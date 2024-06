Votre Navigo n’est toujours pas sur votre iPhone : pourquoi ?

Il y a quelques semaines, Apple annonçait que les iPhone auraient enfin les titres de transport parisiens dans l’application Wallet. Tous sauf un : le Navigo que vous utilisez… Pourquoi ?

Vous croyiez que l’arrivée des titres de transport sur l’iPhone signifiait que votre Pass Navigo annuel allait être disponible dans l’Apple Wallet ? Que nenni, acheter un ticket pourrait bien (en plus d’être horriblement cher) plus compliqué qu’il n’y parait.

On vous explique pourquoi ici ?

Un Navigo incomplet sur iPhone…

Apple a tout de même intégré la plupart des tickets vendus par la RATP dans son application. On retrouve :

Les tickets T+ (à l’unité et en carnet de 10),

Les tickets OrlyBus et RoissyBus,

Sur Île-de-France Mobilité, vous pourrez retrouver les abonnements hebdomadaires et mensuels (ainsi que certains forfaits spéciaux) mais vous l’aurez remarqué… Il en manque un essentiel à toutes celles et ceux qui prennent les transports parisiens quotidiennement…

Où est passé le Pass Navigo annuel ?

… pour un événement qui l’est tout autant

Pour trouver la réponse à cette question, il faut se pencher sur les raisons qui ont poussé Apple à (enfin) intégrer les titres de transports à son application : les Jeux Olympiques…

En effet, Apple ne s’est pas subitement rappelé (un an et demi après Android) qu’il faudrait intégrer le Navigo à son Wallet, mais s’est exécuté à la hâte sur demande de la région Île-de-France… L’objectif était alors de fluidifier les achats de tickets durant la période des Jeux Olympiques et c’est pourquoi ce sont les plus susceptibles d’être achetés par des touristes qui ont été privilégiés.

Au final, cette intégration accélérée du Pass Navigo à l’Apple Wallet n’est qu’une synecdoque de l’organisation globale des Jeux Olympiques qui croule sous les projets inaboutis.

Apple n’oublie cependant pas les habitants de la région Île-de-France qui pourront bel et bien bénéficier du Pass Navigo annuel… avant la fin d’année 2025.