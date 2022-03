PapyStreaming, c’est une véritable référence pour de nombreux amateurs sur le web francophone. Mais qu’est-ce que réellement que ce site ? Quelle est son histoire et son adresse ? Tour d’horizon.

En fin d’année 2021, vous avez sans doute vu passer de nombreux articles évoquant la fermeture du site PapyStreaming. Ses créateurs étaient dans le viseur des autorités. Pourtant, une simple recherche Google permet de trouver plusieurs sites aujourd’hui. Alors qu’en est-il vraiment ? On vous explique tout sur ce site de streaming en ligne gratuit.

C’est quoi PapyStreaming ?

PapyStreaming a longtemps fait partie des sites les plus populaires en France pour les amateurs de série et de films. Ce site permettait à de nombreux internautes de télécharger et regarder de nombreuses séries, films ou encore documentaires. Une véritable mine d’or avec un catalogue XXL. Cependant, en fin d’année dernière, le site « officiel » est brutalement devenu hors ligne. Une page d’erreur qui a surpris de nombreux internautes.

La raison ? Il s’agissait vraisemblablement d’une volonté de ses créateurs pour échapper à la justice. En effet, de nombreux sites de ce genre ont déjà eu d’importants problèmes avec les ayants droits et les autorités. Il peut donc s’avérer plus prudent de fermer ses portes au bout d’un moment. Lors de sa fermeture, on trouvait sur le site plus de 10.000 films et 15.000 séries, souvent de très bonne qualité. Les mises à jour étaient quotidiennes et l’interface de très bonne qualité. On trouvait des systèmes de recherche facile grâce à la popularité, les notes, la date de sortie… Chaque film avait le droit à une fiche technique et à des sous-titres. Bref, une mine d’or pour de nombreux internautes.

Si vous cherchez aujourd’hui « Papy Streaming » dans Google, on trouve sept ou huit adresses différentes qui semblent plus ou moins fiables. Le site le plus fréquenté semble être https://papystreaming-net.com/accueil/ qui ressemble de façon notable à la version originale.

Comment fonctionne le site de streaming et de téléchargement ?

Pour la suite de cet article, nous allons nous appuyer sur l’adresse évoquée ci-dessus qui pourrait bien être l’œuvre des créateurs du site original. Pour y voir un contenu, c’est assez simple. Il suffit de se rendre sur la page d’accueil, vous trouvez des propositions : derniers films mis en ligne, dernières séries, derniers épisodes… Il est aussi possible de trier les contenus qui vous intéressent par genre : crime, comédie, horreur, histoire, kids, soap… La liste est longue.

PapyStreaming annonce regrouper à l’heure actuelle près de 11.000 films et un peu plus de 600 séries.

Quand vous avez choisi un contenu, la fenêtre qui s’ouvre contient une vidéo mais aussi la fiche technique du contenu qui vous intéresse. Les films et séries disponibles en streaming sont souvent disponibles en qualité HD mais aussi avec des sous-titres. Vous pouvez changer de serveur au-dessus de la vidéo en cas de problème de qualité ou de sous-titrage avec le contenu que vous voulez voir sur PapyStreaming.

S’il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour voir un contenu, on regrette en revanche que les publicités soient parfois un peu envahissantes. N’hésitez pas à activer votre AdBlock, cela ne perturbe pas le lancement des vidéos.

A lire également : les meilleurs sites de streaming gratuit pour voir sa série

Le site de streaming gratuit est-il légal ?

Si le premier site a fermé ses portes, c’est bien entendu parce qu’il ne s’agit pas d’une activité légale. Au contraire, cela attire l’attention des ayants droits de la justice qui n’hésitent pas à sanctionner durement les créateurs de ces sites. Ils reproduisent en effet gratuitement et sans verser de licence des contenus qui sont encore protégés par le droit d’auteur. Soyez donc bien conscients en vous connectant à PapyStreaming qu’il s’agit d’un site illégal et que vous ne respectez pas la législation sur le droit d’auteur en le consultant.

Quelle est l’adresse de PapyStreaming ? Comme nous vous l’avons expliqué ci-dessus, le site original de Papy Streaming n’est plus en ligne. On trouve désormais de nombreuses copies plus ou moins sûres. Nous avons fait le tour des différents sites qui existent et c’est https://papystreaming-net.com/accueil/ qui nous paraît être l’adresse la plus sûre. Nous vous incitons toutefois à faire preuve d’une grande prudence et à privilégier des sites légaux.

Utiliser un VPN ou un proxy pour accéder à PapyStreaming

Si vous décidez toutefois de vous connecter à l’adresse indiquée ci-dessus, alors il est nécessaire de prendre des précautions. C’est d’ailleurs valable pour l’ensemble des sites de streaming de ce type. Ayez recours à un VPN ou un proxy afin de protéger votre identité et vos données personnelles. Cela cachera votre adresse et ce, peut importe le pays dans lequel vous vivez.

Vérifiez bien que votre antivirus est à jour avant de commencer à naviguer sur PapyStreaming ou un autre site de streaming de films et séries illégal.

Quelles sont les alternatives qui existent pour PapyStreaming ?

Vous n’aimez pas la nouvelle version de Papy Streaming présentée dans cet article ? Le site est indisponible ou ne propose pas le contenu qui vous intéresse ? De nombreuses alternatives sont disponibles sur Internet.

L’offre légale. Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Netflix constituent la partie émergée et légale de l’iceberg . Ces sites, contre quelques euros par mois, vous proposent d’accéder à une très vaste offre culturelle.

. Ces sites, contre quelques euros par mois, vous proposent d’accéder à une très vaste offre culturelle. SokroStream, accessible à l’adresse https://www.sokrostream.rip/ est un site plutôt récent qui vous propose de nombreux films et séries de qualité . C’est un site qu’il est bon d’avoir dans vos onglets.

. C’est un site qu’il est bon d’avoir dans vos onglets. Streaming VF, accessible à l’adresse https://streamingvf.rip/ vous propose de très nombreux contenus culturels : films et séries, triés par genre ou encore par année. Un site incontournable pour de nombreux internautes francophones.

: films et séries, triés par genre ou encore par année. Un site incontournable pour de nombreux internautes francophones. Enfin, vous pouvez retrouver notre article qui compare les meilleurs sites de streaming pour voir son film et ressence 15 sites différents en fonction de ce que vous recherchez.