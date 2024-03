Ce PC portable Acer profite de 30% de réduction chez Leclerc grâce à une promo inratable

Acer propose une version impressionnante de son PC portable dédié au gaming, le Nitro 5, à un prix défiant toute concurrence chez Leclerc.

Ce modèle, spécifiquement référencé comme le Nitro 5 AN517-52, intègre une puissante carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Avec une telle configuration, ce PC vise à offrir des performances de haut niveau pour les amateurs de jeux vidéo, le tout proposé à un tarif jamais vu grâce à Leclerc. Mais attention, l’offre n’est valable que ce week-end !

Acer Nitro 5 AN517-52 : le PC des gamers à -30% chez Leclerc

Cette offre ça se passe chez Leclerc. Présenté à un prix déjà abordable pour un PC gamer de 1099€, il passe aujourd’hui sous la barre des 800€. Leclerc vous propose donc le Acer Nitro 5 AN517-52 à 769,30€.

Plus de 300€ de remise sur un ordinateur très puissant, on ne laisse pas sa chance passer ! Surtout qu’il est très rare de voir un prix aussi bas sur ce genre de produits.

À savoir que sur Leclerc, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois sans frais et la livraison en magasin est offerte !

Attention, vous n’avez que jusqu’à dimanche soir pour en profiter !

Acer Nitro 5 AN517-52 : à ce prix-là, il vaut quoi ?

Le modèle Acer Nitro 5 (AN517-52-505S) se présente comme un ordinateur portable de 17,3 pouces, doté d’un processeur Intel Core i5-10300H, accompagné de 16 Go de mémoire vive et équipé d’une puissante carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 de 85 W. Pour optimiser l’usage de cette carte graphique, Acer a équipé le Nitro 5 d’un écran à la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, offrant un temps de réponse rapide de 3 ms, garantissant ainsi une expérience de jeu fluide et réactive.

Le modèle est relativement léger pour sa catégorie, avec un poids d’environ 2,2 kg , ce qui le rend plus portable que certains de ses concurrents​​.

Il offre une bonne connectivité, bien qu'il manque de support pour Thunderbolt 3 et DisplayPort via USB-C. Les ports disponibles comprennent trois ports USB Type-A (USB 3.2 Gen 1), un port USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) et une sortie HDMI.

Le Wi-Fi 6 (Intel Wi-Fi 6 AX201) assure des vitesses de transfert très bonnes sous conditions optimales, et un contrôleur Ethernet Gigabit s'occupe des connexions filaires sans accroc.

Le Nitro 5 AN517-52 excelle avec deux emplacements RAM SODIMM supportant jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4, deux emplacements M.2 pour le stockage SSD et un emplacement de lecteur SATA de 2,5 pouces pour une expansion supplémentaire.

Le Acer Nitro 5 AN517-52 offre un bon équilibre entre performance, portabilité et possibilités d’extension, le rendant attrayant pour les gamers à budget modéré.