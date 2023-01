En quelques années, les stories sont devenues une part considérable du contenu présent sur Instagram. Mais savez-vous vraiment utiliser les stories ? Dans cet article, on vous explique comment partager une story Instagram, ou comment la transformer en publication.

Sommaire Transformer une de vos Stories en Post Instagram

Pendant longtemps refuge pour photos un peu trop modifiées, Instagram a proclamé sa révolution en 2016 avec l’apparition des Stories. Ce format éphémère qui fait la part belle aux instants de vie s’efface automatiquement au bout de 24 heures. Il permet à chaque utilisateur de partager son quotidien avec le plus grand nombre.

Il nous arrive de vouloir alimenter notre profil en partageant la Story d’un ami, d’une personne qui nous inspire, qui nous fait rire ou qui nous fait réagir. Mais si publier un post est un vrai jeu d’enfant, les fonctions de partage de Story ou de publication sur Insta sont parfois complexes. Dans cet article, on vous explique comment parvenir à vos fins sans difficulté.

A lire aussi : Comment activer le mode sombre d’Instagram ?

Publication ou story, telle est la question

Quoi de plus distrayant que de rêver ou de rigoler à travers les stories Insta d’amis, d’influenceurs ou de globetrotters ? Et comme le bonheur n’est réel que lorsqu’il est partagé (Merci Into The Wild), on a bien souvent envie de les reposter sur notre propre Story. Seulement, l’opération n’est pas toujours simple, c’est pourquoi on vous la détaille ici.

Reposter une story sur laquelle vous êtes tagué

C’est le cas le plus simple. Quand vous avez été identifiés dans une story, vous recevez une notification par message. Depuis ce message, vous pouvez consulter la photo et la reposter en cliquant sur Ajouter à votre story. Facile non ?

Si vous n’êtes pas abonné au compte en question, vous retrouverez ce message dans vos invitations.

Reposter une story sur laquelle vous n’êtes pas identifié

Dans ce cas, ça se complique un peu. En effet, il n’y a officiellement pas de moyen de reposter une story sur laquelle on n’est pas identifié. Calmez-vous, on a quand même une solution. Un genre de déhanché à la Ronaldo qui permet de contourner le problème avec une élégance rare. La voici ;

Cliquez sur la Story en question, Effectuez une capture d’écran (la méthode peut changer en fonction de votre smartphone), Créez une nouvelle Story, et intégrez la photo de capture d’écran en prenant soin de la recadrer, N’oubliez pas d’identifier le créateur de la Story (sinon ça s’appelle du plagiat et ça finit au gnouf).

La technique fonctionne aussi pour les Stories vidéo. Sur iPhone, il vous faudra utiliser la fonction préinstallée Screen Recording. En revanche, les utilisateurs d’Android devront télécharger une application dédiée.

√(Latte Macchiato + Feed Instagram) = (Réconfort – stress)²

Sur le même sujet : Instagram plus transparent concernant ses pratiques de Shadowban pour les influenceurs

Transformer une de vos Stories en Post Instagram

Comment troquer la fragilité d’une Story pour l’éternité d’une publication ? Oui, on en fait peut-être un peu trop. Mais qui n’a jamais voulu au moins une fois transformer une story en post ? Si l’envie vous prend, voici comment faire :

Rendez-vous sur votre feed Insta, Dans les options, appuyez sur Archives, Choisissez la Story que vous voulez partager, cliquez sur Plus, puis appuyez sur Partager dans une publication.

Instagram, la fabrique à rêves

On vient de vous expliquer comment transformer une story en publication, mais vous voulez peut-être aussi partager en story une publication. Vous suivez ? Tant mieux, parce que même nous, on est un peu perdu.

Pour ajouter la publication d’une page à votre story, voici comment faire :

Sous la publication que vous souhaitez partager, cliquez sur l’icône en forme d’avion, Appuyez sur Ajouter une publication à votre Story, Modifiez la publication comme bon vous semble. Instagram identifiera automatiquement le créateur de la publication.

Pour pouvoir partager des publications, il faut que le compte qui a créé la publication soit public. En effet, vous ne pouvez pas partager la publication d’un profil privé.

A lire aussi : Instagram lance un nouveau format photo et ça risque de ne pas plaire à tout le monde