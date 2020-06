The Mad Dimension : le musée le plus instagrammable de la capitale

Vous connaissez Paris un peu trop par coeur ? Vous voulez voir autre chose que les lieux touristiques de la capitale connus de toutes et tous ? Alors vous êtes au bon endroit ! Car la Ville Lumière peut parfois réserver de jolies surprises ; en effet la capitale et sa région regorgent d’activités singulières… Car si la Tour Eiffel ou encore les Champs-Élysées sont des incontournables, il y a tant d’autres choses à découvrir et à tester.

Alors pour vous, nous sommes partis en quête des meilleurs endroits de Paris et d’Île-de-France où vivre de vraies expériences qui changent de ce dont on a l’habitude. Et il y en a pour tous les goûts, que vous soyez aventurier.rière dans l’âme ou davantage amateur.trice de bons petits plats. On ne vous en dit pas plus, découvrez dès maintenant la crème des lieux et des activités insolites dans notre dossier des meilleures expériences.

Meilleures Activités Insolites

En panne d’inspiration pour passer un week-end original à Paris et dans sa région ? Ça tombe bien, nous avons compilé pour vous les meilleures activités insolites qui vont donner du peps à votre week-end ! Il ne vous reste donc plus qu’à les découvrir…

The Game : le meilleur escape game de Paris

Kézako ? Un des escape game préférés des Parisiens. Son avantage ? Il propose de nombreuses missions pour varier les plaisirs entre amis. L’expérience est accessible de 3 jusqu’à 5 personnes. Rendez-vous rue du Cardinal Lemoine dans le 5e arrondissement pour profiter de cette expérience.

Pourquoi on aime : rien de mieux pour se creuser les méninges qu’une partie d’escape game ! Les différentes missions nous mettent le cerveau en ébullition que ce soit le braquage à la française, la simulation dans le métro ou les autres. Les décors semblent tout droit sortis de la réalité, celui du métro est d’ailleurs particulièrement fascinant. Rien de tel pour passer un bon moment à Paris dans des univers tous plus intéressants les uns que les autres.

5 personnes : 25,00 € par personne

No Diet Club : un food tour des spots les plus gras de la capitale en vélo

Kézako ? Un tour en vélo un peu spécial, pas pour visiter les monuments historiques de Paris mais plutôt les monuments les plus gras de la capitale. Car oui, cette balade en vélo sert d’excuse pour dévorer des plats tous plus gras les uns que les autres ! Ce food tour est une vraie aubaine pour les amateurs.trices de bonne nourriture. Plusieurs balades sont disponibles, que ce soit dans le Marais ou autour du Canal Saint-Martin.

Pourquoi on aime : parce qu’il suffit d’un tour de vélo pour découvrir les restaurants les plus en vogue de Paris où on mange vraiment bien. Avec en prime des guides qui donnent le sourire ! Un détour par Le Ruisseau, la fameuse enseigne de burgers ou encore La Maison de la Poutine, c’est un vrai régal qui dure durant 5h30.

55,00 € par personne

ILLUCITY : un parc de réalité virtuelle pour vivre de nouvelles expériences

Kézako ? C’est le premier parc d’aventures totalement dédié à la réalité virtuelle. Situé sur le parvis de la Cité des Sciences, le centre offre plusieurs types d’expériences : “Hyper Réalité Expérience”, le “VR Escape Game”, la “VR Arcade” et “VR Film”.

Pourquoi on aime : la réalité virtuelle se démocratisant de plus en plus il était temps qu’un parc mette à disposition des activités de qualité avec cette technologie. C’est chose faite ! En multijoueurs ou en solo, il y a le choix entre une multitude de jeux pour satisfaire toutes les envies.

À partir de 5,00 € pour l’Arcade VR

ZZZen Bar à Sieste : pour dormir en toute quiétude

Kézako ? C’est le premier bar à sieste de Paris pour déconnecter de son quotidien agité et de ses journées chargées. En bref, l’endroit rêvé pour beaucoup d’entre nous, dont le sport préféré se résume à : faire la sieste. Pour en profiter autant que possible, le mieux reste de travailler dans le coin, le bar à sieste se trouve dans le 2e arrondissement de Paris au 29 passage Choiseul.

Pourquoi on aime : qui n’a pas rêvé de pouvoir rêvasser ou dormir tranquille durant la pause déjeuner ? Le bar à sieste répond totalement à nos attentes. Le bar propose plusieurs formules : la sieste dodo, la sieste en fauteuil apesanteur ou encore la sieste shiatsu. Et on nous laisse le choix entre 25 et 45 minutes de repos dans une ambiance zen !

À partir de 17,00 € pour 35 minutes

Meïso : se détendre en flottant sur l’eau

Kézako ? Une expérience de flottaison pas comme les autres. Meïso est un temple du bien-être et de la relaxation qui offre aux client.e.s une expérience hors du temps dans le 10e arrondissement. Cela grâce à la flottaison en isolation sensorielle dans des bains flottants en apesanteur.

Pourquoi on aime : pour se déconnecter de la réalité et des problèmes du quotidien il n’y a pas meilleur endroit que leurs capsules sensorielles. Quatre modèles différents sont proposés : Le Cocon, La Source Végétale, La Source Minérale et La Capsule Spatiale.

65,00 € (49,00 € tarif réduit)

PSG Experience : pour découvrir les coulisses du club en réalité virtuelle

Kézako ? Le club du PSG s’est associé aux cinémas MK2 pour créer une véritable expérience immersive qui fera rêver les petits comme les grands amateurs du club de foot parisien. Mais le concept de PSG Experience ce n’est pas seulement la réalité virtuelle. L’attraction se découpe en trois parties distinctes : une visite du stade, un “musée” retraçant l’histoire du club et la fameuse arcade VR. La réalité virtuelle permet de s’immiscer au plus près des coulisses de l’équipe. Rendez-vous 24 rue de Commandant Guilbaud dans le 16e pour en profiter.

Pourquoi on aime : l’arcade VR ne propose pas qu’une seule activité mais tout un panel d’activités ludiques pour vivre un bon moment en famille ou entre amis. Se prendre pour Keylor Navas, revivre le Classico entre le PSG et Marseille ou survoler Paris, il y a une large gamme de jeux pour se divertir.

À partir de 10,00 €

Réserver un jacuzzi : une expérience originale pour se déconnecter

Kézako ? En hiver comme en été, toutes les saisons sont propices pour réserver un jacuzzi dans Paris ! Il y en a d’ailleurs pour tous les goûts et toutes les ambiances. On vous conseille ici Naturellement Luxe Paris, l’Arbre à Sens ou encore O’Kari. Ces trois spas sont sur Paris.

Pourquoi on aime : pour se sortir de la folie parisienne, difficile de faire mieux que les spas. Et pour passer un moment en toute intimité il est possible de privatiser certaines salles.

À partir de 89,00 € solo chez Naturellement Luxe Paris

Lumières Sauvages Thoiry : retomber en enfance avec les illuminations du zoo

Kézako ? Les illuminations du Jardin des Plantes font beaucoup parler chaque année, celles de Thoiry un peu moins. Et pourtant, les lumières du zoo n’ont rien à envier à celle du jardin parisien. Les décors sont même plus impressionnants du côté des Lumières Sauvages de Thoiry dans les Yvelines.

Pourquoi on aime : se balader la nuit au milieu des illuminations, c’est un peu un moment féérique. Que l’on soit petit ou grand, la magie opère toujours ! Et avec pas moins de 600 sculptures réparties dans son parc (pas à proximité des animaux), Thoiry nous fait voyager très loin. Avec en 2020 le thème de l’évolution.

Tarif unique 15,00 €

Parcs d’attractions et fêtes foraines : pour faire le plein de sensations fortes

Kézako ? On ne pense pas forcément aux parcs d’attractions et aux fêtes foraines quand on pense à Paris et sa région, et pourtant ! Entre Disneyland à Marne-la-Vallée, la Foire du Trône ou encore la Fête des Loges à Saint-Germain-en-Laye, il y a de quoi s’amuser avec ses proches. Et sans pour autant trop s’éloigner de la capitale. On peut également citer le Jardin d’Acclimatation dans le bois de Boulogne.

Pourquoi on aime : lorsqu’il fait beau, une sortie aux parcs d’attractions est toujours la bonne idée qui fera plaisir à toute la famille, les petits comme les grands ! Malgré le prix parfois élevé, ce sont des lieux à visiter au moins une fois.

À partir de 54,00 € pour les enfants (1 journée) à Disneyland Paris

Évasion Canine : des activités originales avec des chiens de traîneau

Kézako ? Pour sortir un peu du cadre de Paris et changer d’air, la forêt de Fontainebleau est l’endroit idéal. Celle-ci accueille d’ailleurs une activité très originale : du sport en compagnie de chiens de traîneau. Cette activité est proposée par Évasion Canine.

Pourquoi on aime : car les activités ne sont pas seulement disponibles en hiver comme on peut le craindre mais aussi en été ! Entre le baptême en kart tiré par la meute de chiens ou encore le “canirando” de la randonnée aux côtés des chiens, on est servi. On vous l’avoue la balade en traîneau nous replonge directement en enfance.

À partir de 40 € le week-end et pendant les vacances pour les moins de 10 ans

Marin d’eau douce : les bateaux sans permis qui font mouche

Kézako ? Louer un bateau sans permis pour profiter des joies du bassin de la Villette, du canal de l’Ourcq ou encore du canal Saint-Martin ! C’est en fait l’activité idéale pour profiter de Paris sous un nouveau jour.

Pourquoi on aime : très loin des bateaux de croisière classiques, ces bateaux électriques sans permis permettent de visiter la capitale différemment. On peut en profiter de 5 jusqu’à 11 personnes. Cela reste intimiste pour naviguer à sa convenance !

À partir de 8,00 € par personne

Créer son foulard en soie à Paris : un atelier original pour laisser parler sa créativité

Kézako ? Le foulard est le comble du chic parisien. Ainsi ce que propose cet atelier, c’est de vous faire réaliser un carré de soie unique avec des modèles prédéfinis par l’hôte. Donc pas besoin d’être un as en dessin pour créer de jolis foulards à porter pour les petites comme les grandes occasions. Le rendez-vous est donné devant le café La Fourche Royale à Montmartre.

Pourquoi on aime : loin d’être un atelier sans âme, l’hôte Marie-Sophie offre à ses invités un véritable havre de paix dans son jardin aux environs de Montmartre. Les motifs des foulards sont confectionnés avec soin pour refléter l’élégance et le raffinement parisiens. Il ne vous reste alors plus qu’à peindre le carré de soie selon vos goûts et vos envies. Pour couronner le tout, on profite à la fin de la séance de petites pâtisseries. Un atelier original et créatif, à faire !

135,00 € par personne

Laboté : la meilleure boutique pour des soins beauté personnalisés

Kézako ? Pile dans la tendance de la personnalisation des produits de beauté, la boutique Laboté crée votre élixir sur-mesure en seulement quelques minutes. Adieu les cosmétiques standardisés qui ne correspondent pas à votre type de peau, Laboté vous offre le soin beauté parfaitement adapté à votre peau ! Rendez-vous dans le 6e arrondissement de Paris pour en profiter.

Pourquoi on aime : parce que recevoir sa crème ou son sérum personnalisé n’a jamais été aussi simple. Un passage dans la boutique suffit pour faire son diagnostic de la peau et ressortir avec son produit conçu sur-mesure dans le labo de la boutique ! En bonus, les cosmétiques sont vegan et respectueux de l’environnement. Que demander de plus ?

27,00 € pour un soin ciblé

Parcs aquatiques : pour s’amuser au coeur de grands complexes aquatiques

Kézako ? La région parisienne héberge plusieurs parcs aquatiques qui feront sûrement rêver petits et grands. Tels que le Domaine Villages Nature Paris de Center Parcs ou Aquaboulevard. Le premier bénéficie d’un gigantesque complexe aquatique qui s’étale en intérieur et en extérieur. Il est situé à Marne-la-Vallée non loin de Disneyland Paris.

Pourquoi on aime : si vous êtes de passage à Paris ou que vous vivez à Paris, les parcs aquatiques sont un indispensable à connaître ! On y passe facilement la journée grâce à des attractions en tout genre. Des attractions de plus en plus soignées au fil des années.

À partir de 35,00 € pour Aquaboulevard

Personnaliser son parfum au Musée du Parfum Fragonard : un atelier ludique pour créer son propre parfum

Kézako ? L’atelier propose de créer et personnaliser sa propre senteur d’eau de toilette au sein du Musée du Parfum, un lieu exceptionnel en plein coeur du 9ème arrondissement.

Pourquoi on aime : car ce n’est pas tous les jours qu’on peut se lancer dans la création de son propre parfum. Ici, en plus de choisir les senteurs qui nous conviennent le plus on en apprend davantage sur l’origine et l’histoire du parfum. Puis l’on repart avec sa fragrance à son image et de bons souvenirs !

95,00 € par personne

Droneez : pour maîtriser la conduite d’un drone

Kézako ? Une salle de pilotage de drones qui convient autant pour les débutants que pour les personnes aguerries souhaitant un endroit où pratiquer. La salle est la première du genre dans la région parisienne, elle se situe à Malakoff.

Pourquoi on aime : il s’agit d’un vrai lieu polyvalent pour apprendre ou perfectionner la gestion d’un drone. Envie de piloter et de faire des courses, de prendre des cours particuliers ou d’avoir la certification télépilote ? Droneez propose toutes ces activités et plus. De quoi satisfaire les passionnés de drones en tout genre.

Découverte 25,00 €/h

Éléphant Paname : un hôtel particulier aux multiples visages

Kézako ? Cet hôtel particulier cache bien des secrets, il abrite à la fois des studios de danse, des spectacles, des concerts ou encore des expositions. L’art fait vivre ce lieu plein de magie et qui reste encore confidentiel. À visiter dans le 2e arrondissement de Paris.

Pourquoi on aime : parce que c’est un endroit qu’on ne trouve nulle part ailleurs à Paris et qui pourtant déborde d’énergie et de passion. Outre les espaces cités plus haut, l’hôtel particulier accueille un café joliment décoré qui nous donne envie d’y rester des heures. Et l’on peut même prendre des cours de danse ou d’autres sports.

Les tarifs varient en fonction des activités

Intégrer une brigade le temps d’un service : pour découvrir l’envers du décor de la cuisine d’un restaurant

Kézako ? Op’n Kitchen vous offre la possibilité de vous glisser dans la peau d’un apprenti cuisinier aux côtés d’un chef et de sa brigade peu importe où dans Paris. Des cours culinaires au plus près de l’action, difficile de faire mieux !

Pourquoi on aime : parce que c’est un cours qui met dans les conditions réelles du travail de cuisinier. On cuisine et on participe même au dressage des assiettes ! Mais si vous êtes débutant, pas de soucis à se faire. Vous pouvez aussi observer la confection des plats sans participer.

À partir de 70,00 €

Meilleurs Activités à Sensations fortes

Quoi de tel que le sport pour se changer de la folie parisienne et évacuer le stress de la semaine ? Et Paris ne manque pas de cours originaux pour vous faire vous dépenser de façon originale !

Fly Yoga : du yoga dans les airs

Kézako ? On voit cette tendance gagner du terrain depuis quelques années déjà. Fly yoga ou yoga aérien, c’est l’art et la manière de conjuguer méditation avec une bonne touche de fitness, tout ça dans les airs. Rendez-vous dans le 9e arrondissement pour découvrir ces cours originaux.

Pourquoi on aime : cette nouvelle manière très aérienne de faire du yoga permet d’améliorer sa dextérité et sa souplesse la tête dans les nuages. En plus de se re-concentrer sur soi-même. Et si Instagram est votre réseau de prédilection, le fly yoga est le sport idéal pour poster de beaux clichés…

Pass découverte de 3 cours pour 59,00 €

Punch Boxing Studio : studio premium de boxe et bootcamp

Kézako ? Cette salle de sport haut de gamme nouvelle génération a récemment pris ses quartiers à Paris à quelques encablures du Louvre. Elle met largement à l’honneur la technologie dans son studio.

Pourquoi on aime : exit la salle classique, ici on se défoule dans une atmosphère sombre et électrisante. La séance de 50 minutes est intense et permet de travailler tout son corps. Mi-boxe mi-bootcamp, le concept a su séduire nombre de parisiens. En plus, la musique invite davantage à se dépasser.

À partir de 29,00 € pour 1 session

MMA Factory : pour s’initier aux sports de combat

Kézako ? Le MMA ne doit sûrement pas vous être inconnu.e. Ce sport de combat est souvent médiatisé. Et grâce à la MMA Factory, on peut maintenant s’essayer à ce sport en toute sécurité dans le 12e arrondissement de Paris.

Pourquoi on aime : la MMA Factory n’est pas seulement une salle de sport mais aussi un lieu d’entraînement pour les athlètes de haut niveau dans ce domaine. On bénéficie donc d’un cadre privilégié en s’entraînant dans ce lieu. Les coaches sont également des professionnels reconnus ! La salle laisse le choix entre 7 disciplines qui comprennent notamment le MMA, la boxe anglaise, le wrestling ou encore le jujitsu brésilien.

À partir de 20,00 € par séance

Les Cognées : le lancer de haches pour se défouler

Kézako ? Si vous êtes à la recherche d’une discipline insolite, on a trouvé la perle rare ! Ici, le lancer de haches est à l’honneur pour se défouler comme il se doit après une dure journée de labeur. Le lieu dans le 18e arrondissement est bien entendu sécurisé pour s’amuser sans craindre de se faire mal. Et les instructeurs sont là pour nous aider.

Pourquoi on aime : le concept est tout frais et c’est d’ailleurs le premier centre de lancer de haches en France. De quoi aiguiser notre curiosité… On regrette peut-être juste le fait que l’activité devienne répétitive au bout d’un certain temps. Mais pour une activité entre amis ou collègues, ça reste un bon plan !

57,00 € par cible (pour 3 personnes)

iFLY : la chute libre indoor

Kézako ? De la chute libre mais en intérieur à Vill’Up. On y gagne les sensations avec le stress en moins ! L’activité se passe dans une soufflerie verticale où l’on est projeté en l’air jusqu’à 18 mètres de haut.

Pourquoi on aime : ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de sauter dans le vide et de se sentir voler en toute liberté. Rien que pour ça l’expérience vaut le détour ! C’est comme si l’on sautait dans le vide à 4000 mètres d’altitude, sensations fortes garanties… Et récemment iFLY a mis en place une expérience en réalité virtuelle pour être totalement plongé dans l’action.

49,90 € pour le Baptême en Chute Libre

Let’s Jump Paris Sud : le plus grand parc de trampolines d’Europe

Kézako ? Un parc à trampoline ou l’endroit rêvé pour faire dépenser vos enfants dans un environnement sécurisé. Le parc s’étend sur 4000 m2 à Palaiseau, il s’agit en fait du plus grand parc trampoline d’Europe.

Pourquoi on aime : le parc est composé de plusieurs activités pour varier les plaisirs, on y trouve entre autres le “main court” avec les trampolines classiques. La partie “ninja warrior” qui revient à un parcours d’agilité ou encore l’”accrobranche indoor” avec 3 niveaux de difficulté. Avec 10 activités en tout, on ne risque pas de s’ennuyer.

À partir de 14,00 € par personne

Koezio : le meilleur parc d’aventures en immersion

Kézako ? Un parc de loisirs et d’aventures situé dans le centre commercial Carré Sénart aux environs de Paris. Le truc en plus : le lieu est dynamique et marie à merveille des décors classiques avec des parties plus tournées vers le numérique.

Pourquoi on aime : l’ambiance du lieu permet de totalement s’immerger dans l’action et de créer une vraie cohésion de groupe. On y passe vraiment un bon moment que ce soit entre amis ou en famille. De plus Koezio propose plusieurs activités, certaines qui demandent davantage de réflexion et d’autres plus sportives.

29,00 € pour les adultes (pour les billets achetés sur le site web)

BLAST : le parkour mais à l’intérieur

Kézako ? Une salle qui mêle le ninja warrior, le parkour et le crosstraining. Ces termes ne vous parlent pas ou très peu ? On vous explique en quelques mots de quoi il s’agit. Le ninja warrior consiste en une suite d’obstacles pour démontrer sa force physique. Pour ce qui est du parkour, c’est un sport acrobatique et impressionnant exécuté en milieu urbain. Enfin, le crosstraining est un mélange de différents exercices effectués en salle de sport.

Pourquoi on aime : Blast n’est pas seulement réservée aux petits mais également aux adultes (sportifs aguerris ou non) avec de vraies attractions sportives qui changent. Coup de coeur pour l’activité ninja warrior où l’on a pu s’essayer à des épreuves mythiques !

Cours collectif d’1 heure 18,00 €

Sport Saber League : pour apprendre à manier le sabre laser

Kézako ? Pour se croire comme dans Star Wars ou presque… Sport Saber League est une académie de sabre laser ! Oui, ça existe bel et bien. Alors si vous avez toujours rêvé de combats à l’épée ce lieu sportif est fait pour vous.

Pourquoi on aime : parce que c’est en fait un vrai sport de combat que l’on découvre une fois paré de notre sabre. Il y a toute une technique que l’on apprend à maîtriser au fur et à mesure du temps. L’académie propose des cours à l’année ou des cours découvertes pour les curieux.se intrigué.e.s par ce sport qui il faut le dire sort bien de l’ordinaire. Mais également des cours privés qui comprennent de 4 à 14 personnes.

Les prix ne sont pas indiqués

Bubble Bump : le foot dans des bulles

Kézako ? Jouer au foot de manière insolite et sans prise de tête. Le concept : du foot mais avec un petit inconvénient tout de même, le haut du corps est entouré d’une bulle remplie d’air. Pour des parties de jeux endiablées. Vous pouvez retrouver Bubble Bump à La Défense, à Meudon ou Portes d’Ivry.

Pourquoi on aime : parce qu’on est sûr de passer un bon moment de rires et d’amusement que l’on soit sportif ou non ! Le jeu se joue à 4 contre 4 ou 5 contre 5, parfait si vous souhaitez y aller avec votre bande de potes.

16,00 € pour 30 minutes (6 à 10 personnes)

Meilleurs lieux Atypiques à visiter

Si vous avez déjà visité 100 fois la Tour Eiffel ou le Sacré-Coeur ou que vous cherchez des lieux étonnants dans Paris et sa région, voici la liste qui va vous sauver la mise ! Nous vous avons concocté un programme à base de nature et de culture, découvrez-les dès maintenant…

Le Barn : un hôtel atypique pour une expérience nature

Kézako ? Cet hôtel original implanté dans la forêt de Rambouillet vous accueille pour une expérience des plus atypiques. Un lieu de vie et de sport, tout ça en totale cohésion avec la nature. Le Barn propose un cadre idyllique pour se changer de l’environnement urbain de notre chère capitale avec en plus un très large éventail d’activités. Car qui dit nature ne dit pas forcément ennui !

Pourquoi on aime : c’est bien simple, le lieu est magnifique et permet de s’évader et de se ressourcer le temps d’un week-end ou plus. Le charme de la campagne opère en un instant… Parmi les activités que l’on retient, l’ensemble spa avec notamment les bains nordiques ou encore la partie équitation.

À partir de 169,00 € petit-déjeuner inclus

Grand Paris du brutalisme : pour re-découvrir la banlieue à travers son architecture

Kézako ? Faire le plein de culture architecturale dans le Grand Paris. Et pas n’importe quelle culture puisqu’il s’agit là du brutalisme. Un courant moderne associé aux bâtiments en béton et aux lignes brutes. Et avec en figure de proue le célèbre architecte Le Corbusier.

Pourquoi on aime : que vous soyez fan d’architecture ou non, le brutalisme ne laisse pas indifférent. Et ça tombe bien car le Grand Paris regorge de ce style de bâtiments, souvent considérés comme austères mais également fascinants. Les lieux à ne pas manquer : les Maisons-Fleurs à Créteil, le Centre national de la danse à Pantin, Les Étoiles à Ivry-sur-Seine… Il y en a toute une liste longue comme le bras.

Gratuit

Le village d’Auvers-sur-Oise : pour partir sur les traces des impressionnistes

Kézako ? Ce village du Val-d’Oise dira sûrement quelque chose aux amateurs et amatrices d’art. Car c’est là que Van Gogh a puisé son inspiration pour réaliser nombre de ses oeuvres, on pense notamment à l’église d’Auvers-sur-Oise. Mais c’est en fait tout le courant impressionniste que l’on retrouve au fil des rues et des bâtiments du village.

Pourquoi on aime : une escapade dans les pas des impressionnistes, c’est ce que propose ce charmant village. Il abrite le musée de l’Absinthe, le musée Dabigny, l’auberge Ravoux (là où Van Gogh avait ses habitudes) entre autres… Des lieux chargés d’histoire qu’il ne faut pas manquer de visiter !

Maison Van Gogh : 6,00 €

Propriété Caillebotte : sortir de Paris pour découvrir le domaine du peintre Gustave Caillebotte

Kézako ? On reste dans le domaine de l’impressionnisme avec cette propriété pas comme les autres. Elle comprend une maison que l’on peut visiter ainsi qu’un magnifique parc pour profiter de l’été avec des fabriques. Pour mieux situer le domaine, il faut savoir qu’il se trouve à Yerres dans l’Essonne.

Pourquoi on aime : car c’est un vrai petit coin de verdure et de culture aux portes de Paris ! On admire la décoration de la maison ainsi que les oeuvres du peintre Gustave Caillebotte. À l’extérieur, on découvre un parc immense avec une multitude de fabriques toutes plus différentes les unes que les autres. En outre, la demeure accueille régulièrement des expositions d’art diverses et variées.

Maison Caillebotte 8,00 € (5,00 € tarif réduit)

La Recyclerie : le lieu écologique aux mille facettes dans une ancienne gare

Kézako ? La Recyclerie est un lieu hors du commun en plein Paris dans le 18e arrondissement installé à la place d’une ancienne gare de la petite ceinture. Le concept ? Un endroit plein de vie qui prône l’éco-responsabilité.

Pourquoi on aime : c’est un lieu sans pareil dans la capitale pour se détendre, chiner, manger des produits frais et sains, boire un coup… En gros La Recyclerie offre un environnement propice au partage et à l’apprentissage d’un mode de vie éco-responsable au travers de différents ateliers. Le tout dans un cadre original et aménagé avec beaucoup de goût et d’idées !

CAFÉ-CANTINE : à partir de 11,75 € (midi) et 13,00 € (soir)

The Mad Dimension : le musée le plus instagrammable de la capitale

Kézako ? Un musée au coeur du Manoir de Paris dans le 10e, avec une particularité : un musée dit “instagrammable” parfait pour poster des selfies sur son compte ! L’exposition est éphémère et se tiendra jusqu’au 20 septembre 2020. Alors on se dépêche de réserver sa place.

Pourquoi on aime : le musée offre plusieurs espaces originaux, des espaces interactifs dont vous êtes un peu la pièce manquante. En gros, les décors n’attendent que vous pour réaliser un selfie plus que réussi !

20,00 € (17,00 pour les moins de 16 ans)

Meilleurs Restaurants & Bars originaux et insolites

Paris fourmille de restaurants, bars et café au concept unique de par leurs saveurs ou leur ambiance pas comme les autres. De la cuisine française à la cuisine japonaise en passant par l’italienne, tour de table des lieux qui vont faire danser vos papilles !

Dans le Noir ? : le restaurant le plus étonnant à l’aveugle

Kézako ? Un restaurant plongé dans l’obscurité la plus totale où les plats gastronomiques sont servis par des non-voyants. C’est de loin l’expérience culinaire de la plus insolite que nous ayons testée ! À retrouver rue Quincampoix vers le Centre Pompidou.

Pourquoi on aime : le concept de ce restaurant est unique en son genre. Avant de passer à table, il y a l’étape de l’installation des convives. On rentre dans la salle du restaurant par groupes d’environ 15 personnes à la queue leu leu (drôle d’entrée !). Ensuite vient l’arrivée des plats et là il faut apprendre à manger dans la pénombre… Un peu difficile au début mais l’on s’y fait vite et on se concentre davantage sur le goût. Les ingrédients qui composent les plats ne sont divulgués qu’une fois le repas terminé. Les mets sont fins, un vrai régal. Pour l’ambiance et le goût, ça vaut la peine d’y faire un tour !

Formule 2 plats : 43,00 € le midi, 48,00 € le soir

Kodawari Tsukiji : le ramen qui vous amène tout droit à Tokyo

Kézako ? Manger des ramens de qualité dans un lieu extraordinaire : le restaurant a l’allure d’un véritable marché de Tokyo. Et tout ça situé dans un des coins les plus beaux de Paris, rue de Richelieu à proximité du Louvre. Kodawari Tsukiji est la deuxième enseigne de Jean-Baptiste Meusnier installée à Paris après Kodawari Yokocho.

Pourquoi on aime : loin de faire kitsch, le décor de ce restaurant est hyper travaillé pour nous transporter directement à Tokyo. Avec le bruit de fond en prime. L’immersion est totale ! Niveau goût, là encore c’est un sans-faute. Nous avons testé le paitan de daurade royale et lotte, un régal qui reste abordable (les prix des plats varient en 12 et 14 euros). Et même sans prendre de dessert, on ressort du restaurant bien calé.

À partir de 12,00 €

Le restaurant du musée d’Orsay : de l’art jusque dans les assiettes

Kézako ? Comme son nom l’indique il s’agit d’un restaurant situé dans un des plus beaux musées de Paris : le musée d’Orsay. Et c’est loin d’être un restaurant quelconque car il bénéficie d’un superbe cadre en plus d’une cuisine gastronomique.

Pourquoi on aime : pour le cadre idyllique sans oublier le service impeccable digne du lieu dans lequel le restaurant se trouve. Un resto gastronomique, oui. Et abordable en plus de ça ? Encore oui. N’hésitez donc pas à y aller lors d’une visite de musée afin de goûter aux mets soignés proposés par le chef !

À partir de 22,00 €

Le Dôme du Marais : un restaurant magnifique dans une ancienne salle des ventes

Kézako ? Ce restaurant bien caché dans le Marais s’avère en fait être une ancienne salle des ventes du Mont de Piété. Mélange de l’ancien avec la modernité de la cuisine, l’établissement est tout bonnement un incontournable du quartier.

Pourquoi on aime : car le lieu est chargé d’histoire et vraiment grandiose. Le restaurant est divisé en deux parties, l’une sous la verrière et l’autre sous le dôme, logique. L’avantage du menu ? Une personne peut commander plusieurs petits plats, un concept qui rappelle les tapas. Ainsi pas de jaloux, on goûte un maximum de plats aux accents asiatiques. Le tout est raffiné et en plus les desserts sont à tomber ! Pour les aficionados du brunch, ça tombe bien Le Dôme du Marais en propose tout un menu.

À partir de 23,00 € par personne

RAN : le japonais haut de gamme le plus prisé de Paris

Kézako ? Dans un cadre luxueux, on y déguste les classiques de la cuisine japonaise par le chef Shuhei Yamashita. Le restaurant a investi l’intérieur d’un ancien hôtel particulier. D’où le charme qui ressort fortement du lieu.

Pourquoi on aime : exit les japonais qu’on trouve régulièrement dans Paris, ici la qualité fait la différence. La cuisson des plats est maîtrisée à la perfection et offre une tout autre saveur aux mets japonais. Un régal qui se poursuit au bar à cocktails dans l’entrée du restaurant. Il faut néanmoins débourser un peu pour profiter du RAN, mais ça vaut le coup.

À partir de 17,00 € par personne (pour les plats)

Assemblages : dégustation de vins dans un atelier d’artiste

Kézako ? Un bar à vin qui se situe dans un atelier d’artiste dans le 4e arrondissement ! On doit la décoration à l’ébéniste créateur de mobilier Éric Wilmot. Le restaurant fait même office de brunch le dimanche, que demander de plus ?

Pourquoi on aime : la décoration faite maison donne un vrai cachet à ce lieu qui se trouve en plus dans un quartier rempli d’histoire, le Marais. Un restaurant dont la décoration change au gré des oeuvres créées par l’artiste Éric Wilmot. Venez-y pour passer un excellent moment entre ami.e.s ou en tête-à-tête !

À partir de 6,00 € pour la dégustation de vins au verre 12 cl

Pizza sur Seine : une véritable pizzeria flottante

Kézako ? Les pizzas on connaît, mais dévorer une pizza sur la Seine ? Un concept bien alléchant rendu réel par Le Diamant Bleu. Au programme, 1h45 de croisière sur la Seine à bord du bateau Daniel’s avec dégustation de pizzas. Le plus : les pizzas sont réalisées par Ludovic Bicchierai, élu meilleur pizzaïolo du monde en 2016 au concours de Parme. Le bateau part du Port de Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de Paris.

Pourquoi on aime : parce qu’on se retrouve à manger une pizza dans le meilleur cadre possible (vue sur la Tour Eiffel, le Pont Alexandre III et plus encore…). Le bateau peut accueillir jusqu’à 80 personnes et offre une vue imprenable sur Paris grâce à sa petite terrasse. On peut se servir jusqu’à 6 parts de pizza, de quoi déjà bien se remplir l’estomac !

35,00 € (39,00 € pour le brunch du dimanche)

The Cure : le restaurant qui s’adapte à votre humeur

Kézako ? Un restaurant dans lequel on mange en fonction de son “mood” entendez par là son humeur du moment. Une enseigne originale qui rien que pour le concept vaut le détour ! On retrouve le restaurant dans le 9e arrondissement de la capitale.

Pourquoi on aime : peu importe votre état d’esprit, le restaurant a un bon petit plat (et dessert) pour combler vos attentes. Pour les épuisés, les énervés, les sportifs et d’autres encore, il y a un mets qui correspond. Un vrai “laboratoire d’humeurs” comme il se décrit lui-même. De quoi aiguiser notre curiosité. Les ingrédients sont de saison et on se régale même en mangeant healthy.

Les prix ne sont pas indiqués

Atelier Mikki : la fusion inédite des crêpes et des makis

Kézako ? Mélanger les influences bretonnes et japonaises en cuisine, oui ça existe ! Cette invention de la street food s’appelle l’Atelier Mikki et on la trouve rue de Turenne. Goût salé comme sucré, difficile de ne pas succomber aux concepts de “makis crêpes”.

Pourquoi on aime : l’idée de mixer la Bretagne et le Japon dans une assiette peut en effrayer plus d’un, mais n’ayez crainte ! L’alliage des deux est réalisé avec goût, la pâte à crêpe prend la forme d’un maquis tandis que les ingrédients rappellent le Japon. Un mélange des genres extrêmement bien dosé. Pour les desserts, on est plutôt du côté français avec des inventions toutes plus alléchantes les unes que les autres.

8,00 € pour 8 mikki salés et 6,00 € pour 8 mikki sucrés

Le Wagon Bleu : manger dans l’Orient-Express

Kézako ? Un restaurant en plein Paris qui nous transporte ailleurs. Car oui, on se retrouve à manger dans un véritable wagon de l’Orient-Express ! Un cadre exceptionnel agrémenté par une cuisine corse généreuse.

Pourquoi on aime : on se croirait presque dans un film en mangeant dans cet ancien wagon de l’Orient-Express. Rien que pour le dépaysement et le rêve offert nous validons l’établissement. Mais le Wagon Bleu ne se contente pas seulement du lieu mais aussi de servir une cuisine avec du caractère. Cuisine qui en met plein la vue et les papilles !

À partir de 15,00 €

Peonies : le coffee shop le plus fleuri de Paris

Kézako ? Un café très fleuri qui sort du lot à Paris. À la fois coffee shop et fleuriste, Peonies apporte une petite touche de charme à la rue du Faubourg Saint-Denis ! Un bon plan à découvrir d’urgence si ce n’est pas déjà fait.

Pourquoi on aime : le concept est frais et vraiment original. On se régale notamment du grilled cheese copieux à souhait. Que ce soit pour le petit-déjeuner, le brunch ou le goûter vous trouverez forcément votre bonheur avec les produits de saison choisis avec soin. La cerise sur le gâteau ? Ressortir avec un beau bouquet de fleurs. Une expérience réussie de bout en bout.

À partir de 6,50 € pour le brunch

Privé de Dessert : un restaurant singulier où les plats ont une allure de desserts

Kézako ? Un restaurant où tout est à l’envers. Les plats se présentent sous forme de desserts et vice-versa ! De quoi perdre la tête et mettre nos papilles sens dessus-dessous… Pour goûter à ces assiettes insolites, ça se passe dans le 9e arrondissement de Paris rue Lallier.

Pourquoi on aime : les trompe-l’oeil sont réussis à merveille. Difficile de ne pas s’y méprendre. Et derrière le goût est lui aussi réussi. On valide notamment les churros ainsi que la chantilly goût salé.

À partir de 14,00 €

Le 404 : pour manger le meilleur couscous de Paris

Kézako ? Nous n’avons pas encore parlé de cuisine du Maghreb à Paris. Voilà chose faite avec le 404 ! Un restaurant rue des Gravilliers qui nous emporte directement au Nord de l’Afrique avec des mets délicieux et une décoration hyper travaillée.

Pourquoi on aime : dès l’entrée, on oublie Paris et on voyage de l’autre côté de la Méditerranée ! Le décor du restaurant est somptueux tout comme les assiettes. Des plats savoureux avec de nombreuses possibilités… Entre starters, couscous ou encore tajines, choisir s’avère très compliqué.

À partir de 16,00 €

Le Train Bleu : l’adresse exceptionnelle Gare de Lyon

Kézako ? Manger dans la Gare de Lyon dans un restaurant gastronomique au cadre onirique et grandiose. Entre moulures et dorures, on déguste des plats de prestige préparés par de vrais chefs. Qui dit mieux ?

Pourquoi on aime : difficile d’imaginer un lieu pareil dans une gare ! Et pourtant Le Train Bleu nous emporte ailleurs sans même avoir besoin de prendre le train… Un lieu très prisé des touristes mais un peu moins des Parisiens. Alors allez-y sans hésiter.

À partir de 29,00 €

Sortir le soir : les Meilleures Choses à Faire la nuit

On oublie les bars classiques pour se laisser tenter par des expériences totalement insolites ! Que diriez-vous par exemple d’un bar de glace ou d’un bar au fond d’une épicerie rien de plus normal ? Jetez un oeil à notre liste pour en découvrir davantage…

Ice Kube Bar : pour vivre une expérience glacée dans un bar à cocktails

Kézako ? Un bar “givré” dans l’hôtel 4 étoiles le Kube Paris situé dans le 18e arrondissement, on y consomme des cocktails faits maison. Ce concept unique ne se trouve nulle part ailleurs à Paris. La température du bar ? -20° tout de même… Gare aux plus frileux d’entre vous. Heureusement le bar prête une doudoune ainsi que des gants pour surmonter le froid polaire.

Pourquoi on aime : on connaît quelques bars atypiques mais celui-là dépasse nos attentes. Un bar express où on reste grand max 25 minutes dû au froid. La déco sort tout droit d’un film apocalyptique. Durant le court temps qu’on passe dans le bar on profite de cocktails détonnant préparés par les mixologues de l’hôtel.

Prix moyen 25,00 €

Yoyo : des soirées inoubliables dans le Palais de Tokyo

Kézako ? Un club dans l’enceinte du Palais de Tokyo ! Ce musée qui accueille des expositions d’art moderne et contemporain dans le très chic 16e arrondissement de la capitale.

Pourquoi on aime : déjà pour le cadre, ce n’est pas tous les jours qu’on peut danser en plein coeur d’un musée… Ensuite la musique, un concentré d’artistes issus de la scène underground pour un son contemporain dans l’ambiance du musée.

Les prix ne sont pas indiqués

Rooftop Mama Shelter Paris East : le rooftop le plus accueillant de Paris

Kézako ? Ce rooftop qui domine Paris se trouve en haut de l’hôtel Mama Shelter dans le 20e arrondissement. Pour se la couler douce les soirées d’été, c’est l’endroit rêvé.

Pourquoi on aime : cette chaîne hôtelière est reconnue pour son concept novateur qui met la convivialité au coeur de son processus. Une ambiance de vacances et de soirées à la plage pour ce rooftop décoré façon bohème. Des hamacs et des canapés confortables composent l’espace et à la nuit tombée les guirlandes s’allument pour une atmosphère un peu magique !

Menu à 49,00 €

ABQ Paris : fabriquer ses propres cocktails dans une ambiance à la Breaking Bad

Kézako ? Dans un univers semblable à celui de Breaking Bad, on fabrique puis on consomme nos propres cocktails. Un concept anglais à l’origine qui a conquis nombre de parisiens en quête de nouveauté et d’atypique. On trouve ce bar éphémère dans le 19e arrondissement de Paris.

Pourquoi on aime : le bar prend soin de mettre tout de suite dans l’ambiance les consommateurs avec des tenues adéquates. La combinaison jaune est de mise ! La panoplie complète à la manière de Breaking Bad vous attend. Une fois le tout enfilé, place aux cocktails, et là on se livre à une expérimentation de taille. Concevoir son propre cocktail : qu’il soit moléculaire ou classique !

33,00 € par personne

L’Épicier : le speakeasy le mieux caché de Paris

Kézako ? Les bars cachés ou speakeasy ont le vent en poupe dans la capitale. À la manière des bars durant la Prohibition, on s’y glisse à travers des portes cachées ou autres idées originales. L’Épicier empreinte ce concept et comme son nom l’indique on y rentre via une épicerie classique mais seulement d’apparence ! Un soupçon d’interdit et de mystère qui plaît forcément.

Pourquoi on aime : car rien que pour entrer dans le bar, il faut dénicher la porte secrète au coeur de l’épicerie. Une fois à l’intérieur du speakeasy, on pénètre dans un lieu atypique aux influences marocaines. Avec de bons cocktails en prime.

Les prix ne sont pas indiqués

Fat. : la bande-son hip-hop de vos soirées

Kézako ? Si vous êtes à la recherche d’un bon bar avec en plus de la bonne musique, le Fat pour (French Art Touch) est pile poil le bar qu’il vous faut ! Et dans un quartier animé qui plus est, j’ai nommé le Marais.

Pourquoi on aime : le bar s’est imposé comme un incontournable des nuits parisiennes avec un concept qui mixe les influences du street art avec le hip-hop. On y déguste des cocktails en écoutant le rap des années 2000 avec quelques sons électro. Sans oublier la street food avec grilled cheese ou encore pizza !

Carte des cocktails 11,00 € (7,00 € pour les cocktails sans alcool)

BAM Karaoke Box Parmentier : un bar insolite qui abrite un karaoké

Kézako ? Un bar qui fait également office de karaoké dans un quartier bouillonnant, celui de Parmentier ! N’ayez crainte, le karaoké est loin d’être kitsch mais reprends les codes des karaokés en Asie.

Pourquoi on aime : la possibilité de privatiser une salle pour passer une soirée mémorable entre ami.e.s ! En plus de cet avantage, le bar est joliment décoré, le personnel hyper sympa et aux petits soins et la déco moderne et originale.

Réservation d’une salle de karaoké pour 6 personnes : 7,00 €/pers/h