de 599,36 € sur le site Dell, il est aujourd’hui en promotion à 449,36€ : soit 150€ d’économies. Sur ce genre de pc portable, on ne dit pas non !

PROMO -36% sur le PC portable Dell Inspiron 2-en-1 Voir l’offre

Pour commander le pc portable Dell Inspiron 2-en-1, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit du site officiel Dell Ajoutez le PC portable Dell Inspiron 2-en-1 à votre panier. Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 599,36 € , mais vous le paierez à 449,36€

En plus de bénéficier d’une remise de -36% sur le pc portable Dell 2-en-1, profitez également de la livraison offerte !

PC portable Dell Inspiron 2-en-1 : à ce prix-là, il vaut quoi ?

Le Dell Inspiron 2-en-1 se démarque de ses concurrents grâce à :

Un design convertible qui passe du mode ordinateur au mode tablette.

Son écran tactile FHD+ de 14 pouces offre une image nette.

Le processeur AMD Ryzen 5 assure une performance réactive, idéale pour gérer plusieurs tâches à la fois.

Avec 8 Go de RAM, l’appareil fonctionne de manière fluide, même avec plusieurs applications ouvertes.

Le SSD de 512 Go garantit un démarrage rapide de l’ordinateur et offre beaucoup d’espace pour vos fichiers.

Équipé de Windows 11, il offre une interface utilisateur moderne et de nombreuses fonctionnalités nouvelles.

ÉCONOMISEZ 150€ sur le PC portable Dell Inspiron 2-en-1 Acheter

Le PC portable Dell Inspiron 2-en-1 se révèle être un excellent choix pour celles et ceux qui sont à la recherche d’un appareil flexible et performant. Capable de s’adapter à différents modes d’utilisation, il combine l’efficacité d’un ordinateur portable avec la praticité d’une tablette,