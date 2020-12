Peu connu en France, l’outil de traduction en ligne gratuit, DeepL, est devenu numéro 1 aux Etats-Unis et en Allemagne. Découvrez ce qui fait sa différence avec Google Traduction ou bien encore Reverso.

Google Traducteur, Reverso, mais encore Microsoft Translate ou Yandex Translate ont longtemps été les références en ce qui concerne la traduction automatique de phrases et de textes. Une petite entreprise, appelée DeepL, vient toutefois bouleverser la donne avec un système plus évolué donnant d’impressionnants résultats. En peu de temps, ce service gratuit a réussi à détrôner le géant Google Traduction grâce à une qualité de traduction supérieure. Découverte de cet outil encore méconnu en France, mais qui mérite vraiment notre attention.

DeepL c’est quoi exactement ?

DeepL est une entreprise allemande qui propose un service de traduction automatique en ligne. Fondée en 2017 par une équipe issue du dictionnaire bilingue en ligne Linguee, la firme propose désormais la traduction de textes en 11 langues différentes, ce qui représente pas moins de 110 combinaisons de langue à langue. Notez toutefois que la version gratuite ne permet la traduction que de 5.000 caractères. Une limitation similaire à celle de Google Traduction et bien supérieure aux 800 caractères de Reverso. Il faut compter entre 5,99 et 39,99 euros par mois (selon la quantité de textes complets à traduire chaque mois) pour profiter de la version Pro.

Langues prises en charge par l’outil de traduction gratuit

L’outil de traduction gratuit en ligne DeepL permet désormais de traduire pas moins de onze langues. D’autres devraient vraisemblablement voir le jour prochainement et venir enrichir le potentiel de l’outil de traduction dans le futur. Les langues disponibles pour la traduction sont actuellement (en ordre d’apparition dans l’outil) :

L’allemand

L’anglais

Le français

Le hollandais

Le polonais

Le russe

L’italien

L’espagnol

Le portugais

Le japonais

Et le chinois (dans une version simplifiée)

Chiffres : Quelle est la popularité de DeepL dans le monde ?

Sorti en 2017, l’outil de traduction DeepL a rapidement trouvé son public. Dès août 2018, le cap des 20 millions d’utilisateurs était franchi. En juillet dernier, l’outil passait la barre des 86 millions d’utilisateurs. Comme vous pouvez le voir sur l’évolution de la popularité des recherches, le traducteur en ligne était plus recherché que ses deux principaux concurrents, Google Traduction et Reverso. La plateforme est devenue très populaire outre-Rhin, mais aussi au Japon et aux Etats-Unis mais reste encore méconnue chez nos compatriotes. Pourtant, l’outil a véritablement de vraies raisons de devenir leader dans le domaine.

Comment fonctionne l’outil de traduction automatique ?

Le système de traduction automatique DeepL est disponible gratuitement ici. Son utilisation est très intuitive et ne nécessite pas d’explications particulières outre qu’il suffit de coller le texte que vous souhaitez traduire dans la colonne de gauche et de choisir la langue vers laquelle vous souhaitez une traduction. L’outil se charge de déterminer seul la langue d’origine du texte. Vous pouvez toutefois l’ajuster manuellement.

DeepL est considéré comme le meilleur traducteur en 2020

Selon des tests en aveugle réalisés avec des traducteurs humains professionnels, les traductions de l’outil DeepL sont considérées comme meilleures et plus naturelles. Les experts ont ainsi noté que le système offre des traductions plus précises, mais aussi plus nuancées que ses concurrents qui paraissent souvent plus artificielles. Les tests que nous avons menés confirment cette impression. La différence est particulièrement notable avec des textes techniques ou sur un thème bien spécifique. Par ailleurs, les tests ont aussi montré un meilleur usage de la ponctuation que chez les concurrents lors de la traduction. Notez que le traducteur n’est pas plus lent que les autres solutions concurrentes existantes.

La technologie derrière DeepL

Comme tous les traducteurs automatiques, DeepL se base sur un dictionnaire bilingue. L’une de ses forces est d’utiliser le dictionnaire Linguee qui, avec son algorithme d’apprentissage automatique, est devenu le plus grand dictionnaire bilingue au monde. Cependant, le service de traduction utilise aussi des réseaux de neurones convolutifs élaborés avec la base de données Linguee. C’est ce type d’intelligence artificielle évoluée qui donne ce résultat si probant.

L’outil s’appuie aussi sur des textes déjà traduits par des humains tels que des textes de loi, des romans libres de droits ou bien encore des textes internationaux traduits dans différentes langues par des traducteurs professionnels. Enfin, la plateforme continue d’apprendre d’elle-même notamment de ses erreurs. Notez que la plateforme de traduction utilise le 23ème calculateur le plus puissant au monde pour réaliser son apprentissage et ses traductions.

Quels sont les avantages du service de traduction automatique ?

Le principal avantage de DeepL est évidemment la justesse de ses traductions automatiques. Grâce à son analyse de l’environnement et de la reconnaissance du thème du texte, il est aussi particulièrement adapté aux traductions techniques. C’est un outil simple et facile à utiliser. Sa version gratuite est largement suffisante pour la plupart des cas. Le résultat est une traduction plutôt naturelle des textes et une bonne prise en compte des mauvaises interprétations possibles. L’outil de traduction continue de s’améliorer avec le temps. Une vraie bonne surprise !

Quels sont les inconvénients de ce traducteur automatique ?

Il est limité, dans sa version gratuite à 5.000 caractères. Un problème qui peut toutefois être solutionné facilement en saucissonnant un texte trop long et en réalisant plusieurs traductions successives. Google Traducteur, qui a la même limitation, présente touefois l’avantage de pouvoir traduire en plusieurs fois un texte trop long ce que ne propose pas DeepL dans sa version gratuite.

Autre inconvénient, cela reste toujours une traduction automatique et certaines erreurs peuvent se glisser obligeant à une relecture fine de la traduction. Enfin, le nombre de langues prises en charge par le correcteur est assez limité surtout si on le compare à Google Traduction. Notez cependant que de nouvelles langues seront vraisemblablement ajoutées prochainement.

Conclusion : faut-il choisir le traducteur automatique DeepL ?

DeepL est devenu l’outil préféré de traduction de nombreux internautes et ce pour une juste raison. Le résultat est bluffant de justesse et les traductions semblent naturelles. Ses avantages surpassent nettement ses quelques inconvénients. C’est donc sans surprise que nous verrons sans doute, dans un futur proche, voir cet outil de traduction surclasser, en France, Google Traduction et Reverso notamment grâce à la richesse des détails apportés à la traduction.

Pour les entreprises et les particuliers qui ont besoin de traductions précises de textes longs, la version payante est une bonne solution et abordable. Bien moins coûteuse que de passer par un traducteur humain professionnel. Un outil remarquable que nous recommandons chaleureusement. Enfin, si vous souhaitez devenir multi-lingue, n’hésitez pas à consulter notre dossier sur les idées innovantes pour apprendre une langue.