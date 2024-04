Le pass navigo arrive enfin sur les montres connectées et iPhone

À l’approche des Jeux Olympiques, l’Île-de-France tente de faciliter l’accès à ses transports en commun et vient tout juste d’officialiser l’arrivée du pass Navigo sur certaines montres connectées.

Lignes saturées, tickets de métro à 4€, itinéraires alternatifs plus longs et grèves potentielles : les Jeux Olympiques de Paris 2024 risquent d’être compliqués à vivre pour bien des habitants de la capitale. Mais dans ce désastre annoncé des transports en commun, une bonne nouvelle pointe à l’horizon : l’arrivée du Navigo sur les montres connectées.

Le Navigo seulement chez Samsung

Sortie le 16 avril sur les Samsung Galaxy Watch, l’application Île-de-France Mobilité permet enfin aux utilisateurs de dématérialiser leur pass Navigo sur leur montre connectée.

Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de :

Se rendre sur l’application dans la section achat,

Sélectionner l’onglet correspondant aux montres connectées,

Choisir l’offre qui vous convient (ticket unitaire, pass Navigo, etc.).

Un seul véritable inconvénient peut d’ores et déjà être remarqué : si vous achetez un ticket de métro sur smartphone, celui-ci ne sera pas utilisable sur votre smartwatch…

Et pour les autres montres connectées ?

Et pour l’Apple Watch ? L’application finira bel et bien arriver, et ce, avant les Jeux Olympiques.

Un temps écarté du procédé, Apple, qui ne voulait pas donner accès à sa puce NFC (qui sert notamment à activer les portiques de la RATP), a finalement accepté les conditions d’Île-de-France Mobilité et devrait arriver fin mai en même temps que le Navigo sur iPhone.

Pour celles et ceux qui utiliseront leur iPhone pour valider leur titre de transports, sachez que le Navigo sera compatible au « Mode Express » qui vous donne la possibilité d’utiliser la puce NFC même lorsqu’il n’y a plus de batterie dans votre appareil.

Dans tous les cas, les utilisateurs pourront profiter d’une utilisation plus simple et pratique que la petite carte plastique qui traine dans le fond d’un sac ou d’une poche.