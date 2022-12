PC ? Appli ? Télévision ? Vous ne connaissez pas la meilleure manière de regarder vos streamers préférés sur Twitch ? Pas de problème, on vous explique les avantages et inconvénients de chaque support !

Regarder Twitch sur PC

Twitch est avant tout un site internet, il serait alors logique que sa version web soit la plus optimale, mais est-ce le cas ? Mettons fin au suspens immédiatement, la version PC est celle qui permet de profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de la plateforme.

L’accessibilité au chat

Que vous préfériez taper au clavier de votre PC ou sur celui de votre smartphone, tout le monde y trouvera son compte. En revanche, la version PC facilite davantage l’échange entre spectateurs. Pourquoi ? La place dédiée au chat est beaucoup plus grande que sur smartphone, ce qui vous laisse plus de temps pour répondre aux autres viewers, à votre streamer ou simplement pour mieux voir les messages qui défilent.

Vous pouvez aussi cliquer sur la flèche qui s’affiche à droite d’un message pour répondre directement à son auteur. Sur smartphone, vous êtes contraints de taper « @+nom de la personne », ce qui peut s’avérer compliqué s’il y a du monde sur le chat et que les messages défilent vite ou bien si le pseudo de la personne à laquelle vous voulez répondre est indéchiffrable. Même constat pour les emotes, qui peuvent être insérées aisément via PC, mais plus difficilement via smartphone. En effet, l e tableau déroulant d’emotes se fermera automatiquement à chaque fois que vous cliquerez sur le corps du texte. Donc en cas d’erreur d’emote utilisée, vous devrez ressortir du tableau, l’effacer, puis rouvrir le tableau…

La qualité vidéo

Pour profiter pleinement de la qualité vidéo d’un live, la télévision est tout de même ce qu’il y a de mieux (même si le PC ne se place pas loin derrière). La logique est simple et imparable, plus un écran est grand, plus on est à même de profiter des détails présents à l’image. À ce jeu-là, le smartphone en sort grandement perdant à cause de son écran plus petit et qui peut l’être encore plus pour peu qu’on le divise avec le chat.

Sans oublier que durant un live, vous pouvez découper des clips (des moments importants ou drôles) et qu’à moins d’être sur PC, il vous sera difficile de les créer, voire de simplement les regarder quand ils seront postés dans le chat par d’autres utilisateurs.

Vous l’aurez compris, le PC est la solution idéale pour profiter totalement des fonctionnalités de la plateforme.

Les plus Accès au chat facile

Fonctionnalités Twitch (clip, emotes, etc.)

Qualité vidéo Les moins Pubs

Mais peut-être que les fonctionnalités Twitch ne sont pas ce qui vous intéressent le plus et que vous souhaitez vous contenter de regarder le live sans communiquer avec les autres. Dans ce cas, votre smartphone pourrait largement vous suffire.

Regarder Twitch sur smartphone

Le smartphone vous offre la possibilité d’emporter Twitch où que vous soyez et de profiter de vos streamers préférés en toutes circonstances . Autre ajout majeur de la plateforme : la section « Découverte » qui permet enfin aux utilisateurs mobiles d’avoir des suggestions de vidéastes, catégories, etc. basées sur leurs goûts.

On vous en parlait dans la section PC, mais l’accès au chat sur smartphone est fastidieux. Les messages défilent extrêmement vite ; répondre à quelqu’un nécessite de connaître son identifiant exact, la création de clip est difficile ; le chat divise le peu d’espace disponible sur votre écran ; bref… Si vous comptiez faire autre chose que vous concentrez sur le live, optez plutôt pour Twitch via PC.

Les plus Mobilité Les moins Accessibilité au chat

Titres des lives peu lisibles

Pubs

Regarder Twitch sur Smart TV

La véritable alternative au PC est la Smart TV. Il est possible d’accéder à Twitch directement sur votre télévision de plusieurs manières.

Il existe 3 possibilités pour avoir Twitch sur votre télévision :

Vous possédez une télé Android TV ? Téléchargez l’application. (Attention, les téléviseurs Samsung ne permettent plus d’avoir Twitch depuis 2019). (info à vérifier: https://webdeasy.de/en/twitch-app-on-samsung-tv/) Vous pouvez capturer votre écran de smartphone et le diffuser sur certaines télés grâce à des applications de mise en miroir comme « Screen Miroring App« . Ces applications permettent de dupliquer le contenu exact de votre smartphone sur votre téléviseur. Le Chromecast : castez simplement le live de votre streamer préféré sur votre téléviseur. Il suffit d’un port HDMI pour transférer votre flux vidéo. L’avantage par rapport à la capture d’écran est que vos notifications resteront sur votre téléphone et n’apparaîtront pas sur le téléviseur.

La télévision permet d’avoir la meilleure qualité vidéo (même par rapport au PC ?) . Au lit comme dans son canapé, difficile de rivaliser avec une installation télé en termes de confort. Que ce soit avec une Smart TV ou via un Chromecast, vous pouvez diffuser votre stream sur grand écran. Le seul point noir de la diffusion télé est l’absence de chat, qui passe soit par votre téléphone et sera donc peu pratique, soit vous ne l’aurez tout simplement pas. (mal dit et surtout contresens : juste avant, le fait d’avoir le chat sur téléphone était présenté comme un avantageà

Android TV et Chromecast fonctionnent aussi bien sur une télévision que sur un vidéoprojecteur, de quoi diffuser vos streams préférés sur le mur de votre salon et profiter d’un confort optimal.

Les plus Qualité vidéo

Confort de visionnage

Possibilité d’éviter les pubs Les moins Pas de chat