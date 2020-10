Faire ses courses en ligne est devenu un acte simple et pratique, et donc de plus en plus courant. La question du paiement internet sécurisé se pose donc naturellement. En effet, vous pouvez acheter n’importe quel type de bien sans avoir à vous déplacer. Mieux vaut toutefois faire preuve de prudence, car internet peut se changer en une termitière hostile pour qui ne sait pas s’y orienter. Chaque jour, des centaines de sites web apparaissent et disparaissent. Dans cette immensité, les risques d’arnaque et autres types de déconvenues sont bien réels. Voici quelques précautions à prendre pour un achat en toute sécurité.

Paiement internet sécurisé : ne pas faire ses courses sur n’importe quel site marchand

Actuellement, il est difficile pour un internaute non-averti de faire la distinction entre les bons et les mauvais sites marchands. Or, la première étape importante pour un achat en ligne en toute sécurité est le choix de la boutique. Cela est valable si vous êtes amateur de jeux de casino en ligne Royal Vegas. Très populaire, ce type de plateforme vous propose une multitude de jeux comme le poker live, les machines à sous, les roulettes, etc. Vous pouvez vous amuser tout en ayant la possibilité de gagner de l’argent. Vous devez choisir méticuleusement en vérifiant, par exemple, la licence et la réputation pour être assuré ne pas perdre votre argent.

Sécuriser sa navigation internet, notamment lors de ses achats

Il est préconisé de consulter uniquement des boutiques digitales en règle pour acheter en toute sécurité. Cependant, cela est encore insuffisant. Vous devez également penser à sécuriser votre navigation sur internet. Mieux vaut, par exemple, réaliser des transactions exclusivement à partir d’une connexion WiFi protégée. Privilégiez autant que possible celle de votre domicile, sur un réseau domestique sécurisé. Autrement dit, il est fortement déconseillé d’effectuer vos achats sur des réseaux WiFi accessibles au grand public. Tâchez de les éviter afin de réduire les risques de piratage, d’usurpation d’identité, etc. De même, un bon antivirus, un pare-feu efficace ou un VPN ne seront pas de trop pour renforcer votre sécurité en ligne. Par ailleurs, afin de naviguer plus sûrement sur le net, vous pouvez glaner quelques renseignements dans notre section dédiée aux réseaux privés virtuels.

Paiement internet sécurisé = ne pas enregistrer de coordonnées bancaires en ligne

En raison les risques de piratage et de vol de coordonnées bancaires, il est vivement recommandé de ne jamais les mémoriser sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. De la même manière, il est très déconseillé de les enregistrer en ligne. En effet, il existe des navigateurs internet et des applications qui vous suggèrent systématiquement de les saisir et de les mémoriser pour ne plus avoir à les retaper lors de vos prochains achats. Par ailleurs, vous devez vérifier que la zone de paiement est sécurisée. L’adresse de la boutique en ligne commence alors par « https:// », S pour « Secure ». Cela veut dire que vos données sont cryptées.

Éviter les fraudes à la carte avec le principe de l’authentification forte

Pour mieux sécuriser les transactions financières en ligne, Visa et Mastercard ainsi que de nombreux e-commerçants ont créé un système d’authentification forte. Celui-ci est basé sur la technologie « 3D Secure » et présente l’avantage de lutter efficacement contre l’usurpation d’identité bancaire et les fraudes à la carte. D’abord, le site de e-commerce sollicite votre numéro de carte de crédit avec sa date d’expiration et le pictogramme à son dos. Il vous oriente ensuite vers le site de votre banque, lequel vous envoie sur-le-champ un code par SMS. Vous n’aurez plus qu’à le saisir à votre tour dans la barre de saisie correspondante pour confirmer votre achat. Cette double sécurité est essentielle pour une transaction sécurisée.

Choisir un moyen de paiement alternatif pour des transactions virtuelles sans risque

Aujourd’hui, il est largement possible de se passer de carte bancaire pour effectuer des transactions sur le web. Grâce à des moyens de paiement tels que Paypal, vous n’avez plus à fournir votre numéro de carte bleue à plusieurs sites de e-commerce. Avec un système comme Paypal, il vous suffira de créer un compte et de transmettre une fois pour toutes les informations inscrites sur votre carte bancaire afin de le créditer et de valider vos commandes. Rares sont désormais les commerçants qui ne proposent pas cette option. Vous pouvez aussi, pour certains cas du moins, procéder par virement bancaire.

Utiliser une carte virtuelle ou “e-carte” pour des paiements internet sécurisés

Il est devenu monnaie courante chez les banques françaises, de proposer un service “e-carte”. Il consiste à vous fournir un numéro de carte virtuelle valide à saisir lors de vos achats sur internet. Vous pouvez vous en créer un sur le site ou l’application de votre banque, mais attention : c’est une option, un supplément, en somme. Il s’agit donc un service payant mais bon marché.

Vérifier ses comptes, y compris si vous n’avez rien acheté récemment sur le net

C’est une pratique à adopter en toute circonstance, en cas de doute ou juste pour un examen de routine. En effet, surveiller la liste de vos transactions, sur votre application bancaire, par exemple, est un des moyens les plus efficaces pour y déceler une irrégularité. Ne vous faites pas de sueurs froides trop vite, cependant : il y a des débits dont la référence ne vous sautera pas forcément aux yeux. Rappelez-vous que les problèmes sont rares et que vous pouvez toujours contacter votre banque pour obtenir des explications ou la résiliation d’un paiement.

Conclusion sur la sécurité de paiement en ligne

Si vous appliquez consciencieusement ne serait-ce que la moitié de ces méthodes, en plus de vous préserver de quelques mésaventures virtuelles, vous contribuerez à rendre inefficientes les tentatives de fraude. C’est une manière indirecte mais bien réelle de décourager les escrocs et autres pirates informatiques. Comme les rues d’une ville, internet a besoin de ses usagers pour rester propre. Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à consulter les textes gouvernementaux sur le paiement en ligne : comment éviter les risques de piratage.