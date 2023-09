Mi-PC, mi-console portable : la GPD WIN Mini est-elle le meilleur des deux appareils ?

GPD WIN propose régulièrement des nouvelles consoles portables surprenantes. La dernière en date ? La GPD WIN Mini qui ressemble à un PC fusionné avec une console portable, mais embarque-t-elle le meilleur des deux mondes ?

« Moitié console et moitié PC, le plus valeureux des appareils de jeux vidéos » telle aurait pu être la devise de la GPD WIN Mini si elle avait été créée par Bernard Minet. Trêve de plaisanterie, GPD WIN s’était déjà fait remarquer en début d’année avec la sortie de la GPD WIN 4, une console portable surpuissante qui se plaçait comme une claire concurrente du Steam Deck.

Quelques mois plus tard, la marque annonce le développement d’une nouvelle console au design étonnant : les performances suivent-elles ?

Des caractéristiques prometteuses

Difficile de comparer cette console avec une concurrente tant son design semble s’éloigner des autres modèles. Toutefois, si on l’opposait aux deux stars du moment – le Steam Deck et l’ASUS ROG Ally – cela donnerait :

GPD WIN Mini Steam Deck ASUS ROG Ally Type d’écran LCD LCD LCD Taille écran 7 pouces 7 pouces 7 pouces Résolution 1920 x 1080 1280 x 800 1920 x 1080 RAM 16 Go 16 Go 16 Go Stockage 512 Go 64 Go 512 Go Processeur AMD Ryzen 7 AMD Zen 2 AMD Ryzen Z1 Extreme Carte Graphique AMD Radeon 700M AMD RDNA 2 AMD Radeon RDNA 3 Système d’exploitation Windows 11 Steam OS 3.0 Windows 11 Clavier Oui Non Non

Comme vous pouvez le constater, la GPD WIN Mini se rapproche bien plus d’une ASUS ROG Ally – une console extrêmement performante – et semble être un appareil dédié aux joueurs à la recherche d’un appareil de pointe.

Il faudra juste s’accommoder du clavier en qwerty.

Une ergonomie qui s’adapte

C’est sûrement la bonne idée de la console. A première vue, la GPD WIN Mini ne semble pas des plus agréables à prendre en main. En effet, ses allures de PC miniature font que la partie où vous mettez les mains est droite – et donc très peu ergonomique.

Mais la marque semble avoir trouvé la solution puisque vous pourrez clipser des parties additionnelles sur les côtés pour vous donner l’impression que vous tenez une manette de console classique.

On espère juste que ça tient et que les grips ne glisseront pas au bout de 3-4 utilisations.

Quelques points d’interrogations

Comme d’habitude, lorsqu’un produit n’est pas sorti, il est compliqué de tirer de grandes conclusions sur ses défauts. On peut toutefois mettre en avant quelques point à surveiller et notamment celui qui revient le plus : la chaleur !

De nombreux clients d’anciennes consoles de la marque posent la question dans les FAQ : « Y aura-t-il un correctif du problème de chaleur ? ». La GPD WIN 3 avait vu l’arrière de sa console surchauffer… Un point particulièrement négatif quand vous êtes supposé la tenir dans vos mains.

Cela peut aussi concerner le pad – du GPD WIN Max 2 – qui est également présent sur cette console.

GPD WIN répond bien évidemment que le problème a été corrigé : une réponse inverse aurait été surprenante.

L’intérêt du clavier ?

On se souvient qu’à la sortie des iPhone, BlackBerry avait commencé à dégringoler notamment à cause de son clavier imposant qu’Apple avait réussi à intégrer dans l’écran tactile.

Plus petit et plus pratique : il semblait que les claviers physiques ne se destinaient aujourd’hui plus à des appareils portables mais se cantonneraient aux PC fixes…

En effet, il nous semble qu’il soit bien trop petit pour espérer jouer avec et il est bien trop grand si son utilisation se limite à quelques recherches Google et l’entrée de mots de passe.

Toutes les photos de la console sont prises avec les mains sur les joysticks, jamais sur le clavier.

Et le prix…

L’autre point qui nous intrigue est inévitablement le prix : 1 106 € (ou 1 178 $ avec les grips ergonomiques) pour la version la plus performante et 656 € pour la version « low cost ». Dans un marché de la console portable qui s’agrandit de plus en plus, proposer un appareil à plus de 1 000 € – quand des concurrents proposent des consoles à moins de 400 € – semble être un pari très risqué.

Actuellement en campagne de financement participatif sur IndieGogo, la marque espère commencer les livraisons à partir de novembre : on ne manquera pas de vous tenir informer de l’avancée du projet.