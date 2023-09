Panneaux solaires : la pluie devient une source d’énergie grâce aux panneaux pluvio-voltaïques

Des scientifiques chinois auraient trouvé comment convertir les impacts de gouttes de pluie en électricité. L’objectif ? Améliorer les panneaux solaires pour qu’ils deviennent efficaces même durant les fortes averses.

Le réchauffement climatique impacte fortement notre manière de vivre et pousse les chercheurs à trouver des solutions alternatives pour créer de l’électricité. Face à ces « nouveaux » enjeux, un groupe de scientifiques chinois auraient trouvé un moyen de transformer la pluie en source d’énergie. Une prouesse qui – si elle s’avérait – pourrait bien transformer les panneaux photovoltaïques.

Les scientifiques de l’Université de Soochow en Chine ont publié un rapport expliquant leurs recherches.

Pour faire simple, les panneaux pluvio-voltaïques enregistrent les microvibrations – créées après chaque impact de goutte – et les transforment en électricité.

En termes de matériaux, les panneaux se composent de graphène et d’oxyde d’indium-étain pour optimiser la conductivité.

Au total, ce serait près de 200 W par mètre carré qui serait produits (puissance crête / optimale instantanée) soit dans la fourchette de ce que produit un panneau photovoltaïque classique (entre 100 et 300 W).

Est-ce vraiment utile ?

C’est une des questions qui revient fréquemment autour de cette invention. Après tout, le réchauffement climatique est souvent associé à l’idée de sécheresse, alors à quoi bon se tourner vers les panneaux pluvio-voltaïques ?

Et bien dans les faits, s’il y a bien de nombreuses sécheresses, il y a également une hausse des fortes pluies. Tout dépend en réalité de votre emplacement sur la planète et certaines zones sont particulièrement exposées à des tempêtes de plus en plus virulentes…

Durant l’été 2023 en France, les précipitations ont par exemple été 30% supérieures aux moyennes des autres années, selon Jean Jouzel, paléoclimatologue et ancien vice-président du GIEC pour 20 minutes.

En effet, il ne faut pas confondre réchauffement climatique et absence de pluie… En se réchauffant, la quantité maximale d’humidité acceptable dans l’air augmente et les pluies peuvent ainsi être plus fortes et plus longues… L’installation de panneaux pluvio-voltaïques pourrait donc ne pas être dénuée de tout intérêt : surtout si les fabricants parviennent à coupler la technologie avec celle des panneaux photovoltaïques.

Rare image du réchauffement climatique asymptomatique : en Grèce, il est tombé l'équivalent de deux ans de pluie en 48 heures.

