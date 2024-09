Le Pass Navigo Liberté+ arrive enfin sur smartphone, mais il y a un « mais »

Les possesseurs du Pass Navigo Liberté+ pourront enfin l’ajouter sur l’application Ile-de-France Mobilité : un vrai plus pour tous ses utilisateurs.

Vous en avez marre d’utiliser votre Pass Navigo physique et souhaitez enfin pouvoir passer par la puce NFC de votre smartphone ? C’est peut-être pour bientôt.

En effet, l’application Île-de-France Mobilité rendra possible l’intégration du Pass Navigo Liberté+ sur Android et iOS dès janvier 2025 : une très bonne nouvelle qui cache en réalité quelques points négatifs…

Une bonne nouvelle pour très peu de gens ?

Ce pass Navigo (qui permet de ne payer que les trajets que vous faites réellement) ne concerne en vérité pas la majorité des utilisateurs… Les usagers quotidiens des transports en communs parisiens utilisent généralement le pass Navigo annuel qui, lui, n’est toujours pas disponible sur l’application…

Alors cela reste très positif et un pas dans la bonne direction : mais cela fait maintenant des mois (avant les Jeux Olympiques) que l’application Île-de-France Mobilités n’ajoute pas LE pass que tout le monde attend.

⚠ Le 2 janvier 2025, Navigo Liberté + deviendra utilisable sur tout le réseau francilien 🎉



Pour rappel, Navigo Liberté + c’est :

➡ Des trajets – chers

➡ Des correspondances gratuites

➡ Un paiement le mois suivant

➡ Sans rechargement pic.twitter.com/gWf0adJbyQ — IDF Mobilités (@IDFmobilites) September 18, 2024 Les prix sont sensiblement moins chers avec le pass Liberté +

L’autre nouvelle derrière cet ajout

Bonne ou mauvaise nouvelle : cela dépendra des services que vous utilisez. En effet, les tickets de métro et RER pouvaient varier de 2,15€ à 5€ (hors liberté +) et seront dorénavant uniformisés à 2,50€ (ceux de tram passent à 2€ pile).

Les habitants de Paris intra-muros verront donc surement cette annonce comme une augmentation, là où les personnes habitants en périphérie pourront économiser quelques euros.

Dans tous les cas, Île-de-France mobilité ajoute progressivement les différents abonnements sur son application et il ne fait aucun doute que les forfaits plus classiques finiront par arriver un jour : il ne reste plus qu’à savoir quand…