Le Paris Fan Festival, la grande messe de la pop culture, ouvre du 7 au 8 mai

Le Paris Fan Festival propose aux visiteurs une immersion complète dans l’univers ô combien iconique de la Pop Culture. Pour cette première édition qui se tiendra du 7 au 8 mai au Paris Event Center, venez participer à des animations et des activités autour de vos univers préférés : cinéma et séries, manga et comics, gaming et jeux de société, lifestyle et fooding.

Après deux ans de pandémie, les festivals sont enfin de retour ! Avec tous ces festivals très attendus et qui refont surface peu à peu, on compte déjà parmi eux un petit nouveau : le Paris Fan Festival. Dédié aux fans de Pop Culture, le festival vous donne rendez-vous Porte de la Vilette et vous propose des shows, des expositions, des conférences, des invités spéciaux, des séances de dédicaces, des ateliers divers et variés pour partager autour de la passion du jeu vidéo, des mangas et du cinéma.

Une programmation variée qui met la Pop Culture à l’honneur

Des expositions et des ateliers pour les cinéphiles fans de super-héros

Une exposition en partenariat avec Parallel Life Studio : pour découvrir des costumes et des accessoires réalisés par des professionnels du cinéma et des effets spéciaux.

: pour découvrir des costumes et des accessoires Une exposition pour les fans de Batman : avec la présentation de deux véhicules de légende. La célèbre Batmobile du film de Tim Burton de 1989, ainsi que la Batpod, l’impressionnante moto de Batman dans le film Dark Knight de Nolan .

: avec la présentation de deux véhicules de légende. La du film de Tim Burton de 1989, ainsi que la de Batman dans le film . Un atelier FX : un atelier spécialisé dans la création et la réalisation de décors, de prototypes, de maquettes et masques qui présentera les étapes du moulage pour donner vie à des personnages bluffants de réalisme .

: un atelier spécialisé dans la création et la réalisation de décors, de prototypes, de maquettes et masques qui présentera les étapes du moulage pour donner vie à . Un atelier “toy picture” et des dioramas : avec des artistes photographes passionnés mettant en scène tous les personnages iconique de la Pop Culture à travers des décors créés de toutes pièces.

avec des artistes photographes passionnés mettant en scène tous les personnages iconique de la Pop Culture à travers des décors créés de toutes pièces. Deux scènes destinées à de nombreux shows et conférences : avec les professionnels du métier (comédiens, réalisateurs, créateurs), mais aussi des influenceurs et des journalistes pour partager autour de la thématique des Super-Héros.

Des invités de marque

Les festivalier auront l’occasion de rencontrer des stars du petit et du grand écran durant les deux jours du festival avec comme invités :

Matt Smith (Doctor Who)

(Doctor Who) Tyler Hoechlin (Superman & Lois)

(Superman & Lois) Holly Marie Combs (Charmed)

(Charmed) Charlie Heaton (Stranger Things)

(Stranger Things) Simon Hastier (Kaamelott, Hero Corp)

À lire aussi : Les meilleurs sites pour voir des séries en ligne gratuitement

Manga, compète et bubble tea

Le Paris Fan Festival n’a pas oublié les fans de manga et leur porpose de rencontrer plusieurs éditeurs (Ki-oon, Lumen, Mangetsu) qui viendront présenter leurs nouveautés et proposeront des animations autour de titres comme Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, ou encore Frieren.

Le studio NSWorld, réalisera une exposition mettant en scène des figurines des plus grands héros du manga (Naruto, Jujustu Kaisen, My Hero Academia, Dragon Ball Z, Pokemon) et le Cosplay sera particulièrement mis à l’honneur avec une compétition sur la grande scène suivie de master class avec les meilleures cosplayeuses du moment pour vous aider à personnaliser vos costumes.

Si le cosplay n’est pas votre truc vous pourrez toujours profiter des spectacles K-pop, chanter au Karaoké ou déguster la gastronomie asiatique (ramen, onigri, bubble tea) proposée par le festival.

Le Paris Fan Festival aura lieu au Paris Event Center dans le 19 e arrondissement, 20 Avenue de la Porte de la Villette à Paris . Le salon ouvrira ses portes le 7 mai entre 10h et 19h, puis le 8 mai de 10h à 18h30. La billetterie est d’ores et déjà ouverte, réservez vos places dès maintenant si vous voulez éviter les longues files d’attente !